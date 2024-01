Dacia presenta la "Sandrider" per la Dakar 2025

La vettura, denominata "Sandrider" , si basa sulla concept car Manifesto SUV del marchio e viene costruita dall'esperta azienda britannica Prodrive con il supporto della divisione sportiva del Gruppo Renault.

La Sandrider, che sarà costruita secondo le norme della classe Ultimate T1+ Cars, sarà sottoposta a test approfonditi dopo un primo shakedown in Inghilterra nell'aprile di quest'anno. Farà il suo debutto agonistico al Rally del Marocco in ottobre, ultima prova del Campionato del Mondo Rally Raid FIA, dove saranno presenti tutti e tre gli equipaggi, sicuramente Sébastien Loeb e Cristina Guitérrez, anche se resta da vedere se Nasser Al-Attiyah sarà ancora coinvolto dopo lo scandalo del Rally Dakar di quest'anno.

Il team Dacia Sandriders lancerà il suo attacco alla Dakar l'anno prossimo e parteciperà anche a una campagna W2RC completa nel 2025. Dacia si è impegnata in un programma biennale di campionato mondiale e gestirà l'impegno dei Sandriders almeno fino all'edizione 2027 della Dakar.

Alimentata da un motore V6 biturbo da tre litri di Nissan, utilizzato nella vettura sportiva stradale Nissan Z, e utilizzando il carburante sintetico sostenibile Aramco, la vettura diventa il primo programma ufficiale di motorsport dell'azienda rumena. La qualità della formazione dei piloti del team dimostra l'impegno di Dacia per il successo nel rally-raid più duro del mondo. Come annunciato dal marchio lo scorso dicembre, la squadra sarà guidata da Loeb e dal cinque volte vincitore della Dakar Nasser Al-Attiyah (con un punto interrogativo).

Loeb ha dichiarato di aver ricevuto proposte per cambiare squadra, ma di averle rifiutate e di essere rimasto con la Prodrive. "Non è stato difficile decidere a favore di questo progetto. È un progetto davvero professionale con un investimento da parte di Dacia", ha detto Loeb. "Avevo certamente diverse opzioni, ma utilizzare l'esperienza della nostra attuale vettura per un progetto nuovo di zecca ottimizza le possibilità di vincere la Dakar. Quindi la scelta è stata abbastanza facile per me".

Entrambi i piloti hanno gareggiato per il team Prodrive nell'edizione di quest'anno; Loeb era in lizza per la vittoria prima che diverse forature negli ultimi due giorni dell'evento lo relegassero al terzo posto, mentre Al-Attiyah si è ritirato dalla Dakar a metà percorso, rifiutandosi di continuare a guidare il suo Prodrive Hunter dopo aver avuto una serie di problemi con il suo veicolo e rinunciando. Il terzo pilota del team sarà Cristina Gutierrez, che ha vinto la classe Challenger alla Dakar 2024, diventando solo la seconda donna nella storia a vincere una classe dell'evento.