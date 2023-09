DRM 2024 com sete eventos e final no Mar Báltico

O Campeonato Alemão de Ralis (DRM) 2024, com um total de sete paragens, o DRM Nationals, o DRM Classic e o DRM Trophy competirão seis vezes, sendo o Rali de Hunsrück o novo DRM Sprint do calendário.

Sete rondas fazem parte do programa do Campeonato Alemão de Ralis (DRM) para a época de 2024. As novidades no calendário são o 34.º Rali de Hunsrück e o 16.º Rali ADAC Ostsee, sendo que os outros cinco eventos já faziam parte do DRM em 2023.

O primeiro encontro da elite dos ralis alemães terá lugar a 15/16 de março, no 59.º ADAC Rally Erzgebirge, em Stollberg. Seguir-se-á o ADAC Actronics Rallye Sulingen, a 3 e 4 de maio, antes da estreia para os participantes do DRM e do DRM2 na terceira ronda, o Hunsrück Rallye, com um novo formato de sprint. O DRM Sprint de um dia faz parte do calendário pela primeira vez e, de acordo com o formato do Rallye 70, percorrerá cerca de 70 quilómetros.

O meio-tempo será celebrado no 3º ADAC Rally Mittelrhein (14/15 de junho) nas vinhas ao longo do Mosela. O Rali ADAC Saarland-Pfalz, a 28/29 de junho, anuncia a fase quente do campeonato. A penúltima paragem é o 53º ADAC Rally Stemweder Berg (2/3 de agosto), cuja final terá lugar na costa. O 16º ADAC Ostsee Rallye, com etapas especiais na zona de treino militar de Putlos, a 30/31 de agosto, é a conclusão da época do Campeonato Alemão de Ralis.

Os pilotos do DRM e do DRM2 competirão em todas as sete rondas, enquanto os DRM Nationals, DRM Classic e DRM Trophy participarão em seis eventos. No DRM Trophy, os cinco melhores resultados dos seis eventos são pontuados, enquanto as outras classes DRM não têm esta opção. A consistência e a fiabilidade voltarão a desempenhar um papel importante na atribuição do título no próximo ano.

Calendário DRM 2024:

15 / 16 de março de 2024: 59º ADAC Rally Erzgebirge / Stollberg

03 / 04 de maio de 2024: 35º ADAC Actronics Rally Sulingen / Sulingen

25 de maio de 2024: 34º Rali Hunsrück / Idar-Oberstein

14 / 15 junho 2024: 3º Rali ADAC Mittelrhein / Föhren

28 / 29 de junho de 2024: Rali ADAC Saarland-Pfalz / St. Wendel

02 / 03 agosto 2024: 53º Rali ADAC Stemweder Berg / Lübbecke

30 / 31 de agosto de 2024: 16º Rali ADAC do Báltico / Lehnsan

Sujeito a alterações sem aviso prévio