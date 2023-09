DRM 2024 avec sept événements et une finale sur la mer Baltique

Championnat allemand des rallyes (DRM) 2024 avec sept étapes au total, DRM Nationals, DRM Classic et DRM Trophy prendront le départ six fois, Hunsrück Rallye comme DRM Sprint nouvellement dans le calendrier.

Sept manches sont au programme du championnat allemand des rallyes (DRM) pour la saison 2024. Les nouveautés au calendrier sont le 34e Hunsrück Rallye et le 16e ADAC Ostsee Rallye, les cinq autres épreuves faisaient déjà partie du DRM en 2023.

La première rencontre de l'élite allemande des rallyes aura lieu les 15 et 16 mars à Stollberg lors du 59e ADAC Rallye Erzgebirge. Suivra l'ADAC Actronics Rallye Sulingen les 3 et 4 mai, avant que les participants du DRM et du DRM2 ne découvrent un nouveau format de sprint lors de la troisième manche, le Hunsrück Rallye. Le DRM Sprint d'une journée est inscrit pour la première fois au calendrier et se déroule sur environ 70 kilomètres, conformément au format du Rallye-70.

La mi-temps sera célébrée lors du 3e ADAC Rallye Mittelrhein (14 et 15 juin) dans les vignobles de la Moselle. L'ADAC Saarland-Pfalz Rallye, qui se déroulera les 28 et 29 juin, marquera le début de la phase la plus chaude du championnat. L'avant-dernière étape sera le 53e ADAC Rallye Stemweder Berg (2 et 3 août), la finale se déroulant sur la côte. Le 16e ADAC Ostsee Rallye, avec des épreuves spéciales sur le terrain d'entraînement militaire de Putlos les 30 et 31 août, clôturera la saison du championnat allemand des rallyes.

Les pilotes du DRM et du DRM2 prendront le départ des sept manches, les DRM Nationals, DRM Classic et le DRM Trophy participeront à six événements. Dans le DRM Trophy, les cinq meilleurs résultats des six manifestations sont pris en compte, toutes les autres catégories DRM n'ont pas cette possibilité. La constance et la fiabilité joueront à nouveau un rôle majeur dans l'attribution du titre l'année prochaine.

Calendrier du DRM 2024 :

15 / 16 mars 2024 : 59e ADAC Rallye Erzgebirge / Stollberg

03 / 04 mai 2024 : 35e ADAC Actronics Rallye Sulingen / Sulingen

25 mai 2024 : 34e Hunsrück Rallye / Idar-Oberstein

14 / 15 juin 2024 : 3ème Rallye ADAC Mittelrhein / Föhren

28 / 29 juin 2024 : ADAC Saarland-Pfalz-Rallye / St. Wendel

02 / 03 août 2024 : 53e ADAC Rallye Stemweder Berg / Lübbecke

30 / 31 août 2024 : 16ème ADAC Ostsee Rallye / Lehnsan

Sous réserve de modifications