Audi vers sa première victoire au Rallye Dakar

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Audi Audi réussit avec la RS Q e-tron la première victoire d'une propulsion électrique au Rallye Dakar, aperçu des voix des responsables et de tous les pilotes et copilotes. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Audi a écrit une page d'histoire au Rallye Dakar 2024 en remportant la première victoire d'une propulsion électrique avec batterie haute tension et convertisseur d'énergie. Outre Carlos Sainz/Lucas Cruz, qui ont mené le rallye pendant huit étapes, les deux autres équipes de pilotes ont également enregistré des succès individuels. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger ont remporté une victoire d'étape, Mattias Ekström/Emil Bergkvist ont gagné deux classements journaliers, y compris le prologue. Les responsables, les pilotes et les copilotes ont donné leurs appréciations rétrospectives à l'arrivée.



Rolf Michl, chef d'Audi Motorsport : "Il est difficile de mettre des mots sur cette victoire. Nous avons écrit un morceau d'histoire du sport automobile. Il faudra encore quelques jours pour que cela s'inscrive vraiment dans ma conscience. Ce sport est aussi une question de chance. C'est ce qui nous a manqué l'année dernière. Nous avions une équipe étonnante, qui n'a jamais abandonné, même en cas de revers. Si vous faites confiance à votre équipe, elle peut même réaliser ce qui semble impossible. Nous avons relevé ce défi grâce à un travail long et difficile. Nos vainqueurs Carlos et Lucas sont tous deux exceptionnels. Carlos n'est pas seulement un pilote de haut niveau, c'est une légende au grand cœur, qui se soucie des gens, s'immerge dans chaque détail et n'est jamais satisfait de lui-même. C'est un honneur et un mérite qu'il ait concouru pour notre équipe. De même, ce succès n'aurait pas été possible sans le travail consciencieux et les compétences de Lucas. Un immense merci à toute l'équipe".





Sven Quandt, chef d'équipe Q Motorsport : "C'était une compétition sportive qui a duré trois ans. Aujourd'hui, nous avons écrit l'histoire avec ce concept et nous nous sommes imposés face aux propulsions précédentes. Cela montre qu'Audi est en avance sur la concurrence. Ce concept de propulsion électrique, que nous avons amélioré pendant trois ans, était exactement ce qu'il fallait. Et la compétition a été extrêmement passionnante. Les derniers jours du rallye, en particulier, ont été difficiles. Nous sommes très soulagés après la victoire de Carlos et Lucas. Lorsque Sébastien Loeb s'est rapproché ces derniers jours, j'étais déjà nerveux. Ce n'est que lorsque la situation s'est inversée l'avant-dernier jour que j'étais un peu plus détendu. Le travail d'équipe a parfaitement fonctionné chez nous. L'esprit était tout simplement bon. Avec des gens comme ça, on peut gagner".



Carlos Sainz (#204), 1ère place : "Je suis très heureux pour Audi, pour les nombreux fans de la marque et pour mes compatriotes. Cette victoire signifie beaucoup pour moi. C'est ma quatrième victoire avec la quatrième marque différente. L'équipe a développé un concept très particulier qui nous a permis d'être les premiers sur le Rallye Dakar. Seule Audi a eu le courage de prendre ce risque. Je suis heureux que nous ayons ainsi écrit l'histoire. Et ce, dans l'une des éditions les plus difficiles de ce rallye que j'ai vécues. Ma famille est ici, ainsi que toute la famille Audi. Merci à la marque, à Rolf Michl et à Sven Quandt, qui ont cru en nous et nous ont permis de réaliser cela. Et merci à Mattias, Emil, Stéphane et Edouard, qui nous ont apporté une aide si précieuse. C'est une magnifique victoire".



Lucas Cruz (#204), 1ère place : "C'est un bon sentiment. Je suis très heureux pour l'équipe. Cette équipe enthousiaste a construit une voiture très complexe pour nous. Et avec ce concept, nous avons maintenant gagné le Dakar. Je suis très reconnaissant envers tout le monde. Le stress et la tension étaient particulièrement élevés lors de ce rallye. Jour après jour, nous avons affronté des épreuves extrêmement difficiles et notre voiture a fonctionné de manière impeccable".



Mattias Ekström (#207), 48e : "Je suis satisfait de la façon dont j'ai conduit. Mon copilote Emil a lui aussi bien travaillé. Nous avions mis au point une stratégie que nous avons suivie. Après un bon prologue, la première semaine s'est déroulée de manière très satisfaisante. Nous étions deuxièmes derrière Carlos Sainz. Notre problème avec l'essieu arrière nous a ensuite fait perdre toutes nos chances. Nous avons donc ensuite soutenu Carlos afin d'aider l'équipe du mieux possible. Nous avons encore appris beaucoup de choses dans cette édition du rallye. Et je suis bien sûr heureux pour Audi, pour Carlos et pour Lucas après cette belle victoire, même si notre propre objectif n'a malheureusement pas été atteint".



Emil Bergkvist (#207), 48e : "Je suis très heureux pour Audi Sport. Carlos et Lucas méritent ce succès. Pour nous, ce rallye a un arrière-goût d'échec car nous avons perdu beaucoup de temps et donc toutes nos chances à cause d'un problème. Ensuite, nous avons pu aider nos coéquipiers dans les spéciales, par exemple avec des pneus".



Stéphane Peterhansel (#202), 54e : "Pour l'équipe, ce résultat global est une grande satisfaction. Je suis heureux pour Carlos et Lucas, ainsi que pour toute l'équipe de Rolf Michl et Sven Quandt. Le projet était extrêmement exigeant en raison de la technique. Après trois ans, Audi était capable de gagner et fête le premier succès d'une propulsion électrique. Nous pouvons tous en être fiers, même si nous sommes un peu déçus que cela n'ait pas mieux marché pour notre voiture. Ce n'était pas notre Dakar. Nous avons eu un problème technique au cours de la première semaine et à la fin, ce qui nous a contraints à abandonner la dernière spéciale. Mais les trois équipes de pilotes ont très bien travaillé ensemble depuis des années pour obtenir ce succès. Le beau résultat de Carlos et Lucas restera dans toutes les mémoires".



Edouard Boulanger (#202), 54e : "Aujourd'hui, nous avons tous gagné en équipe. C'est le sentiment que nous avons en rentrant de ce rallye. Chacun a apporté sa contribution à ce beau résultat. Malheureusement, la voiture de Stéphane et moi ne s'est pas très bien passée et nous avons subi des dommages à la fin. Mais l'objectif principal a été atteint par l'équipe avec Carlos et Lucas, montrant ainsi que la RS Q e-tron est une gagnante. Mes félicitations à Carlos et Lucas, qui ont réussi une course sans faute. Carlos a déjà 61 ans. Il a toujours su résister à la pression de Sébastien Loeb. Bien sûr, Mattias, Emil et nous-mêmes avons aidé Carlos dans différentes situations. Merci à toute l'équipe. Ce n'est qu'il y a huit ou neuf mois que différentes forces sont arrivées dans l'équipe, elles ont fait un travail très approfondi pour tout comprendre et nous permettre d'obtenir ce résultat grâce à leur travail". (Audi)