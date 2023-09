Marijan Griebel ha nel mirino il terzo titolo

Sui terreni scivolosi, non era necessaria solo la giusta scelta di pneumatici, ma anche l'abilità dei piloti. Marijan Griebel ha affrontato al meglio le condizioni difficili ed è in testa alla classifica dopo la prima giornata.

Il due volte campione DRM era ben sveglio fin dall'inizio e ha vinto la prima e la terza prova speciale insieme al copilota Tobias Braun nella Škoda Fabia RS Rally2. Con questa forte prestazione, il secondo classificato ha riaffermato le sue ambizioni per il titolo numero tre. I colleghi di marca Julius Tannert e il copilota Frank Christian seguono al secondo posto e sono ancora in piena lotta per il campionato. Il leader Christian Riedemann, insieme a Nico Otterbach sulla Hyundai i20 N Rally2 in terza posizione, ha un ritardo di 16,6 secondi dal suo rivale più agguerrito Griebel e sabato dovrà iniziare una gara per recuperare il ritardo per poter conquistare il suo primo titolo DRM. I campioni in carica Philip Geipel e Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo) sono già a più di un minuto di distanza.

Dopo il primo giorno del 52° ADAC Rally Stemweder Berg, c'è molta tensione anche nella classifica DRM2. Raffael Sulzinger e Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4), terzi in classifica, hanno preso il comando con due vittorie e hanno così conservato le loro chance di titolo. Il leader della classifica generale Martin Christ è al secondo posto con la copilota Lina Meter sulla Opel Corsa Rally4 e sabato sarà completamente all'attacco per recuperare gli 8,3 secondi di distacco dalla vetta.

Dennis Rostek ha concluso il venerdì al primo posto nel Trofeo DRM insieme a Dennis Zenz con la Škoda Fabia Rally2 Evo. Tuttavia, il vantaggio su Georg Berlandy/Tina Annemüller (Škoda Fabia R5) è di soli 3,1 secondi. Se il pilota di Bückeburg riuscirà a tenere a bada la concorrenza nel suo rally di casa il sabato finale, non potrà sottrarle nuovamente la vittoria del Trofeo DTM.

Nel DRM Nationals, Jan Petersen e Ina Epple su BMW M3 sono il duo più veloce dopo la prima tappa del 52° ADAC Rally Stemweder Berg. Alle loro spalle segue l'equipaggio Walter Gromöller/Linus Noll (Opel su Ascona 400) davanti a Andreas Dahms e Paul Schubert (Porsche 911), che sono secondi in classifica. Tarek-Hamadeh Spaniol ha ancora le migliori possibilità di vittoria assoluta. Il pilota di Saarbrücken ha portato la sua Citroën C2 Challenge, assistita da Henry Wichura, al secondo posto nella classe NC4, che sarebbe sufficiente per vincere il titolo DRM Nationals.

Nella DRM Classic, Walter Gromöller con l'Opel Ascona 400 si presenta alla finale di sabato come leader. Tuttavia, Andreas Dahms e Paul Schubert hanno già conquistato il campionato in anticipo con la Porsche 911 verde.

L'ultima tappa del Campionato tedesco di rally 2023 inizia sabato alle 08:06. Dieci impegnative prove speciali attendono i partecipanti al 52° ADAC Rally Stemweder Berg. L'arrivo è previsto alle 17:45 sulla piazza del mercato di Lübbecke.