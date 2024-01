Audi logra su primera victoria en el Rally Dakar De Toni Hoffmann Audi Audi logra la primera victoria de un propulsor eléctrico en el Rally Dakar con el RS Q e-tron, un resumen de lo que dijeron los organizadores y todos los pilotos y copilotos. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Audi hizo historia en el Rally Dakar 2024 con la primera victoria de un propulsor eléctrico con batería de alto voltaje y convertidor de energía. Además de Carlos Sainz/Lucas Cruz, que lideraron el rally durante ocho etapas, los otros dos equipos de pilotos también registraron éxitos individuales. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger lograron una victoria de etapa, Mattias Ekström/Emil Bergkvist ganaron dos clasificaciones de etapa, incluido el prólogo. Los organizadores, pilotos y copilotos hicieron sus valoraciones retrospectivas en la meta.



Rolf Michl, Director de Audi Motorsport: "Es difícil expresar con palabras esta victoria. Hemos escrito un pedazo de la historia del automovilismo. Aún tardaré unos días en asimilarlo. Este deporte también es cuestión de suerte. El año pasado nos faltó. Teníamos un equipo increíble que nunca se rindió, ni siquiera cuando tuvimos contratiempos. Si confías en tu equipo, pueden lograr incluso lo que parece imposible. Superamos este reto con mucho y duro trabajo. Nuestros ganadores, Carlos y Lucas, son excepcionales. Carlos no es solo un piloto de primera, sino una leyenda con un gran corazón que se preocupa por la gente, se sumerge en cada detalle y nunca está satisfecho de sí mismo. Es un honor y un mérito que haya competido para nuestro equipo. Del mismo modo, este éxito no habría sido posible sin el trabajo concienzudo y la habilidad de Lucas. Muchísimas gracias a todo el equipo".





Sven Quandt, director del equipo Q Motorsport: "Esta ha sido una competición deportiva que ha durado tres años. Hoy hemos hecho historia con este concepto y nos hemos impuesto a los anteriores sistemas de propulsión. Esto demuestra que Audi va por delante de la competencia. Este concepto de propulsión eléctrica, que hemos perfeccionado durante tres años, era exactamente el correcto. Y la competición fue extremadamente emocionante. Los últimos días del rally fueron especialmente duros. Estamos muy aliviados tras la victoria de Carlos y Lucas. Cuando Sébastien Loeb se acercaba cada vez más en los últimos días, yo ya estaba nervioso. Sólo cuando cambiaron las tornas el penúltimo día me sentí un poco más relajado. El trabajo en equipo nos ha funcionado a la perfección. El espíritu era sencillamente bueno. Con gente así se puede ganar".



Carlos Sainz (#204), 1er puesto: "Estoy muy contento por Audi, por los muchos fans de la marca y por mis compatriotas. Esta victoria significa mucho para mí. Es mi cuarta victoria con la cuarta marca diferente. El equipo ha desarrollado un concepto muy especial con el que somos los primeros en el Rally Dakar. Sólo Audi ha sido lo bastante valiente para asumir este riesgo. Estoy contento de haber hecho historia con él. Y en una de las ediciones más duras de este rally que he vivido. Mi familia está aquí, al igual que toda la familia Audi. Gracias a la marca, a Rolf Michl y a Sven Quandt, que creyeron en nosotros e hicieron esto posible. Y gracias a Mattias, Emil, Stéphane y Edouard, que nos han prestado una ayuda tan valiosa. Es una gran victoria".



Lucas Cruz (#204), 1er puesto: "Es una buena sensación. Estoy muy contento por el equipo. Este entusiasta equipo ha construido un coche muy complejo para nosotros. Y con este concepto hemos ganado el Dakar. Estoy muy agradecido a todos. El estrés y la tensión fueron especialmente altos durante este rally. Día tras día hemos afrontado etapas extremadamente duras y nuestro coche ha funcionado a la perfección."



Mattias Ekström (#207), 48º: "Estoy satisfecho con mi pilotaje. Mi copiloto Emil también ha hecho un buen trabajo. Teníamos una estrategia que hemos seguido. Tras un buen prólogo, la primera semana fue muy satisfactoria. Íbamos segundos por detrás de Carlos Sainz. Entonces, nuestro problema con el eje trasero arruinó nuestras posibilidades. Así que apoyamos a Carlos para ayudar al equipo en todo lo posible. Hemos vuelto a aprender mucho en esta edición del rally. Y, obviamente, estoy encantado por Audi, por Carlos y por Lucas después de esta bonita victoria, aunque lamentablemente nuestro propio objetivo no se haya cumplido."



Emil Bergkvist (#207), 48º: "Estoy muy contento por Audi Sport. Carlos y Lucas se merecen este éxito. Para nosotros, el rally tiene el regusto de que perdimos mucho tiempo debido a un problema y, por tanto, todas nuestras posibilidades. Luego pudimos ayudar a nuestros compañeros en las etapas, por ejemplo con los neumáticos."



Stéphane Peterhansel (#202), 54º: "El resultado global es una gran satisfacción para el equipo. Estoy encantado por Carlos y Lucas y por todo el equipo de Rolf Michl y Sven Quandt. El proyecto era extremadamente exigente debido a la tecnología. Después de tres años, Audi estaba preparada para ganar y celebra el primer éxito de un propulsor eléctrico. Todos podemos estar orgullosos, aunque estemos un poco decepcionados de que las cosas no hayan ido mejor para nuestro coche. Este no ha sido nuestro Dakar. Tuvimos un problema técnico en la primera semana y de nuevo al final, por lo que tuvimos que abandonar la última etapa. Pero los tres equipos de pilotos han trabajado muy bien juntos durante años para lograr este éxito. El gran resultado de Carlos y Lucas quedará en la memoria de todos".



Edouard Boulanger (#202), 54º clasificado: "Hoy hemos ganado todos como un equipo. Esa es la sensación con la que volvemos a casa de este rally. Todo el mundo ha contribuido a este gran resultado. Por desgracia, las cosas no han ido tan bien para el coche de Stéphane y el mío, y hemos sufrido algunos daños al final. Sin embargo, el equipo con Carlos y Lucas logró el objetivo principal y demostró que el RS Q e-tron es un ganador. Enhorabuena a Carlos y Lucas, que han hecho una carrera impecable. Carlos ya tiene 61 años. Siempre ha resistido la presión de Sébastien Loeb. Por supuesto, Mattias, Emil y nosotros ayudamos a Carlos en varias situaciones. Gracias a todo el equipo. Hace sólo ocho o nueve meses que se incorporaron al equipo varias personas nuevas, que se familiarizaron muy a fondo para entenderlo todo y permitirnos lograr este resultado con su trabajo." (Audi)