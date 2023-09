Sulzinger: la vittoria è d'obbligo alla Stemweder Berg

Prova di forza al finale di stagione del Campionato Tedesco Rally (DRM) a Stemweder Berg: Raffael Sulzinger e la copilota Lisa Kiefer si recano a Lübbecke con la possibilità di vincere il titolo nella classifica dei veicoli a due ruote motrici. Tuttavia, hanno bisogno dell'aiuto della concorrenza.

I campioni in carica Martin Christ e Lina Meter sono a pari merito (96 punti) con Alexander Kattenbach e Ann Felke dopo il loro sorprendente ritiro all'ADAC Saarland Pfalz Rally. Dietro di loro ci sono Sulzinger/Kiefer con 88, quindi il loro approccio è chiaro: "Ci sono 30 punti per il vincitore, 24 per il secondo classificato e 5 per la Power Stage. Quindi, se ottenessimo tutti i punti e Martin Christ arrivasse terzo assoluto o solo quarto nella Power Stage, sarebbe comunque sufficiente per noi". È chiaro, tuttavia, che oltre a una prestazione di alto livello e alla prima vittoria della stagione, la coppia dipende dal sostegno della concorrenza. "Non ci arrenderemo e faremo del nostro meglio", assicura Sulzinger, pieno di grinta.

Il copilota Kiefer, invece, afflitto da un raffreddore, è un po' in disaccordo con il destino. "Abbiamo avuto molta sfortuna in questa stagione con la macchina e i molti difetti. Altrimenti avremmo il primo titolo del campionato nelle nostre mani".

Questa volta, la Ford Fiesta Rally4 dovrebbe essere preparata al meglio: finalmente, i pezzi di ricambio urgentemente necessari sono presenti e il team di meccanici darà tutto per garantire che i due possano andare a tutto gas nel veloce rally di pianura con molti passaggi rettilinei e incroci. "Inoltre, spero di poter dedicare più tempo alla preparazione questa volta e di mettere un po' da parte i miei impegni professionali", ha deciso Sulzinger. "Dato che il tracciato è meno selettivo, si tratta di una stesura perfetta", ha aggiunto Kiefer, consapevole del suo ruolo speciale di copilota. "In ogni caso, ci sosterremo e ci sproneremo a vicenda nell'abitacolo", promette. E chissà, forse questa folle stagione DRM2 prenderà un'altra piega drammatica alla fine, con un lieto fine per Raffael Sulzinger e Lisa Kiefer. "In qualche modo ce lo siamo meritato dopo tutti i problemi", dice il Palatino. Pertanto, non ci si può arrendere. Una vittoria è obbligatoria a Stemweder Berg per il sogno del titolo. (Sulzinger)