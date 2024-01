Dacia apresenta o "Sandrider" para o Dakar 2025

O Sandrider, construído pela Prodrive, fará a sua estreia no W2RC no final deste ano, enquanto a Dacia tirou as capas virtuais do seu novo protótipo Rally Raid, que fará a sua estreia no Dakar em 2025.

O automóvel, denominado "Sandrider" , baseia-se no concept-car Manifesto SUV da marca e está a ser construído pela experiente empresa britânica Prodrive com o apoio da divisão desportiva do Grupo Renault.

O Sandrider, que será construído de acordo com as regras da classe Ultimate T1+ Cars, será submetido a testes exaustivos após um primeiro shakedown em Inglaterra, em abril deste ano. O Sandrider fará a sua estreia em competição no Rali de Marrocos, em outubro, a última ronda do Campeonato do Mundo de Rali Raid da FIA, onde estarão presentes as três equipas, certamente Sébastien Loeb e Cristina Guitérrez, embora ainda não se saiba se Nasser Al-Attiyah continuará envolvido após o escândalo no Rali Dakar deste ano.

A equipa Dacia Sandriders lançará então o seu ataque ao Dakar no próximo ano e participará também numa campanha W2RC completa em 2025. A Dacia comprometeu-se com um programa de campeonato do mundo de dois anos e irá manter o compromisso da equipa Sandriders até, pelo menos, à edição de 2027 do Dakar.

Alimentado por um motor V6 biturbo de três litros da Nissan, que é utilizado no automóvel desportivo de estrada Nissan Z, e utilizando combustível sintético sustentável da Aramco, o automóvel torna-se o primeiro programa oficial de desportos motorizados da empresa romena. A qualidade do alinhamento de pilotos da equipa demonstra o empenho da Dacia em ter sucesso no evento de rally-raid mais difícil do mundo. Tal como a marca anunciou em dezembro passado, a equipa será liderada por Loeb e pelo cinco vezes vencedor do Dakar, Nasser Al-Attiyah (com um ponto de interrogação).

Loeb declarou que recebeu propostas para mudar de equipa, mas recusou-as e ficou com a Prodrive. "Não foi difícil decidir a favor deste projeto. É um projeto realmente profissional com um investimento da Dacia", disse Loeb. "Tinha certamente outras opções, mas utilizar a experiência do nosso carro atual para um projeto totalmente novo optimiza as hipóteses de vencer o Dakar. Por isso, a escolha foi bastante fácil para mim."

Ambos os pilotos competiram pela equipa Prodrive no evento deste ano; Loeb esteve na luta pela vitória antes de vários furos nos dois últimos dias do evento o terem relegado para o terceiro lugar, enquanto Al-Attiyah se retirou do Dakar a meio do percurso, recusando-se a continuar a conduzir o seu Prodrive Hunter depois de ter tido uma série de problemas com o seu veículo e desistido. O terceiro piloto da equipa será Cristina Gutierrez, que venceu a classe Challenger no Dakar 2024, tornando-se apenas a segunda mulher na história a vencer uma classe no evento.