Dakar 2024: cosa abbiamo imparato

1. Finalmente Audi

Audi ama sovrapporre un meta-tema tecnico alle sue attività motoristiche: Quattro ruote motrici nel Campionato del Mondo Rally, diesel a Le Mans. La Classe 1 DTM contro Mercedes e BMW rientrava più nella categoria "Chi ce l'ha più lungo?", ma a volte si può fare. Il tema tecnico di Audi alla Dakar negli ultimi anni: Ilnostro complicato ibrido con e-drive, batteria ad alta tensione e convertitore di energia funziona in ogni circostanza. Tuttavia, probabilmente perché negli ultimi anni non ha funzionato così bene, questa volta la comunicazione è stata decisamente contenuta. L'apparizione nel deserto è stata quasi timida e modesta, l'ultima prima di concentrarsi completamente sulla Formula 1. Anche la vittoria è stata riconosciuta quasi con umiltà. Anche la vittoria è stata riconosciuta quasi con umiltà. Niente pubblicità a doppia pagina, niente cori di giubilo su Internet, quindi lasciamo le cose come stanno: la "macchina più complessa che abbia mai guidato" (secondo le parole di Carlos Sainz) ha vinto la gara di durata più dura con superiorità. Congratulazioni!

Cercasi 2° vincitore

Dopo l'addio dell'Audi, tutte le carte vengono rimescolate. LaProdrive ha deciso di puntare sulla Dacia per il prossimo anno, che saràguidata da Sébastien Loeb e dalla vincitrice Cristina Gutierrez Cristina Gutierrez. Nasser al-Attiyah doveva inizialmente essere il terzo pilota. Tuttavia, dopo diversi guasti tecnici, il qatariota ha giurato di "non salire mai più su questa macchina". Poiché Nasser è in buona forma, in genere può scegliere dove guidare. Ma chi osa scommettere che l'anno prossimo lo rivedremo alla Toyota, dove ha festeggiato i suoi più grandi successi e sarebbe il mentore perfetto per il giovane Seth Quintero?

3 . mai troppo vecchio per il rock'n roll

Sono finiti i tempi in cui i piloti di motorsport pensavano di ritirarsi intorno al loro 30° compleanno. I migliori piloti della Dakar sono nel pieno dei loro anni d'argento. Ilvincitore Carlos Sainz compirà 62 anni in primavera. Anche il suo compagno di squadra Stéphane Peterhansel ha solo tre anni in meno. Nasser al-Attiyah ha 53 anni e Sébastien Loeb è a un mese dai 50 anni. Non è vero che le auto sono così facili da guidare che anche i quasi-pensionati possono guidarle senza sforzo e in velocità, anzi: due settimane di fatica nel deserto sono due settimane di duro lavoro. I signori sopra citati sono semplicemente dei professionisti modello che dimostrano a tutti noi che l'età è solo un numero se si fa bene e si rimane in pista. Il livello di forma di Carlos Sainz prima della Dakar era il migliore della sua carriera!

4. lavori fianco a fianco

La Dakar ha finalmente trovato la sua categoria junior. I side-by-side si sono affermati come la scuola perfetta per il deserto. Chi eccelle nei piccoli buggy della classe T3 è pronto per la promozione alla classe regina T1, ovvero i costosi e velocissimi prototipi. Anche se la prima apparizione della giovane stella del tiro statunitense e precedente dominatore del side-by-side Seth Quintero nella categoria maggiore non è andata come previsto: Ilsecondo posto assoluto dell'appena ventiseienne Guillaume de Mévius dimostra che nella classe piccola si impara tutto ciò che serve per arrivare al top.

E la categoria T3 piccola ha un altro scopo: è un'opportunità a basso costo e a basso rischio per i privati come Lukas Lauda o Anett Quandt di sperimentare la Dakar.

5 L'impero colpisce ancora

Sono finiti i tempi in cui un altro trofeo della Dakar veniva messo sullo scaffale di KTM ogni gennaio come una cosa ovvia. Honda è diventata un avversario più che alla pari. L'attuale CRF è una moto che può essere guidata rapidamente e con poca fatica in tutte le condizioni e su tutti i terreni. Adrien Van Beveren ha definito la Honda di serie "inguidabile" dopo essere passato da una Yamaha semi-privata, ma con questa moto ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera nel 2024. L'armata KTM/Husqvarna/GASGAS ha dovuto contrastare questa situazione con un sacco di rischi di guida, che hanno avuto un successo solo parziale. 38 minuti di ritardo dalla Honda, tra tutti, nell'evento che ha dominato come nessun altro: questo fa davvero male a Mattighofen. E per tutti coloro che sono così ingenui da escludere la Honda in MotoGP: Quando Big H si metterà in moto (e tutti si uniranno per una volta), allora tutti potranno vestirsi bene.

6° apparizione degli underdog

Produttori come Kove e Hero hanno usurpato la strategia originale di KTM: Dimostriamo quanto sono valide le nostre moto nel deserto e infastidiamo i piloti affermati. Proprio come KTM faceva una volta contro i giapponesi, i nostri colleghi cinesi e indiani stanno ora affrontando i grandi protagonisti con risultati sorprendenti e conquistando le prime pagine dei giornali. Il modo in cui Mason Klein ha messo in difficoltà KTM, Honda & Co. con la sua moto da 15.000 euro nella prima tappa è stato degno di ogni onore. E grandi applausi, naturalmente, per il coraggioso Ross Branch, che con la sua Hero (preparata da Speedbrain a Rosenheim) ha spazzato via l'armata Honda in testa alla gara e ha portato a casa un emozionante secondo posto.

7. storie umane

Quando qualcuno intraprende un viaggio, ha una storia da raccontare. Quando qualcuno porta a termine la Dakar, ha centinaia di storie da raccontare. Storie di cameratismo, di sofferenza, di avventura e di superamento. Alcune di esse sono raccontate nella meravigliosa serie di video "In the Dust", che potete vedereQUI, ad esempio.

La prima vittoria di una donna nella categoria T3 (Cristina Gutierrez), la prima vittoria di un austriaco nella classe Malle-Moto (Tobias Ebster), storie belle e positive. Ma senza eccezioni, tutti coloro che sono arrivati al traguardo di Yanbu sono vincitori. Anche il saudita Alnoumesi Hani, 103° e ultimo classificato. Nel corso di 11 tappe, è riuscito a recuperare oltre 148 ore sul vincitore. Vale a dire più di sei giorni interi. Vorremmo anche conoscere la storia della sua Dakar.