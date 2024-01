Audi conquista primeira vitória no Rali Dakar

Audi A Audi alcança a primeira vitória de um veículo elétrico no Rali Dakar com o RS Q e-tron, uma visão geral do que os organizadores e todos os pilotos e co-pilotos tinham a dizer.

A Audi fez história no Rali Dakar 2024 com a primeira vitória de uma unidade eléctrica com uma bateria de alta tensão e conversor de energia. Além de Carlos Sainz/Lucas Cruz, que liderou o rali durante oito etapas, as duas outras equipas de pilotos também registaram sucessos individuais. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger conseguiram uma vitória numa etapa, Mattias Ekström/Emil Bergkvist venceram duas classificações de etapas, incluindo o prólogo. Os organizadores, pilotos e co-pilotos fizeram a sua retrospetiva no final.



Rolf Michl, Diretor da Audi Motorsport: "É difícil expressar esta vitória em palavras. Escrevemos um pedaço da história do desporto automóvel. Serão precisos mais alguns dias para que isto fique realmente gravado na minha consciência. Este desporto também tem a ver com sorte. Faltou-nos isso no ano passado. Tínhamos uma equipa fantástica que nunca desistiu, mesmo quando tivemos contratempos. Se confiarmos na nossa equipa, ela pode até conseguir o aparentemente impossível. Ultrapassámos este desafio com um trabalho longo e árduo. Os nossos vencedores, Carlos e Lucas, são ambos excepcionais. O Carlos não é apenas um piloto de topo, mas uma lenda com um grande coração que se preocupa com as pessoas, mergulha em todos os pormenores e nunca está satisfeito consigo próprio. É uma honra e um mérito que ele tenha competido pela nossa equipa. De igual modo, este sucesso não teria sido possível sem o trabalho consciencioso e a competência do Lucas. Um enorme obrigado a toda a equipa".





Sven Quandt, Chefe de Equipa Q Motorsport: "Esta foi uma competição desportiva que durou três anos. Hoje fizemos história com este conceito e vencemos os sistemas de propulsão anteriores. Isto mostra que a Audi está à frente da concorrência. Este conceito de propulsão eléctrica, que passámos três anos a aperfeiçoar, estava exatamente certo. E a competição foi extremamente emocionante. Os últimos dias do rali foram particularmente difíceis. Estamos muito aliviados com a vitória do Carlos e do Lucas. Quando Sébastien Loeb se aproximou cada vez mais nos últimos dias, eu já estava nervoso. Só quando a maré mudou no penúltimo dia é que fiquei um pouco mais descontraído. O trabalho de equipa funcionou perfeitamente para nós. O espírito era simplesmente bom. É possível ganhar com pessoas assim".



Carlos Sainz (#204), 1º lugar: "Estou muito feliz pela Audi, pelos muitos fãs da marca e pelos meus compatriotas. Esta vitória significa muito para mim. É a minha quarta vitória com a quarta marca diferente. A equipa desenvolveu um conceito muito especial com o qual somos os primeiros no Rali Dakar. Só a Audi foi suficientemente corajosa para correr este risco. Estou feliz por termos feito história com ele. E numa das edições mais duras deste rali que já experimentei. A minha família está aqui, assim como toda a família Audi. Obrigado à marca, ao Rolf Michl e ao Sven Quandt, que acreditaram em nós e tornaram isto possível. E obrigado ao Mattias, Emil, Stéphane e Edouard, que nos deram uma ajuda tão valiosa. Esta é uma grande vitória".



Lucas Cruz (#204), 1º lugar: "É uma sensação boa. Estou muito feliz pela equipa. Esta equipa entusiasta construiu um carro muito complexo para nós. E, com este conceito, ganhámos o Dakar. Estou muito grato a todos. O stress e a tensão foram particularmente elevados durante este rali. Dia após dia, enfrentámos etapas extremamente difíceis e o nosso carro funcionou na perfeição."



Mattias Ekström (#207), 48º lugar: "Estou satisfeito com a forma como conduzi. O meu copiloto Emil também fez um bom trabalho. Tínhamos uma estratégia que seguimos. Depois de um bom prólogo, a primeira semana correu de forma muito satisfatória. Ficámos em segundo lugar atrás do Carlos Sainz. O nosso problema com o eixo traseiro arruinou as nossas hipóteses. Por isso, apoiámos o Carlos para ajudar a equipa o mais possível. Voltámos a aprender muito nesta edição do rali. E estou obviamente muito feliz pela Audi, pelo Carlos e pelo Lucas depois desta bela vitória, apesar de o nosso objetivo não ter sido, infelizmente, alcançado."



Emil Bergkvist (#207), 48º classificado: "Estou muito feliz pela Audi Sport. O Carlos e o Lucas merecem este sucesso. Para nós, o rali tem o sabor residual de termos perdido muito tempo devido a um problema e, portanto, todas as nossas hipóteses. Pudemos então ajudar os nossos companheiros de equipa nas etapas, por exemplo com os pneus."



Stéphane Peterhansel (#202), 54º classificado: "O resultado global é uma grande satisfação para a equipa. Estou muito contente pelo Carlos e pelo Lucas e por toda a equipa de Rolf Michl e Sven Quandt. O projeto foi extremamente exigente devido à tecnologia. Após três anos, a Audi estava pronta para vencer e está a celebrar o primeiro sucesso de um motor elétrico. Podemos estar todos orgulhosos, mesmo que estejamos um pouco desiludidos por as coisas não terem corrido melhor para o nosso carro. Este não foi o nosso Dakar. Tivemos um problema técnico na primeira semana e novamente no final, razão pela qual tivemos de abandonar a última etapa. Mas as três equipas de pilotos trabalharam muito bem em conjunto durante anos para alcançar este sucesso. O grande resultado do Carlos e do Lucas ficará na memória de todos".



Edouard Boulanger (#202), 54º classificado: "Hoje ganhámos todos como uma equipa. É esse o sentimento com que regressamos a casa depois deste rali. Todos desempenharam o seu papel para este grande resultado. Infelizmente, as coisas não correram tão bem para o carro do Stéphane e para o meu e tivemos alguns danos no final. No entanto, a equipa com o Carlos e o Lucas alcançou o objetivo principal e mostrou que o RS Q e-tron é um vencedor. Parabéns ao Carlos e ao Lucas, que fizeram uma corrida impecável. O Carlos já tem 61 anos. Resistiu sempre à pressão do Sébastien Loeb. Claro que o Mattias, o Emil e nós ajudámos o Carlos em várias situações. Obrigado a toda a equipa. Só há oito ou nove meses é que se juntaram à equipa várias pessoas novas, que se familiarizaram muito bem para compreenderem tudo e nos permitirem chegar a este resultado com o seu trabalho." (Audi)