Título quadrangular: decisão em Stemweder Berg

Suspense até ao fim na última etapa do Campeonato Alemão de Ralis, todas as classes disputadas com grande intensidade, os espectadores esperam um espetáculo automobilístico emocionante.

O ADAC Rally Stemweder Berg encerra a temporada de 2023 com 13 provas especiais. Ação de rali em ritmo acelerado e alta tensão até ao último metro - os fãs podem esperar um confronto dramático no Campeonato Alemão de Ralis este fim de semana. Quatro pilotos ainda estão a lutar pelo título DRM e não vão dar nada uns aos outros no ADAC Rally Stemweder Berg (29/30 de setembro). Um total de 79 carros vão perseguir tempos na última paragem do circuito em Lübbecke. Após 142,73 quilómetros, os campeões de 2023 serão homenageados no sábado à tarde na praça do mercado em Lübbecke.

Classe real com vários herdeiros ao trono

Christian Riedemann lidera a classificação do DRM antes da última paragem do circuito. No entanto, a sua vantagem reduziu-se a sete pontos, que tem de defender com o copiloto Nico Otterbach no Hyundai i20N Rally2. No entanto, o piloto de 36 anos conhece muito bem o Stemweder Berg, onde foi segundo classificado no ano passado. "Como alemão do norte, convém-me que haja apenas algumas secções montanhosas e que o rali consista principalmente em passagens planas. Há cruzamentos a 90 graus, é preciso travar no ponto - tudo isso me convém. Vou dar tudo para manter ou aumentar a minha vantagem até ao final e quero finalmente conquistar o meu primeiro título depois de dois vice-campeonatos", sublinha Christian Riedemann.

Marijan Griebel e Tobias Braun (Škoda Fabia RS Rally2) querem evitar que isso aconteça. A equipa subiu para o segundo lugar com duas vitórias consecutivas e está a tentar alcançar as estrelas. "Queremos fazer em Stemweder Berg o mesmo que fizemos nos dois ralis anteriores. Terminar em primeiro lugar, ganhar a Power Stage e marcar 35 pontos. Isso seria suficiente para o título. No ano passado ganhámos aqui, mas esperamos uma batalha difícil. Provavelmente, a decisão só será tomada no final", acredita o bicampeão do DRM.

Os actuais campeões alemães de ralis, Philip Geipel e Katrin Becker, em terceiro lugar no Škoda Fabia Rally 2 Evo, estão de luto pelos pontos perdidos no Rali Saarland-Pfalz. Philip Geipel: "Estávamos claramente em segundo lugar, mas caímos para o quarto lugar depois de um furo pouco antes do final. Estes cinco pontos importantes perdidos magoam-nos. Agora temos de fazer o melhor que pudermos".

Julius Tannert e o copiloto Frank Christian ainda estão à distância de um ataque com o Škoda Fabia RS Rally2, a 16 pontos, mas têm de esperar por um deslize da concorrência. "Não haverá tácticas na final, todos vão correr pela vitória. As nossas hipóteses no campeonato são bastante reduzidas, mas pode sempre acontecer alguma coisa. Sentimos isso em primeira mão quando caímos no Mittelrhein. Queremos despedir-nos da época com um êxito", explica Julius Tannert.

Martin Christ e Dennis Rostek querem defender o seu título

A luta pelo título na classificação DRM2 está completamente aberta após o abandono do líder Martin Christ no Corsa Rally4 no último rali em Saarland. O piloto de Geesthacht ainda está na liderança juntamente com Lina Meter, mas está empatado em pontos com os colegas de marca Alexander Kattenbach e Ann Felke. No entanto, o campeão de 2022 mantém a calma: "O nosso fracasso era absolutamente evitável, algo assim não voltará a acontecer. Sou uma calculadora fria, conduzo de forma estratégica e orientada para os resultados. Vamos manter-nos atentos à concorrência e, no final, queremos o campeonato. É só isso que conta", afirma Martin Christ. A dupla de Raffael Sulzinger e Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4) também ainda tem hipóteses de ser campeã, apesar de alguns contratempos nesta época.

Dennis Rostek lidera o Troféu DRM com o Škoda Fabia Rally2 Evo por três pontos, depois de um segundo lugar e três vitórias consecutivas. A diferença para o segundo classificado é tão pequena porque o Troféu está dividido em duas divisões este ano. Estas são pontuadas separadamente, mas os respectivos pontos contam para a classificação geral.

Final com 13 etapas especiais - chegada na praça do mercado em Lübbecke

As 79 equipas de veículos têm de completar 13 etapas especiais com um comprimento total de 142,73 quilómetros na final em torno de Lübbecke. As diferentes secções, incluindo cinco circuitos, são variadas e muito rápidas. Notas exactas e uma condução precisa são a chave para o sucesso no Stemweder Berg. Na sexta-feira, estão agendadas três etapas especiais, com início às 17:01 na Borsigstraße em Lübbecke. No sábado, as restantes dez etapas especiais têm início no mesmo local, às 07:31. Por volta das 17:45, os vencedores e os novos campeões alemães de ralis serão recebidos na praça do mercado em Lübbecke.

Os destaques do Campeonato Alemão de Ralis podem ser vistos exclusivamente na televisão de acesso livre n-tv. Todos os fins-de-semana, após as provas, o canal de notícias transmite o magazine DRM de 30 minutos "PS - DRM Deutsche Rally-Meisterschaft" no sábado à tarde e no domingo de manhã. Em alternativa, a revista pode ser acedida gratuitamente em qualquer altura na biblioteca multimédia da n-tv ou na plataforma de streaming RTL+. (DRM)

