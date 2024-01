O Dakar mais duro da Arábia Saudita para a X-raid

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German X-raid Annett Quandt da equipa alemã X-raid termina em 19º lugar na classificação Challenger Krzysztof Holowczyc e Vaidotas Zala na Mini em 47º e 53º lugar respetivamente. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O Dakar na Arábia Saudita, a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid 2024, terminou após doze etapas e quase 8.000 quilómetros de provas especiais. Foram 15 dias esgotantes e desafiantes para a X-raid! Annett Quandt e Annie Seel terminaram o Dakar em 19º lugar na classificação Challenger com o X-raid 1000R Turbo Side-by-Side. As duas equipas do Mini JCW Rally Plus, Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja e Vaidotas Zala/Paulo Fiuza, terminaram o rali na "Dakar Experience". Na classificação geral, ocupam as posições 47 e 53 da classificação Ultimate.



Antes do início da prova, a 5 de janeiro de 2024, o Diretor do Rali, David Castera, já tinha anunciado que este seria o Dakar mais difícil desde a mudança para a Arábia Saudita. Os numerosos problemas que fizeram com que muitos dos favoritos sofressem contratempos mostram o quão exigente foi. Quase nenhum dos pilotos sobreviveu aos quase 8.000 quilómetros sem ter de reparar o seu veículo uma única vez durante a etapa.



A X-raid sofreu uma série de contratempos logo nos primeiros dias do Dakar. A maré de azar manteve-se durante quase todas as duas semanas. Pau Navarro e Pál Lonyai tiveram de se retirar devido a lesões. Para além de uma série de problemas técnicos, registaram-se também numerosos acidentes, pelo que, após a primeira semana, todos os veículos tiveram de renunciar às suas esperanças de alcançar uma posição de topo. No entanto, a equipa e as equipas conseguiram motivar-se uma e outra vez. As duas equipas MiniJCW Rally Plus Vaidotas Zala / Paulo Fiuza e Krzysztof Holowczyc / Lukas Kurzeja, bem como Annett Quandt e Annie Seel no X-raid 1000R Turbo chegaram ao fim em Yanbu.



Para a X-raid, a época está apenas a começar. A Saudi Baja tem lugar no início de fevereiro como parte da Taça do Mundo FIA de Baja. A segunda ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid da FIA, o Abu Dhabi Desert Challenge, está agendada para o final de fevereiro.



Tobias Quandt, Diretor da Equipa X-raid: "Este Dakar foi certamente o mais difícil desde que nos mudámos para a Arábia Saudita. Levou o homem e a máquina aos seus limites e mais além. Nós, na X-raid, tivemos de o experimentar em primeira mão. Pau, que já estava impossibilitado de continuar no início do Dakar, tal como Pál mais tarde. Krzysztof também teve de se debater durante alguns dias com as consequências da sua manobra evasiva. Mas também regressamos a casa com alguns trabalhos de casa para fazer. O Vaidotas teve um excelente desempenho na primeira semana. Infelizmente, os danos na suspensão deitaram por terra todas as esperanças de uma posição de topo. Annett fez um ótimo trabalho. Completou todas as etapas dentro do tempo máximo e, assim, garantiu um lugar entre os 20 primeiros. Em conclusão, podemos dizer que demos um passo em frente no desenvolvimento dos nossos veículos. O potencial para uma posição de topo estava definitivamente lá. Agora, todos temos de trabalhar para que isso se reflicta também nos resultados."



Vaidotas Zala: "O Dakar foi uma loucura. Foi como uma montanha-russa para nós - altos e baixos. A última etapa foi óptima. Boa e suave de conduzir. Simplesmente divertimo-nos. A chegada está muito bem situada. Perto do mar azul cristalino, com palmeiras e um tempo maravilhoso. Agora precisamos de descansar e de tempo para processar a experiência".



Krzysztof Holowczyc: "Terminámos o Dakar 2024. Foi provavelmente o mais difícil em que já participei. Depois de todas as aventuras que tivemos aqui, considero que chegar à meta é o nosso pequeno sucesso. Dores físicas após a segunda etapa, quedas, acidentes e aventuras. O deserto saudita venceu muitos concorrentes. A parte desportiva não é, obviamente, a que esperávamos, mas recebemos algumas boas notícias: O nosso parceiro BIO-GEN decidiu doar 10PLN por cada quilómetro do rali, e não apenas pelos quilómetros pontuáveis. No total, percorremos 7697 quilómetros!"



Annett Quandt: "Estamos muito satisfeitos por termos chegado ao fim. Este Dakar foi extremamente duro. Super difícil para o homem, para a máquina e para a cabeça. Quase 50 por cento dos veículos avariaram, mas conseguimos chegar ao fim. Terminar no pódio era o nosso maior desejo. Estamos orgulhosos por termos conseguido fazê-lo e por termos sido capazes de nos motivar uma e outra vez. A Annie é uma óptima copiloto. Trabalhamos muito bem juntas e divertimo-nos sempre muito." (X-raid)