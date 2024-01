Dakar 2024 : ce que nous avons appris

L'indestructible Carlos Sainz fait enfin jubiler Audi, les petits se révèlent très grands, il ne faut pas réveiller les géants - et quatre autres observations sur le rallye d'endurance le plus difficile au monde.

1. enfin Audi

Audi aime superposer un méta-thème technique à ses activités de sport automobile : 4 roues motrices au championnat du monde des rallyes, diesel au Mans. Le DTM de classe 1 contre Mercedes et BMW relevait plutôt de la catégorie "qui a le plus long ?", mais bon, ça peut se faire. La surenchère technique d'Audi sur le Dakar ces dernières années : Notre hybridecompliqué avec propulsion électrique, batterie haute tension et convertisseur d'énergie fonctionne en toutes circonstances. Mais sans doute parce que cela n'a pas si bien fonctionné ces dernières années, la communication a été cette fois-ci très discrète. L'apparition dans le désert a été presque timide et modeste - la dernière avant de se concentrer entièrement sur la Formule 1. La victoire a également été accueillie avec une certaine humilité. Pas d'annonces sur deux pages, pas de chants de joie sur Internet, c'est pourquoi nous l'assumons ici : la "voiture la plus complexe que j'ai jamais conduite" (dixit Carlos Sainz) a remporté haut la main la plus dure des courses d'endurance. Toutes nos félicitations !

2ème vainqueur recherché

Après le départ d'Audi, toutes les cartes sont fortement redistribuées. L'année prochaine, Prodrive inscrira Dacia sur sa voiture, qui sera pilotéepar Sébastien Loeb et la gagnante du Side-by-Side Cristina Gutierrez Cristina Gu tierrez . Nasser al-Attiyah était prévu comme troisième pilote. Mais après plusieurs défaillances techniques, le Qatari a juré de "ne plus jamais monter dans cette voiture". Comme Nasser est bon en caisse, il peut en général choisir où il va rouler. Qui oserait par contre parier que nous le reverrons l'année prochaine chez Toyota, où il a connu ses plus grands succès et où il serait le mentor parfait pour le jeune Seth Quintero ?

3. Never too old to rock'n roll

Fini le temps où les sportifs automobiles pensaient à s'arrêter aux alentours de leur 30e anniversaire. Les pilotes de pointe du Dakar ont l'âge des meilleurs dos argentés. Le vainqueur Carlos Sainz aura 62 ans au printemps. Son coéquipier Stéphane Peterhansel n'a que trois ans de moins. Nasser al-Attiyah a 53 ans et Sébastien Loeb n'est plus qu'à un mois de ses 50 ans. Il n'est pas vrai que les voitures sont si faciles à conduire, que même les presque retraités peuvent les faire rouler rapidement sans effort, au contraire : deux semaines de galère dans le désert sont deux semaines de travail acharné. Les gentlemen susmentionnés sont tout simplement des professionnels modèles qui nous montrent à tous que l'âge n'est qu'un chiffre si l'on s'y prend bien et que l'on reste constamment sur la brèche. Avant le Dakar, la condition physique de Carlos Sainz était la meilleure de sa carrière !

4. le side-by-side fonctionne

Le Dakar a enfin trouvé sa catégorie de jeunes. Les side-by-side se sont imposés comme l'école parfaite pour le désert. Celui qui brille avec les petits buggies de la catégorie T3 est mûr pour accéder à la catégorie reine T1, c'est-à-dire celle des prototypes chers et rapides comme l'éclair. Même si la première apparition de Seth Quintero, jeune étoile montante américaine et ancien dominateur des side-by-side, dans la grande catégorie ne s'est pas déroulée comme prévu : Ladeuxième place au total de Guillaume de Mévius, âgé de 26 ans seulement , prouve que l'on apprend dans la petite catégorie tout ce dont on a besoin pour atteindre le sommet.

Et la petite catégorie T3 remplit encore une autre fonction : elle est une possibilité peu coûteuse et peu risquée pour des particuliers comme Lukas Lauda ou Anett Quandt de vivre le Dakar.

5. l'empire contre-attaque

Fini le temps où chez KTM, chaque mois de janvier, une autre coupe du Dakar était rangée sur l'étagère en toute évidence. Honda est devenu un adversaire plus qu'égal. La CRF actuelle est une moto qui peut être conduite avec peu de fatigue et rapidement dans toutes les conditions et sur tous les terrains. Si Adrien Van Beveren avait autrefois qualifié la Honda d'usine d'"impraticable" après son passage d'une Yamaha semi-privée, il a obtenu avec elle son meilleur classement en carrière en 2024. L'armada KTM/Husqvarna/GASGAS a dû s'y opposer en prenant beaucoup de risques au niveau de la conduite, ce qui n'a que partiellement réussi. Un retard de 38 minutes sur Honda, précisément lors de l'événement qu'ils ont dominé comme aucun autre : cela fait vraiment mal à Mattighofen. Et pour tous ceux qui sont assez naïfs pour rejeter Honda en MotoGP : Le jour où Big H se mettra en marche (et où, pour une fois, tout le monde tirera dans le même sens), tout le monde pourra s'habiller chaudement.

6e apparition des underdogs

Des fabricants comme Kove ou Hero ont usurpé la stratégie initiale de KTM : Nous prouvons dans le désert à quel point nos motos sont bonnes et agaçons ainsi les établis. Tout comme KTM autrefois face aux Japonais, les collègues chinois et indiens viennent maintenant affronter les grands acteurs avec des résultats étonnants et s'emparent des gros titres. La manière dont Mason Klein a montré à KTM, Honda & Co. sa moto à 15.000 euros lors de la première étape était digne de tous les honneurs. Et bien sûr, une ovation pour le courageux Ross Branch qui, au guidon de sa Hero (préparée chez Speedbrain à Rosenheim), a fait exploser l'armada Honda en tête et a ramené une deuxième place très émouvante à la maison.

7. histoires humaines

Quand quelqu'un fait un voyage, il peut raconter quelque chose. Quand quelqu'un accomplit le Dakar, il a des centaines d'histoires à raconter. Des histoires de camaraderie, de souffrance, d'aventure et de réussite. Quelques-unes d'entre elles sont racontées dans la fameuse série de vidéos "In the Dust", à voir par exemple ICI.

La première victoire d'une femme dans la catégorie T3 (Cristina Gutierrez), la première victoire d'un Autrichien dans la catégorie Moto de Malle (Tobias Ebster), de bonnes histoires positives. Mais tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée à Yanbu ,sans exception ,sont des gagnants. Même le Saoudien Alnoumesi Hani, classé 103e et dernier. En 11 étapes journalières, il a réussi à rattraper plus de 148 heures de retard sur le vainqueur. Cela représente plus de six jours complets. Nous aimerions également entendre l'histoire de son Dakar.