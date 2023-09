Julius Tannert veut gagner la finale

Showdown dans le championnat allemand des rallyes (DRM). Lors de la finale du DRM, pas moins de quatre équipes peuvent prétendre au titre de champion d'Allemagne des rallyes 2023, dont Julius Tannert et son copilote Frank Christian.

Le week-end prochain, le Rallye Stemweder Berg à Lübbecke en Rhénanie-du-Nord-Westphalie sera la cinquième et dernière manche du Championnat allemand des rallyes 2023. Avec 13 épreuves asphaltées exigeantes et rapides, tout est prêt pour que les meilleurs pilotes de rallye d'Allemagne se rencontrent. Pas moins de quatre équipes de pilotes peuvent théoriquement décrocher le titre de champion. Julius Tannert et son copilote Frank Christian prennent le départ dans la Škoda Fabia RS Rally2 de l'équipe Eurosol Racing avec des chances réduites, mais une motivation à toute épreuve.

Avec une victoire et deux deuxièmes places cette année, Tannert/Christian ont montré qu'ils faisaient partie du peloton de tête, mais ils ont perdu de précieux points en raison de leur abandon lors de la troisième course DRM et se retrouvent à la quatrième place du classement avec 16 points de retard. Seule une victoire permettrait au duo de conserver ses chances de remporter le titre, mais il doit en outre espérer une erreur de ses concurrents. L'équipe aborde néanmoins cette finale endiablée avec une motivation sans faille.

"Cette année, la saison est passionnante et serrée. Nous avons déjà montré que nous pouvions gagner et nous voulons faire un bon résultat au Rallye Stemweder Berg. Nous avons bien sûr le titre en ligne de mire, mais nous savons aussi que nos chances sont plutôt minces. Nous pouvons rouler librement et n'avons rien à perdre. Nous donnerons tout et verrons ce que nous obtiendrons à la fin", déclare Tannert, motivé avant le départ.

La grande finale débute le vendredi après-midi à Lübbecke et se poursuit sur 142 kilomètres et 13 épreuves spéciales jusqu'à l'arrivée le samedi après-midi. On saura alors qui portera cette année le titre de "champion d'Allemagne des rallyes". (Tannert)

Score du DRM 2023

1. Christian Riedemann 106

2. Marijan Griebel 99

3. Philip Geipel 93

4. Julius Tannert 90

5. Dennis Rostek 63