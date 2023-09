Julius Tannert quer ganhar a final

Confronto no Campeonato Alemão de Ralis (DRM). Na final do DRM, nada menos do que quatro equipas podem reclamar o título de Campeão Alemão de Ralis 2023, incluindo Julius Tannert e o copiloto Frank Christian.

O Rali Stemweder Berg, em Lübbecke, na Renânia do Norte-Vestefália, é a quinta e última ronda do Campeonato Alemão de Ralis de 2023, no próximo fim de semana. Com 13 exigentes e rápidas etapas de asfalto, está tudo a postos para o confronto entre os melhores pilotos de ralis da Alemanha. Nada menos do que quatro equipas de pilotos podem, teoricamente, conquistar o título de campeão. Julius Tannert e o copiloto Frank Christian, no Škoda Fabia RS Rally2 da Eurosol Racing Team, vão começar com menos hipóteses, mas cheios de motivação.

Com uma vitória e dois segundos lugares este ano, Tannert/Christian mostraram que pertencem ao topo, mas perderam pontos valiosos devido ao abandono na terceira ronda do DRM e estão a 16 pontos do quarto lugar na classificação. Só com uma vitória é que a dupla pode manter a sua hipótese de conquistar o título, mas também tem de esperar por um erro da concorrência. No entanto, a equipa vai para a final furiosa totalmente motivada.

"A época está a ser emocionante e renhida este ano. Já mostrámos que podemos vencer e queremos ter um resultado forte no Rali Stemweder Berg. É claro que temos o título em vista, mas também sabemos que as nossas hipóteses são bastante reduzidas. Podemos conduzir livremente e não temos nada a perder. Vamos dar o nosso melhor e ver o que acontece no final", diz Tannert com motivação antes da partida.

A grande final começa na sexta-feira à tarde, em Lübbecke, e tem 142 quilómetros e 13 etapas especiais até ao final, no sábado à tarde. Nessa altura, será decidido quem será o detentor do título de "Campeão Alemão de Ralis" deste ano. (Tannert)

Classificação por pontos DRM 2023

1º Christian Riedemann 106

2º Marijan Griebel 99

3º Philip Geipel 93

4º Julius Tannert 90

5º Dennis Rostek 63