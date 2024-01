La Dakar più dura in Arabia Saudita per X-raid

La Dakar in Arabia Saudita, prima prova del Campionato del Mondo Rally Raid 2024, si è conclusa dopo dodici tappe e quasi 8.000 chilometri di prove speciali. Sono stati 15 giorni estenuanti e impegnativi per X-raid! Annett Quandt e Annie Seel hanno concluso la Dakar al 19° posto nella classifica Challenger con la X-raid 1000R Turbo Side-by-Side. I due equipaggi della Mini JCW Rally Plus Krzysztof Holowczyc / Lukasz Kurzeja e Vaidotas Zala / Paulo Fiuza hanno concluso il rally nella "Dakar Experience". Nella classifica generale, occupano le posizioni 47 e 53 della classifica Ultimate.



Prima della partenza, il 5 gennaio 2024, il Direttore del Rally David Castera aveva già annunciato che sarebbe stata la Dakar più dura dopo il trasferimento in Arabia Saudita. I numerosi problemi che hanno causato la battuta d'arresto di molti dei favoriti dimostrano quanto sia stata impegnativa. Quasi nessuno dei piloti è sopravvissuto ai quasi 8.000 chilometri senza dover riparare il proprio veicolo una volta durante la tappa.



X-raid ha subito una serie di contrattempi nei primi giorni della Dakar. La serie di sfortune è continuata per quasi tutte le due settimane. Pau Navarro e Pál Lonyai si sono dovuti ritirare per infortunio. Oltre a una serie di problemi tecnici, si sono verificati anche numerosi incidenti, tanto che dopo la prima settimana tutti i veicoli hanno dovuto abbandonare le speranze di una posizione di vertice. Tuttavia, il team e gli equipaggi sono riusciti a motivarsi ancora e ancora. I due equipaggi della MiniJCW Rally Plus Vaidotas Zala / Paulo Fiuza e Krzysztof Holowczyc / Lukas Kurzeja, così come Annett Quandt e Annie Seel nell'X-raid 1000R Turbo, hanno raggiunto il traguardo a Yanbu.



Per X-raid la stagione è appena iniziata. La Saudi Baja si svolgerà all'inizio di febbraio nell'ambito della FIA World Baja Cup. Il secondo appuntamento del FIA World Rally Raid Championship, l'Abu Dhabi Desert Challenge, è previsto per la fine di febbraio.



Tobias Quandt, Team Manager di X-raid: "Questa Dakar è stata certamente la più dura da quando ci siamo trasferiti in Arabia Saudita. Ha spinto uomini e macchine ai loro limiti e oltre. Noi di X-raid abbiamo dovuto sperimentarlo in prima persona. Pau, che già all'inizio della Dakar non era in grado di continuare, così come Pál in seguito. Anche Krzysztof ha dovuto lottare per qualche giorno con le conseguenze della sua manovra evasiva. Ma anche noi torniamo a casa con qualche compito da svolgere. Vaidotas ha fatto una grande prestazione nella prima settimana. Purtroppo, il danno alla sospensione ha spento le speranze di una posizione di vertice. Annett ha fatto un ottimo lavoro. Ha completato tutte le tappe entro il tempo massimo e si è così assicurata un posto tra i primi 20. In conclusione, possiamo dire di aver fatto un passo avanti nello sviluppo dei nostri veicoli. Il potenziale per una posizione di vertice c'era sicuramente. Ora dobbiamo tutti lavorare per far sì che questo si rifletta anche nei risultati".



Vaidotas Zala: "La Dakar è stata pazzesca. È stata come una montagna russa per noi, con alti e bassi. L'ultima tappa è stata fantastica. Bella e scorrevole da guidare. Ci siamo semplicemente divertiti. Il traguardo è situato in una posizione splendida. Vicino al mare cristallino, con le palme e il bel tempo. Ora abbiamo bisogno di un po' di riposo e di tempo per elaborare l'esperienza".



Krzysztof Holowczyc: "Abbiamo concluso la Dakar 2024. È stata probabilmente la più dura a cui abbia mai partecipato. Dopo tutte le avventure che abbiamo vissuto qui, considero il raggiungimento del traguardo il nostro piccolo successo. Dolore fisico dopo la seconda tappa, cadute, incidenti e avventure. Il deserto saudita ha battuto molti concorrenti. La parte sportiva, ovviamente, non è quella che speravamo, ma abbiamo ricevuto una grande notizia: Il nostro partner BIO-GEN ha deciso di donare 10PLN per ogni chilometro del rally, non solo per i chilometri segnati. In totale, abbiamo percorso 7697 chilometri!".



Annett Quandt: "Siamo felici di essere arrivati al traguardo. Questa Dakar è stata estremamente dura. Super difficile per l'uomo, la macchina e la testa. Quasi il 50% dei veicoli si è rotto, ma siamo riusciti ad arrivare al traguardo. Arrivare sul podio era il nostro più grande desiderio. Siamo orgogliosi di esserci riusciti e di essere riusciti a motivarci ancora e ancora. Annie è un ottimo copilota. Lavoriamo molto bene insieme e ci divertiamo sempre molto". (X-raid)