Marijan Griebel tem o terceiro título na mira

O final do Campeonato Alemão de Ralis teve um início espetacular. No início do 52.º ADAC Rally Stemweder Berg, a última paragem do circuito DRM da época de 2023, ainda estava seco na tarde de sexta-feira, mas depois começou a chover.

Em piso escorregadio, era necessário não só a escolha correcta dos pneus, mas também a perícia dos pilotos. Marijan Griebel foi quem melhor enfrentou as condições difíceis e está na liderança após o primeiro dia.

O bicampeão do DRM estava bem desperto desde o início e venceu a primeira e terceira etapas especiais juntamente com o copiloto Tobias Braun no Škoda Fabia RS Rally2. Com este forte desempenho, o vice-campeão da classificação reafirmou as suas ambições pelo terceiro título. Os colegas de marca Julius Tannert e o copiloto Frank Christian seguem em segundo lugar e também continuam na luta pelo título. O líder Christian Riedemann, juntamente com Nico Otterbach no Hyundai i20 N Rally2 em terceiro lugar, está a 16,6 segundos do seu mais forte rival Griebel e terá de iniciar uma corrida de recuperação no sábado para conquistar o seu primeiro título DRM. Os actuais campeões Philip Geipel e Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo) já estão a mais de um minuto de distância.

Após o primeiro dia do 52º ADAC Rally Stemweder Berg, há também muita tensão na classificação DRM2. Raffael Sulzinger e Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4), que estão em terceiro lugar na classificação, assumiram a liderança com duas vitórias e, assim, preservaram as suas hipóteses de título. O líder da classificação geral, Martin Christ, está em segundo lugar com a copiloto Lina Meter no Opel Corsa Rally4 e vai estar totalmente ao ataque no sábado para recuperar a diferença de 8,3 segundos para o topo.

Dennis Rostek terminou a sexta-feira em primeiro lugar no Troféu DRM, juntamente com Dennis Zenz no Škoda Fabia Rally2 Evo. No entanto, a vantagem sobre Georg Berlandy/Tina Annemüller (Škoda Fabia R5) é de apenas 3,1 segundos. Se o piloto de Bückeburg conseguir manter a concorrência à distância no seu rali caseiro no último sábado, não conseguirá tirar-lhes novamente a vitória do Troféu DTM.

No DRM Nationals, Jan Petersen e Ina Epple no BMW M3 são a dupla mais rápida após a primeira etapa do 52º ADAC Rally Stemweder Berg. Atrás deles segue a equipa Walter Gromöller/Linus Noll (Opel no Ascona 400), à frente de Andreas Dahms e Paul Schubert (Porsche 911), que estão em segundo lugar na classificação. Tarek-Hamadeh Spaniol continua a ter as melhores hipóteses de vencer à geral. O piloto de Saarbrücken conduziu o seu Citroën C2 Challenge, assistido por Henry Wichura, ao segundo lugar na classe NC4, o que seria suficiente para conquistar o título do DRM Nationals.

No DRM Classic, Walter Gromöller, com o Opel Ascona 400, parte para o último sábado como líder. No entanto, Andreas Dahms e Paul Schubert já conquistaram o campeonato no Porsche 911 verde.

A última etapa do Campeonato Alemão de Ralis 2023 começa no sábado às 08:06 horas. Dez exigentes provas especiais aguardam os participantes no 52º ADAC Rally Stemweder Berg. A chegada será às 17h45 na praça do mercado em Lübbecke.