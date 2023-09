Marijan Griebel vise un troisième titre

Sur un sol glissant, il ne fallait pas seulement choisir les bons pneus, mais aussi faire appel aux compétences des pilotes. Marijan Griebel s'est le mieux débrouillé avec les conditions difficiles et se trouve en tête après la première journée.

Le double champion DRM s'est montré très alerte dès le début et a remporté la première et la troisième épreuve spéciale avec son copilote Tobias Braun dans la Škoda Fabia RS Rally2. Grâce à cette forte performance, le deuxième du classement a confirmé ses ambitions pour le titre numéro trois. Ses collègues de la marque, Julius Tannert et son co-pilote Frank Christian, suivent à la deuxième place et sont eux aussi encore bien engagés dans la lutte pour le championnat. Le leader Christian Riedemann, accompagné de Nico Otterbach sur la Hyundai i20 N Rally2, est troisième et accuse un retard de 16,6 secondes sur son concurrent le plus acharné, Griebel, et devra se rattraper samedi s'il veut remporter son premier titre DRM. En revanche, les champions actuels Philip Geipel et Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo), qui accusent déjà un retard de plus d'une minute, sont distancés.

Après la première journée du 52e ADAC Rallye Stemweder Berg, le classement DRM2 est également sous haute tension. Les troisièmes du classement, Raffael Sulzinger et Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4), se sont hissés en tête grâce à deux victoires au classement, préservant ainsi leurs chances de titre. Le leader du classement général, Martin Christ, a pris la deuxième place avec sa copilote Lina Meter dans l'Opel Corsa Rally4 et attaquera à fond samedi pour combler son retard de 8,3 secondes sur la tête.

Dennis Rostek a terminé la journée de vendredi en première position du DRM Trophy avec Dennis Zenz dans la Škoda Fabia Rally2 Evo. Ils n'ont toutefois que 3,1 secondes d'avance sur Georg Berlandy/Tina Annemüller (Škoda Fabia R5). Si le pilote de Bückeburg parvient à tenir la concurrence à distance lors de son rallye à domicile, le samedi final, la victoire du DTM Trophy ne pourra lui échapper.

En DRM Nationals, Jan Petersen et Ina Epple (BMW M3) sont le duo le plus rapide après la première étape du 52e ADAC Rallye Stemweder Berg. Derrière eux, l'équipage Walter Gromöller/Linus Noll (Opel en Ascona 400) précède Andreas Dahms et Paul Schubert (Porsche 911), qui occupent la deuxième place du classement. Tarek-Hamadeh Spaniol conserve ses meilleures chances de remporter le classement général. Le pilote de Sarrebruck, assisté de Henry Wichura, a mené sa Citroën C2 Challenge à la deuxième place dans la catégorie NC4, ce qui lui permettrait de remporter le titre du DRM Nationals.

Dans le DRM Classic, Walter Gromöller, au volant de l'Opel Ascona 400, est le leader de la dernière journée de samedi. Cependant, Andreas Dahms et Paul Schubert ont déjà remporté le championnat au volant de la Porsche 911 verte.

Samedi à 8h06, la dernière étape du championnat allemand des rallyes 2023 débutera par dix épreuves spéciales exigeantes lors du 52e ADAC Rallye Stemweder Berg. L'arrivée est prévue à 17h45 sur la place du marché de Lübbecke.