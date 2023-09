DRM 2024 con sette eventi e finale sul Mar Baltico

Il Campionato Tedesco Rally (DRM) 2024 prevede un totale di sette tappe, le gare DRM Nationals, DRM Classic e DRM Trophy si svolgeranno sei volte, il Rally di Hunsrück come DRM Sprint è una novità del calendario.

Sono sette gli appuntamenti del Campionato tedesco di rally (DRM) per la stagione 2024. Le novità del calendario sono il 34° Hunsrück Rally e il 16° ADAC Ostsee Rally, mentre gli altri cinque eventi facevano già parte del DRM nel 2023.

Il primo incontro dell'élite tedesca dei rally si terrà il 15/16 marzo al 59° ADAC Rally Erzgebirge a Stollberg. Seguirà l'ADAC Actronics Rallye Sulingen il 3-4 maggio, prima che i partecipanti del DRM e del DRM2 siano attesi da un'anteprima al terzo appuntamento, l'Hunsrück Rallye, con un nuovo formato sprint. Il DRM Sprint di un giorno è in calendario per la prima volta e, in linea con il formato del Rallye 70, coprirà circa 70 chilometri.

La mezza giornata sarà celebrata al 3° ADAC Rally Mittelrhein (14/15 giugno) nei vigneti lungo la Mosella. L'ADAC Saarland-Pfalz Rally del 28/29 giugno inaugura la fase calda del campionato. La penultima tappa è il 53° ADAC Rally Stemweder Berg (2/3 agosto), il cui finale si svolgerà sulla costa. Il 16° ADAC Ostsee Rallye, con prove speciali nell'area di addestramento militare Putlos il 30/31 agosto, è la conclusione della stagione del Campionato tedesco di rally.

I piloti del DRM e del DRM2 parteciperanno a tutti e sette gli appuntamenti, mentre i DRM Nationals, DRM Classic e DRM Trophy prenderanno parte a sei eventi. Nel DRM Trophy vengono assegnati i cinque migliori risultati dei sei eventi, mentre tutte le altre classi DRM non hanno questa possibilità. La costanza e l'affidabilità giocheranno ancora una volta un ruolo importante nell'assegnazione del titolo il prossimo anno.

Calendario DRM 2024:

15/16 marzo 2024: 59° ADAC Rally Erzgebirge / Stollberg

03 / 04 maggio 2024: 35° ADAC Actronics Rally Sulingen / Sulingen

25 maggio 2024: 34° Rally di Hunsrück / Idar-Oberstein

14 / 15 giugno 2024: 3° Rally ADAC Mittelrhein / Föhren

28 / 29 giugno 2024: Rally ADAC Saarland-Pfalz / St. Wendel

02 / 03 agosto 2024: 53° Rally ADAC Stemweder Berg / Lübbecke

30 / 31 agosto 2024: 16° ADAC Baltic Rally / Lehnsan

Soggetto a modifiche senza preavviso