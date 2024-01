Audi conquista la prima vittoria nel Rally Dakar

Audi ottiene la prima vittoria per un'unità elettrica nel Rally Dakar con la RS Q e-tron, una panoramica di ciò che gli organizzatori e tutti i piloti e copiloti hanno detto.

Audi ha fatto la storia del Rally Dakar 2024 con la prima vittoria di un'unità elettrica con batteria ad alto voltaggio e convertitore di energia. Oltre a Carlos Sainz/Lucas Cruz, che hanno guidato il rally per otto tappe, anche gli altri due team di piloti hanno registrato successi individuali. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger hanno ottenuto una vittoria di tappa, Mattias Ekström/Emil Bergkvist hanno vinto due classifiche di tappa, compreso il prologo. Gli organizzatori, i piloti e i copiloti hanno dato le loro valutazioni retrospettive al traguardo.



Rolf Michl, responsabile di Audi Motorsport: "È difficile esprimere a parole questa vittoria. Abbiamo scritto un pezzo di storia del motorsport. Ci vorranno ancora alcuni giorni perché questa vittoria possa entrare davvero nella mia coscienza. Questo sport è anche una questione di fortuna. L'anno scorso ci è mancata. Avevamo una squadra straordinaria che non si è mai arresa, anche quando abbiamo avuto delle difficoltà. Se si ha fiducia nella propria squadra, si può raggiungere anche l'apparentemente impossibile. Abbiamo superato questa sfida con un lungo e duro lavoro. I nostri vincitori Carlos e Lucas sono entrambi eccezionali. Carlos non è solo un pilota di prim'ordine, ma una leggenda con un grande cuore che si preoccupa delle persone, si immerge in ogni dettaglio e non è mai soddisfatto di se stesso. È un onore e un merito che abbia gareggiato per la nostra squadra. Allo stesso modo, questo successo non sarebbe stato possibile senza il lavoro coscienzioso e l'abilità di Lucas. Un enorme grazie a tutta la squadra".





Sven Quandt, Team Principal Q Motorsport: "Questa è stata una competizione sportiva durata tre anni. Oggi abbiamo fatto la storia con questo concetto e abbiamo prevalso sui sistemi di trazione precedenti. Questo dimostra che Audi è all'avanguardia rispetto alla concorrenza. Il concetto di propulsione elettrica, che abbiamo perfezionato per tre anni, era esattamente quello giusto. E la gara è stata estremamente emozionante. Gli ultimi giorni del rally sono stati particolarmente duri. Siamo molto sollevati dopo la vittoria di Carlos e Lucas. Quando Sébastien Loeb si è avvicinato sempre di più negli ultimi giorni, ero già nervoso. Solo quando la situazione è cambiata, il penultimo giorno, ero un po' più rilassato. Il lavoro di squadra ha funzionato perfettamente per noi. Lo spirito era semplicemente buono. Con persone così si può vincere".



Carlos Sainz (#204), 1° classificato: "Sono molto felice per Audi, per i tanti fan del marchio e per i miei connazionali. Questa vittoria significa molto per me. È la mia quarta vittoria con il quarto marchio diverso. Il team ha sviluppato un concetto molto speciale con il quale siamo i primi nel Rally Dakar. Solo Audi ha avuto il coraggio di correre questo rischio. Sono felice di averne fatto la storia. E in una delle edizioni più dure di questo rally che io abbia mai vissuto. La mia famiglia è qui, così come tutta la famiglia Audi. Grazie al marchio, a Rolf Michl e Sven Quandt, che hanno creduto in noi e hanno reso possibile tutto questo. E grazie a Mattias, Emil, Stéphane ed Edouard, che ci hanno dato un aiuto prezioso. Questa è una grande vittoria".



Lucas Cruz (#204), 1° posto: "È una bella sensazione. Sono molto contento per la squadra. Questo team entusiasta ha costruito per noi una vettura molto complessa. E con questo concetto abbiamo vinto la Dakar. Sono molto grato a tutti. Lo stress e la tensione sono stati particolarmente elevati durante questo rally. Giorno dopo giorno abbiamo affrontato tappe estremamente difficili e la nostra auto ha funzionato in modo impeccabile".



Mattias Ekström (#207), 48° posto: "Sono soddisfatto di come ho guidato. Anche il mio copilota Emil ha fatto un buon lavoro. Avevamo una strategia che abbiamo seguito. Dopo un buon prologo, la prima settimana è andata in modo molto soddisfacente. Eravamo secondi dietro a Carlos Sainz. Il problema all'asse posteriore ha poi rovinato le nostre possibilità. Abbiamo quindi affiancato Carlos per aiutare il più possibile la squadra. Abbiamo imparato molto anche in questa edizione del rally. Sono ovviamente felice per Audi, per Carlos e per Lucas dopo questa bella vittoria, anche se purtroppo il nostro obiettivo non è stato raggiunto".



Emil Bergkvist (#207), 48° posto: "Sono molto felice per Audi Sport. Carlos e Lucas meritano questo successo. Per noi, il rally ha il retrogusto di aver perso molto tempo a causa di un problema e quindi tutte le nostre possibilità. Siamo stati poi in grado di aiutare i nostri compagni di squadra nelle tappe, ad esempio con i pneumatici".



Stéphane Peterhansel (#202), 54° posto: "Il risultato complessivo è una grande soddisfazione per la squadra. Sono felice per Carlos e Lucas e per l'intero team di Rolf Michl e Sven Quandt. Il progetto era estremamente impegnativo a causa della tecnologia. Dopo tre anni, Audi era pronta a vincere e festeggia il primo successo di un'auto elettrica. Possiamo tutti essere orgogliosi di questo, anche se siamo un po' delusi che le cose non siano andate meglio per la nostra auto. Questa non era la nostra Dakar. Abbiamo avuto un problema tecnico nella prima settimana e di nuovo alla fine, per cui abbiamo dovuto abbandonare l'ultima tappa. Ma tutti e tre i team di piloti hanno lavorato molto bene insieme per anni per ottenere questo successo. Il grande risultato di Carlos e Lucas rimarrà nella memoria di tutti".



Edouard Boulanger (#202), 54° posto: "Oggi abbiamo vinto tutti come squadra. Questa è la sensazione con cui torniamo a casa da questo rally. Tutti hanno fatto la loro parte per questo grande risultato. Purtroppo le cose non sono andate bene per la mia e quella di Stéphane e alla fine abbiamo subito dei danni. Tuttavia, il team con Carlos e Lucas ha raggiunto l'obiettivo principale e ha dimostrato che la RS Q e-tron è vincente. Congratulazioni a Carlos e Lucas, che hanno condotto una gara impeccabile. Carlos ha già 61 anni. Ha sempre resistito alle pressioni di Sébastien Loeb. Naturalmente, Mattias, Emil e noi abbiamo aiutato Carlos in varie situazioni. Grazie a tutta la squadra. Solo otto o nove mesi fa sono entrate in squadra diverse persone nuove, che si sono familiarizzate molto bene per capire tutto e permetterci di raggiungere questo risultato con il loro lavoro." (Audi)