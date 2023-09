Sulzinger : La victoire est obligatoire à Stemweder Berg

La finale du championnat allemand des rallyes (DRM) à Stemweder Berg est une épreuve de force : Raffael Sulzinger et sa copilote Lisa Kiefer se rendent à Lübbecke avec des chances de remporter le titre dans la catégorie des véhicules à deux roues motrices. Mais pour cela, ils ont besoin de l'aide de leurs concurrents.

Les tenants du titre Martin Christ et Lina Meter sont à égalité de points (96 points) avec Alexander Kattenbach et Ann Felke après leur surprenant abandon au rallye ADAC Saarland Pfalz. Derrière eux se trouvent Sulzinger/Kiefer avec 88. Leur itinéraire est donc clair : "Le vainqueur obtient 30 points, le deuxième 24 et la Power Stage 5. Donc, si nous obtenons tous les points et que Martin Christ termine soit troisième au classement général, soit seulement quatrième à la Power Stage, cela suffirait encore pour nous". Il est cependant clair qu'en plus de leur propre performance de haut niveau et de leur première victoire de la saison, les deux hommes ont besoin de l'aide de leurs concurrents. "Nous n'abandonnons pas - et faisons de notre mieux", assure Sulzinger, qui se montre combatif.

La copilote Kiefer, qui souffre d'un rhume, est en revanche un peu fâchée avec le destin. "Nous avons simplement eu tellement de malchance cette saison avec la voiture et les nombreuses pannes. Sinon, nous aurions eu le premier titre de champion entre nos mains".

Cette fois-ci, la Ford Fiesta Rally4 devrait être parfaitement préparée : les pièces de rechange dont ils avaient tant besoin sont enfin arrivées et l'équipe de mécaniciens va tout faire pour que les deux hommes puissent mettre les pleins gaz sur ce rapide rallye de plaine avec de nombreux passages en ligne droite et des bifurcations. "En outre, j'espère cette fois pouvoir consacrer plus de temps à la préparation et mettre un peu de côté mes rendez-vous professionnels", s'est promis Sulzinger. "Comme le parcours est moins sélectif, il s'agit d'avoir une écriture parfaite", Kiefer est également consciente de son rôle particulier de copilote. "Nous allons en tout cas nous soutenir et nous pousser mutuellement dans le cockpit", promet-elle. Et qui sait, peut-être que cette folle saison de DRM2 prendra une tournure dramatique à la fin - avec une fin heureuse pour Raffael Sulzinger et Lisa Kiefer. "D'une certaine manière, après tous ces ennuis, nous l'aurions bien mérité", estime la Palatine. Il n'est donc pas question d'abandonner. Une victoire est obligatoire à Stemweder Berg pour réaliser le rêve du titre. (Sulzinger)