Dakar 2024: O que aprendemos

O indestrutível Carlos Sainz faz finalmente a Audi vibrar, os mais pequenos revelam-se realmente grandes, os gigantes não devem ser acordados - e mais quatro observações do mais duro rali de resistência do mundo.

1. finalmente Audi

A Audi gosta de sobrepor um meta-tema técnico às suas actividades de desporto automóvel: Tração às quatro rodas no Campeonato do Mundo de Ralis, diesel em Le Mans. O DTM da Classe 1 contra a Mercedes e a BMW caiu mais na categoria de "Quem tem mais tempo?", mas bem, às vezes é possível fazer isso. O tema técnico da Audi no Dakar nos últimos anos: O nosso complicado híbrido com e-drive, bateria de alta voltagem e conversor de energia funciona em todas as circunstâncias. No entanto, provavelmente porque não funcionou tão bem nos últimos anos, a comunicação foi conspicuamente contida desta vez. A aparição no deserto foi quase tímida e modesta - a última antes de se concentrar completamente na Fórmula 1. Até a vitória foi reconhecida de forma quase humilde. Sem anúncios de página dupla, sem cânticos de júbilo na Internet, ficamos por aqui: o "carro mais complexo que alguma vez conduzi" (nas palavras de Carlos Sainz) venceu a mais dura corrida de resistência com superioridade. Parabéns!

Procura-se o 2º vencedor

Após a despedida da Audi, todas as cartas estão a ser baralhadas. A Prodrive vai colocar o Dacia no seu carro para o próximo ano, que seráconduzido por Sébastien Loeb e pela vencedora do "side-by-side" Cristina Gutierrez Cristina Gutierrez. Nasser al-Attiyah estava inicialmente previsto para ser o terceiro piloto. No entanto, após várias falhas técnicas, o Qatar jurou "nunca mais entrar neste carro". Como Nasser está em boa forma, pode geralmente escolher onde conduzir. Mas quem se atreve a apostar que o veremos de volta à Toyota no próximo ano, onde celebrou os seus maiores sucessos e seria o mentor perfeito para o jovem Seth Quintero?

3 . nunca é demasiado velho para o rock'n roll

Longe vão os dias em que os pilotos de desportos motorizados pensavam em reformar-se por volta do seu 30º aniversário. Os melhores pilotos do Dakar estão no auge dos seus anos de vida. O vencedor Carlos Sainz fará 62 anos na primavera. O seu companheiro de equipa, Stéphane Peterhansel, é apenas três anos mais novo. Nasser al-Attiyah tem 53 anos e Sébastien Loeb está a apenas um mês dos 50. Não é verdade que os carros sejam tão fáceis de conduzir que até os quase reformados os possam conduzir sem esforço, pelo contrário: duas semanas de trabalho no deserto são duas semanas de trabalho duro. Os cavalheiros acima mencionados são simplesmente profissionais exemplares que nos mostram que a idade é apenas um número, se o fizermos corretamente e nos mantivermos na linha. A forma física de Carlos Sainz antes do Dakar era a melhor da sua carreira!

4. trabalhos lado a lado

O Dakar encontrou finalmente a sua categoria júnior. Os side-by-sides estabeleceram-se como a escola perfeita para o deserto. Aqueles que se destacam nos pequenos buggies da classe T3 estão prontos para serem promovidos para a classe T1, ou seja, os protótipos caros e super rápidos. Mesmo que a primeira aparição da jovem estrela americana e anterior dominador side-by-side Seth Quintero na grande categoria não tenha corrido como planeado: O2º lugar na geral para Guillaume de Mévius, de apenas 26 anos, prova que é na classe pequena que se aprende tudo o que é necessário para chegar ao topo.

E a pequena categoria T3 cumpre outra função: é uma oportunidade de baixo custo e baixo risco para os privados como Lukas Lauda ou Anett Quandt experimentarem o Dakar.

5 O império contra-ataca

Longe vão os dias em que outro troféu do Dakar era colocado na prateleira da KTM todos os meses de janeiro como algo natural. A Honda tornou-se um adversário mais do que igual. A atual CRF é uma moto que pode ser conduzida rapidamente e com pouco cansaço em todas as condições e em todos os terrenos. Enquanto Adrien Van Beveren uma vez rotulou a Honda de fábrica como "impossível de pilotar" depois de mudar de uma Yamaha semi-privada, ele alcançou seu melhor resultado de carreira com ela em 2024. A armada KTM/Husqvarna/GASGAS teve de contrariar este facto com muito risco de pilotagem, o que só foi parcialmente bem sucedido. 38 minutos atrás da Honda, de todas as pessoas, no evento que eles dominaram como nenhum outro: isso realmente machuca Mattighofen. E para todos aqueles que são ingénuos o suficiente para descartar a Honda no MotoGP: Assim que a Big H entrar em ação (e todos se unirem por uma vez), todos podem vestir-se bem.

6ª aparição dos azarões

Fabricantes como a Kove e a Hero usurparam a estratégia original da KTM: Provamos o quão boas são as nossas motos no deserto e incomodamos os pilotos estabelecidos. Tal como a KTM fez em tempos contra os japoneses, os nossos colegas da China e da Índia estão agora a enfrentar os grandes jogadores com resultados surpreendentes e a fazer manchetes. A forma como Mason Klein enfrentou a KTM, Honda & Co. com a sua mota de 15.000 euros na primeira etapa foi digna de toda a honra. E um enorme aplauso, claro, para o corajoso Ross Branch, que arrasou a armada Honda na frente com a sua Hero (preparada pela Speedbrain em Rosenheim) e trouxe para casa um emocionante segundo lugar.

7. histórias humanas

Quando alguém faz uma viagem, tem uma história para contar. Quando alguém completa o Dakar, tem centenas de histórias para contar. Histórias de camaradagem, de sofrimento, de aventura e de superação. Algumas delas são contadas na maravilhosa série de vídeos "In the Dust", que pode verAQUI,por exemplo .

A primeira vitória de uma mulher na categoria T3 (Cristina Gutierrez), a primeira vitória de um austríaco na classe Malle-Moto (Tobias Ebster), histórias boas e positivas. Mas, sem exceção, todos os que chegaram à meta em Yanbu são vencedores. Até o saudita Alnoumesi Hani, 103º e último classificado. Ao longo de 11 etapas, conseguiu recuperar mais de 148 horas em relação ao vencedor. Ou seja, mais de seis dias completos. Também gostaríamos de ouvir a história do seu Dakar.