Titolo quadrangolo: decisione a Stemweder Berg

L'ADAC Rally Stemweder Berg conclude la stagione 2023 con 13 prove speciali. Azione rallystica frenetica e alta tensione fino all'ultimo metro: gli appassionati possono aspettarsi una drammatica resa dei conti nel Campionato Tedesco Rally questo fine settimana. Quattro piloti sono ancora in lotta per il titolo DRM e non si daranno tregua all'ADAC Rally Stemweder Berg (29/30 settembre). Un totale di 79 auto inseguiranno i tempi nell'ultima tappa del tour intorno a Lübbecke. Dopo 142,73 chilometri, i campioni 2023 saranno premiati sabato pomeriggio sulla piazza del mercato di Lübbecke.

Classe reale con diversi eredi al trono

Christian Riedemann è in testa alla classifica DRM prima dell'ultima tappa del tour. Tuttavia, il suo vantaggio si è ridotto a sette punti, che deve difendere con il copilota Nico Otterbach nella Hyundai i20N Rally2. Tuttavia, il 36enne conosce molto bene lo Stemweder Berg, dove l'anno scorso è arrivato secondo. "Come tedesco del nord, mi piace il fatto che ci siano solo pochi tratti collinari e che il rally consista principalmente in passaggi pianeggianti. Ci sono incroci a 90 gradi, bisogna frenare sul punto - tutto ciò mi si addice. Darò il massimo per mantenere o estendere il mio vantaggio fino al traguardo e voglio finalmente vincere il mio primo titolo dopo due secondi posti", sottolinea Christian Riedemann.

Marijan Griebel e Tobias Braun (Škoda Fabia RS Rally2) vogliono impedirlo. Il team è salito al secondo posto con due vittorie consecutive e punta alle stelle. "Vogliamo fare a Stemweder Berg lo stesso che abbiamo fatto nei due rally precedenti. Arrivare primi, vincere la Power Stage e totalizzare 35 punti. Sarebbe sufficiente per il titolo. L'anno scorso abbiamo vinto qui, ma ci aspettiamo una dura battaglia. Probabilmente la decisione sarà presa solo alla fine", ritiene il due volte campione DRM.

Gli attuali campioni tedeschi di rally, Philip Geipel e Katrin Becker, al terzo posto con la Škoda Fabia Rally 2 Evo, piangono i punti persi al Rally Saarland-Pfalz. Philip Geipel: "Eravamo chiaramente secondi, ma siamo scesi al quarto posto dopo una foratura poco prima della fine. Questi cinque punti importanti persi fanno male. Ora dobbiamo fare del nostro meglio".

Julius Tannert e il copilota Frank Christian sono ancora a distanza di sicurezza con la Škoda Fabia RS Rally2, a 16 punti di distanza, ma devono sperare in uno scivolone della concorrenza. "Non ci saranno tattiche nel finale, tutti correranno per la vittoria. Le nostre possibilità di campionato sono piuttosto scarse, ma qualcosa può sempre accadere. Lo abbiamo provato in prima persona quando siamo caduti al Mittelrhein. Vogliamo salutare la stagione con un successo", spiega Julius Tannert.

Martin Christ e Dennis Rostek vogliono difendere il loro titolo

La lotta per il campionato nella classifica DRM2 è completamente riaperta dopo il ritiro del leader Martin Christ nel Corsa Rally4 all'ultimo rally del Saarland. Il pilota di Geesthacht è ancora in testa insieme a Lina Meter, ma è a pari punti con i colleghi di marca Alexander Kattenbach e Ann Felke. Tuttavia, il campione del 2022 rimane freddo: "Il nostro guasto era assolutamente evitabile, una cosa del genere non si ripeterà. Sono un calcolatore freddo, guido in modo strategico e orientato al risultato. Terremo d'occhio la concorrenza e alla fine vogliamo il campionato. È l'unica cosa che conta", ha dichiarato Martin Christ. Anche l'accoppiata Raffael Sulzinger e Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4) ha ancora possibilità di campionato, nonostante alcune battute d'arresto in questa stagione.

Dennis Rostek guida il Trofeo DRM con la Škoda Fabia Rally2 Evo con tre punti di vantaggio dopo un secondo posto e tre vittorie consecutive. Il distacco dal secondo classificato è così ridotto perché quest'anno il Trofeo è diviso in due divisioni. I punteggi vengono assegnati separatamente, ma i rispettivi punti contano per la classifica generale.

Finale con 13 prove speciali - arrivo al mercato di Lübbecke

I 79 equipaggi di veicoli devono completare 13 prove speciali per una lunghezza totale di 142,73 chilometri nella finale intorno a Lübbecke. Le diverse sezioni, tra cui cinque circuiti, sono varie e molto veloci. Una scrittura accurata e una guida precisa sono le chiavi del successo allo Stemweder Berg. Venerdì sono in programma tre prove speciali, con partenza alle 17:01 dalla Borsigstraße di Lübbecke. Sabato, le dieci prove speciali rimanenti inizieranno nello stesso luogo alle 07:31. Intorno alle 17:45, i vincitori e i nuovi campioni tedeschi di rally saranno accolti nella piazza del mercato di Lübbecke.

I momenti salienti del Campionato tedesco di rally possono essere visti in esclusiva sulla televisione in chiaro n-tv. Ogni fine settimana, dopo le gare, il canale d'informazione trasmetterà la rivista DRM di 30 minuti "PS - DRM Deutsche Rally-Meisterschaft" il sabato pomeriggio e la domenica mattina. In alternativa, la rivista può essere consultata gratuitamente in qualsiasi momento nella mediateca di n-tv o sulla piattaforma di streaming RTL+. (DRM)

Stand DRM