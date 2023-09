Sulzinger: A vitória é obrigatória em Stemweder Berg

Confronto no final da temporada do Campeonato Alemão de Ralis (DRM) em Stemweder Berg: Raffael Sulzinger e a copiloto Lisa Kiefer viajam para Lübbecke com hipóteses de conquistar o título na classificação para veículos de duas rodas motrizes. No entanto, precisam de ajuda da concorrência.

Os actuais campeões Martin Christ e Lina Meter estão empatados na liderança (96 pontos) com Alexander Kattenbach e Ann Felke, depois do seu surpreendente abandono no ADAC Saarland Pfalz Rally. Atrás deles estão Sulzinger/Kiefer com 88, pelo que a sua abordagem é clara: "Há 30 pontos para o vencedor, 24 para o segundo classificado e 5 para a Power Stage. Por isso, se obtivermos a totalidade dos pontos e Martin Christ terminar em terceiro na geral ou apenas em quarto na Power Stage, isso será suficiente para nós". No entanto, é evidente que, para além de um desempenho de topo e da sua primeira vitória da época, a dupla está dependente do apoio da concorrência. "Não vamos desistir - e vamos dar o nosso melhor", garante Sulzinger, que está cheio de luta.

O copiloto Kiefer, por outro lado, atormentado por uma constipação, está um pouco em desacordo com o destino. "Tivemos muito azar esta época com o carro e os muitos defeitos. Caso contrário, teríamos o primeiro título de campeão nas nossas próprias mãos".

Desta vez, o Ford Fiesta Rally4 deverá estar bem preparado: finalmente, as peças sobressalentes urgentemente necessárias estão lá e a equipa de mecânicos dará tudo para garantir que os dois possam ir a todo o gás no rápido rali de terra plana com muitas passagens rectas e cruzamentos. "Para além disso, espero poder dedicar mais tempo à preparação e adiar um pouco os meus compromissos profissionais", declarou Sulzinger. "Uma vez que a pista é menos selectiva, o que importa é fazer um registo perfeito", diz Kiefer, que também sabe do seu papel especial como copiloto. "Em todo o caso, vamos apoiar-nos e empurrar-nos mutuamente no cockpit", promete. E quem sabe, talvez esta louca temporada de DRM2 dê outra reviravolta dramática no final - com um final feliz para Raffael Sulzinger e Lisa Kiefer. "De alguma forma, merecíamos isso depois de todos os problemas", diz o Palatino. Por isso, não há que desistir. Uma vitória é obrigatória em Stemweder Berg para o sonho do título. (Sulzinger)