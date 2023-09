Marijan Griebel logra su tercer título con una tercera victoria

El anterior líder de la clasificación, Christian Riedemann, se retira en la última especial. La clasificación DRM2 vuelve a ser para Martin Christ. Dennis Rostek se lleva el Trofeo DRM.

Ha sido una carrera de campeonato. Marijan Griebel ganó el 52º Rally ADAC Stemweder Berg tras una impresionante actuación y se adjudicó su tercer título de DRM. Junto con su copiloto Tobias Braun, el piloto de 34 años se puso en cabeza en la primera especial del viernes y no la abandonó hasta la última. El líder Christian Riedemann no tuvo suerte cuando él y Nico Otterbach, en el Hyundai i20 N Rally2, se retiraron en la última especial en tercera posición. Sin embargo, el piloto de 36 años difícilmente podría haber amenazado a Griebel, que conducía como desatado. El nuevo campeón: "Ha sido un rally perfecto. Desde el primer metro, no dejamos ninguna duda de que queríamos ganar aquí y llevarnos el título. Para estar seguros, teníamos que ganar la última especial a pesar de nuestra ventaja, porque allí se nos concedieron importantes puntos extra en la Power Stage. Lo hemos conseguido y nos hemos proclamado campeones por méritos propios", declaró Griebel, que había empezado el DRM en segunda posición.

Julius Tannert fue capaz de seguir el ritmo de su compañero de marca, especialmente en las últimas especiales, y también se aseguró el segundo puesto de la general junto con su copiloto Frank Christian. "Marijan ha estado imbatible. Nunca perdió la esperanza de que pudiéramos acercarnos de alguna manera. Mejoramos el sábado por la tarde, el subcampeonato es una conclusión conciliadora. Christian abandonó poco antes del final, lo que es una pena para él. Pero así es nuestro deporte. El equipo y Frank han hecho un gran trabajo, el año que viene volveremos a atacar", prometió Tannert.

El ex campeón Geipel con neumáticos equivocados

Los destronados campeones Philip Geipel y Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo) ya perdieron todas las opciones de ganar el título el viernes con la elección equivocada de neumáticos. Katrin Becker: "Confiamos en la previsión meteorológica y salimos con neumáticos de seco. Como la salida se retrasó, nos metimos de lleno en la lluvia. Era cuestión de supervivencia y perdimos mucho tiempo. El sábado, pudimos mantener el ritmo de nuestro coche algo más viejo en esta rampa, pero nos faltó par motor. Para Christian, lamento el abandono tardío; para nosotros, el tercer puesto en el último rally y en el campeonato es un incentivo para volver con fuerzas renovadas en el próximo." Christian Riedemann cayó al cuarto puesto en la clasificación final tras su abandono, con Dennis Rostek quinto en el Škoda Fabia Rally2 Evo.

Martin Christ defendió el título en la clasificación DRM2 por un estrechísimo margen gracias a su experiencia. El piloto de Geesthachter terminó el 52º Rally ADAC Stemweder Berg junto con Lina Meter en el Opel Corsa Rally4 en segunda posición por detrás de Raffael Sulzinger y se aseguró de nuevo el campeonato con un punto de ventaja. "Ha sido muy duro. Raffael era imbatible y la competencia increíblemente rápida. Teníamos que terminar segundos por detrás de Raffael en la última especial y no había ningún pensamiento táctico. Aceleré a fondo y seguí pisando el acelerador incluso cuando el coche iba en quinta. Sólo había victoria u hospital, ahora toca fiesta", dijo aliviado el veterano.

Raffael Sulzinger (Ford Fiesta Rally4), por su parte, no sabía si debía estar contento por su victoria o enfadado por haberse quedado fuera del campeonato por muy poco. "Por supuesto que estamos un poco decepcionados porque teníamos la oportunidad de ganar el título DRM2. Pero no perdimos el campeonato aquí, lo perdimos en los rallies anteriores". La copiloto Lisa Kiefer añadió. "Demostramos a todo el mundo de lo que somos realmente capaces en el final en Stemweder Berg y no tenemos nada que reprocharnos". La tercera plaza fue para sus compañeros de marca Marc Rettenberger y Benedikt Preißmann. La cuarta plaza fue para el dúo Alexander Kattenbach/Ann Felke (Opel Corsa Rally4), que terminaron la temporada en tercera posición.

En el Trofeo DRM, Dennis Rostek volvió a asegurarse el campeonato después de 2022 al ganar el 52º ADAC Rally Stemweder Berg con Dennis Zenz. "Fue increíblemente difícil para mí emocionalmente aquí, porque el año pasado tuvimos un líder de rally, un amigo mío, que desafortunadamente ya no está con nosotros. Eso me mantuvo muy ocupado. En general, fue una temporada exitosa. Como equipo, ganamos el título DRM con Marijan y el Trofeo. Pero también fue increíblemente estresante, así que ahora tenemos que tomárnoslo con calma a pesar de todas las alegrías". Oliver Bliss y Julius Simon (Škoda Fabia R5) terminaron segundos en la general por delante de sus compañeros de marca Georg Berlandy/Tina Annemüller.

Los mejores momentos del Campeonato Alemán de Rallyes pueden verse en exclusiva en la televisión en abierto n-tv. Cada fin de semana, después de las carreras, el canal de noticias emitirá el magacín de DRM "PS - DRM Deutsche Rally-Meisterschaft", de 30 minutos de duración, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. También se puede acceder gratuitamente a la revista en cualquier momento en la mediateca de n-tv o en la plataforma de streaming RTL+.

Clasificación final tras 13 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Griebel/Braum (D), Škoda 1:23:14,7 2 Tannert/Christian (D), Škoda + 17,7 3 Geipel/Becker (D), Skoda + 1:38,1 4 P. Dinkel/Benning (D), Hyundai + 3:55,3 5 Rostek/Zenz (D), Skoda + 4:18,5 6 Knacker/Puls (D), Hyundai + 4:44,2 7 Berlandy/Annenmüller (D), Škoda + 4:53,4 8 Bliss/Simon (D), Škoda + 5:08,6 9 Mohe/Hirsch (D), Renault + 8:40,6 10 Sulzinger/Kiefer (D), Ford + 10:16,5

Clasificación final DRM tras la última etapa del Rally ADAC Stemweder Berg

1º Marijan Griebel / Tobias Braun, Škoda Fabia RS Rally2, 134 puntos

2º Julius Tannert / Frank Christian, Škoda Fabia RS Rally2, 118 puntos

3º Philip Geipel / Katrin Becker, Škoda Fabia Rally 2 Evo, 117 puntos

4º Christian Riedemann / Nico Otterbach, Hyundai i20N Rally2, 106 puntos.

5º Dennis Rostek / Dennis Zenz, Škoda Fabia Rally2 Evo, 82 puntos.

Clasificación final DRM2

1º Martin Christ / Lina Meter, Opel Corsa Rally4, 124

2º Raffael Sulzinger / Lisa Kiefer, Ford Fiesta Rally4, 123

3º Alexander Kattenbach / Ann Felke, Opel Corsa Rally4, 118