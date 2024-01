Dacia présente le "Sandrider" pour le Dakar 2025

Le Sandrider construit par Prodrive fera ses débuts en W2RC plus tard cette année, tandis que Dacia a retiré les enveloppes virtuelles de son nouveau prototype de rallye-raid, avec lequel elle fera ses débuts sur le Dakar en 2025.

Baptisé "Sandrider" , il est basé sur le concept car SUV Manifesto de la marque et sera construit par la société britannique expérimentée Prodrive, avec le soutien de la branche sport du groupe Renault.

Le Sandrider, qui sera construit selon les règles de la catégorie Ultimate T1+ Cars, sera soumis à des tests approfondis après un premier shakedown en Angleterre en avril de cette année. Il fera ses débuts en compétition au Rallye du Maroc en octobre, la dernière manche du Championnat du monde des rallyes-raids de la FIA, où les trois équipages seront certainement présents, Sébastien Loeb et Cristina Guitérrez, mais on ne sait pas pour l'instant si Nasser Al-Attiyah sera encore de la partie après le scandale du Rallye Dakar de cette année.

L'équipe Dacia Sandriders lancera ensuite son attaque sur le Dakar l'année prochaine et participera en outre à une campagne W2RC complète en 2025. Dacia s'est engagé dans un programme de championnat du monde de deux ans et poursuit l'engagement Sandrider au moins jusqu'à l'édition 2027 du Dakar.

Propulsée par un moteur V6 biturbo Nissan de trois litres, utilisé dans la voiture de sport routier Nissan Z, et alimentée par du carburant synthétique durable Aramco, la voiture devient le premier programme officiel de sport automobile de l'entreprise roumaine. La qualité de la composition des pilotes de l'équipe montre l'engagement de Dacia à réussir dans l'événement de rallye-raid le plus difficile au monde. Comme la marque l'a annoncé en décembre dernier, l'équipe sera dirigée par Loeb et le quintuple vainqueur du Dakar Nasser Al-Attiyah (avec un point d'interrogation).

Loeb a indiqué qu'il avait reçu des propositions de changement d'équipe, mais les a refusées et est resté chez Prodrive. "Cela n'a pas été difficile de se décider pour ce projet. C'est un projet vraiment professionnel avec un investissement de Dacia", a déclaré Loeb. "J'avais certainement plusieurs options, mais utiliser l'expérience de notre voiture réelle pour un tout nouveau projet optimise les chances de gagner le Dakar. Le choix a donc été assez facile pour moi".

Les deux pilotes ont concouru pour l'équipe Prodrive lors de l'édition de cette année ; Loeb s'est battu pour la victoire avant que plusieurs crevaisons ne le reléguent à la troisième place lors des deux derniers jours de l'épreuve, tandis qu'Al-Attiyah a abandonné le Dakar à mi-parcours, refusant de continuer à conduire son Prodrive Hunter après avoir rencontré une série de problèmes avec son véhicule et abandonnant. La troisième pilote de l'équipe sera Cristina Gutierrez, qui a remporté le Dakar 2024 dans la catégorie Challenger, devenant ainsi seulement la deuxième femme de l'histoire à remporter une victoire de catégorie lors de cette épreuve.