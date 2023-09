Quatuor de titres : décision à Stemweder Berg

L'ADAC Rallye Stemweder Berg clôturera la saison 2023 avec 13 épreuves spéciales. Action de rallye effrénée et haute tension jusqu'au dernier mètre - les fans peuvent s'attendre ce week-end à une épreuve de force dramatique dans le championnat allemand des rallyes. Quatre pilotes se battent encore pour le titre DRM et ne se feront aucun cadeau lors de l'ADAC Rallye Stemweder Berg (29/30 septembre). Au total, 79 véhicules partiront à la chasse au temps lors de l'étape finale autour de Lübbecke. Après 142,73 kilomètres de course, les champions 2023 seront récompensés le samedi après-midi sur la place du marché de Lübbecke.

La catégorie reine avec plusieurs héritiers du trône

Christian Riedemann est en tête du classement DRM avant la dernière étape du Tour. Toutefois, son avance a fondu à sept points, qu'il devra défendre avec son copilote Nico Otterbach sur la Hyundai i20N Rally2. L'homme de 36 ans connaît cependant très bien le Stemweder Berg, où il a terminé deuxième l'an dernier. "En tant qu'Allemand du Nord, le fait qu'il n'y ait que peu de sections vallonnées et que le rallye se compose principalement de passages plats me convient parfaitement. Il y a des bifurcations à 90 degrés, il faut freiner au quart de tour - tout cela me convient. Je vais tout donner pour conserver ou augmenter mon avance jusqu'à l'arrivée et je veux enfin décrocher mon premier titre après deux vice-championnats", souligne Christian Riedemann.

Marijan Griebel et Tobias Braun (Škoda Fabia RS Rally2) veulent empêcher cela. L'attelage s'est hissé à la deuxième place grâce à deux victoires consécutives et s'attaque aux étoiles. "Nous voulons faire au Stemweder Berg exactement ce que nous avons fait aux deux rallyes précédents. Finir premier, gagner la Power Stage et marquer 35 points. Cela suffirait pour le titre. L'année dernière, nous avons gagné ici, mais nous nous attendons à une bataille acharnée. La décision sera probablement prise à la fin", estime le double champion DRM.

Les actuels champions allemands de rallye Philip Geipel et Katrin Becker, troisièmes au volant de la Škoda Fabia Rally 2 Evo, regrettent les points perdus au Rallye Saarland-Pfalz. Philip Geipel : "Nous étions clairement deuxièmes, mais nous sommes retombés à la quatrième place après une crevaison peu avant la fin. Ces cinq points importants manquants font mal. Nous devons maintenant en tirer le meilleur parti".

Julius Tannert et son co-pilote Frank Christian sont encore à portée de main avec la Škoda Fabia RS Rally2, avec un retard de 16 points, mais ils doivent espérer un faux pas de la concurrence. " Lors de la finale, il n'y aura pas de tactique, tout le monde courra pour la victoire. Nos chances de remporter le championnat sont plutôt minces, mais il peut toujours se passer quelque chose. Nous l'avons ressenti à nos dépens lors de notre échec dans le Rhin moyen. Nous voulons quitter la saison sur un succès", explique Julius Tannert.

Martin Christ et Dennis Rostek veulent défendre leur titre

La lutte pour le championnat dans le classement DRM2 est à nouveau totalement ouverte après l'abandon du leader Martin Christ sur sa Corsa Rally4 lors du dernier rallye en Sarre. Le pilote de Geesthacht est certes toujours en tête avec Lina Meter, mais il est à égalité de points avec ses collègues de la marque Alexander Kattenbach et Ann Felke. Le champion de 2022 reste toutefois cool : "Notre échec était absolument évitable, cela ne se reproduira plus. Je suis un calculateur froid, je conduis de manière stratégique et orientée vers les résultats. Nous allons surveiller de près la concurrence et, à la fin, nous voulons le championnat. C'est tout ce qui compte", déclare Martin Christ. Le tandem Raffael Sulzinger et Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4) a également des chances de remporter le championnat malgré quelques revers cette saison.

Dennis Rostek est en tête du DRM Trophy dans la Škoda Fabia Rally2 Evo avec trois points après une deuxième place et trois victoires en série. Si l'écart avec le deuxième est si faible, c'est parce que le Trophy est divisé cette année en deux divisions. Celles-ci sont évaluées séparément, mais les points respectifs comptent pour le classement général.

Finale avec 13 épreuves spéciales - arrivée sur la place du marché à Lübbecke

Lors de la finale autour de Lübbecke, les 79 équipages de véhicules devront parcourir 13 épreuves spéciales d'une longueur totale de 142,73 kilomètres. Les différents tronçons, dont cinq circuits, sont variés et très rapides. Une prise de notes exacte et une conduite précise sont les clés du succès au Stemweder Berg. Vendredi, trois épreuves spéciales sont au programme, le départ est donné à 17h01 à la Borsigstraße à Lübbecke. Samedi, les dix spéciales restantes seront disputées au même endroit à 07h31. Vers 17h45, les vainqueurs et les nouveaux champions allemands des rallyes seront accueillis sur la Markplatz de Lübbecke.

Les moments forts du championnat allemand des rallyes seront diffusés en exclusivité sur n-tv, une chaîne de télévision gratuite. Chaque week-end, après les courses, la chaîne d'information diffusera le magazine DRM de 30 minutes "PS - DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft" le samedi midi et le dimanche matin. Alternativement, le magazine peut être consulté gratuitement à tout moment dans la médiathèque de n-tv ou sur la plateforme de streaming RTL+. (DRM)

État des lieux du DRM