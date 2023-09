Troisième victoire de Marijan Griebel pour un troisième titre

Marijan Griebel domine la fin de saison et devient champion d'Allemagne des rallyes 2023. Le Palatinat remporte trois étapes consécutives du Tour et décroche son troisième titre de champion d'Allemagne des rallyes (DRM).

L'ancien leader du classement, Christian Riedemann, est éliminé dans la dernière épreuve spéciale. Le classement DRM2 revient à nouveau à Martin Christ. Dennis Rostek s'empare du DRM Trophy.

C'était un parcours de champion. Marijan Griebel a remporté le 52e ADAC Rallye Stemweder Berg au terme d'une performance impressionnante et a décroché son troisième titre DRM. Avec son copilote Tobias Braun, le pilote de 34 ans a pris la tête dès la première épreuve spéciale du vendredi et ne l'a plus quittée jusqu'à la spéciale finale. Le leader Christian Riedemann n'a pas eu de chance : avec Nico Otterbach, il a abandonné dans la dernière épreuve spéciale alors qu'il était en troisième position sur sa Hyundai i20 N Rally2. Le pilote de 36 ans n'aurait toutefois pas pu mettre en danger Griebel, qui était déchaîné. Le nouveau champion : "C'était un rallye parfait. Dès le premier mètre, nous n'avons laissé planer aucun doute sur notre volonté de gagner ici et de remporter le titre. Pour être sûrs, nous devions gagner la dernière épreuve spéciale malgré notre avance, car c'est là que des points supplémentaires importants pour nous ont été attribués lors de la Power Stage. Nous y sommes parvenus et sommes devenus champions par nos propres moyens", s'est réjoui Griebel, qui avait commencé la finale du DRM en deuxième position du classement.

Julius Tannert a pu tenir tête à son collègue de marque, surtout dans la dernière spéciale, et s'est assuré la deuxième place au classement général avec son copilote Frank Christian. "Marijan était imbattable. Il n'a jamais laissé espérer que nous puissions nous rapprocher d'une manière ou d'une autre. Nous sommes montés en puissance samedi après-midi, et le titre de vice-champion est une fin de championnat apaisante. Christian a été éliminé juste avant la fin, ce qui est dommage pour lui. Mais c'est notre sport. L'équipe et Frank ont fait un travail formidable, nous reviendrons à la charge l'année prochaine", a promis Tannert.

L'ex-champion Geipel avec de mauvais pneus

Les champions détrônés Philip Geipel et Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo) ont perdu toutes leurs chances de titre dès le vendredi en raison d'un mauvais choix de pneus. Katrin Becker : " Nous nous sommes fiés aux prévisions météorologiques et sommes partis avec des pneus secs. Comme le départ a été retardé, nous avons roulé à fond sous la pluie. C'était une question de survie et nous avons perdu beaucoup de temps. Samedi, avec notre voiture un peu plus âgée, nous avons réussi à tenir le coup dans cette bifurcation, mais il nous manquait le couple. Pour Christian, je suis désolé de cet abandon tardif, mais pour nous, cette troisième place dans le rallye final et dans le championnat est une motivation pour revenir avec de nouvelles forces au prochain rallye". Christian Riedemann a reculé à la quatrième place du classement final après son abandon, Dennis Rostek a pris la cinquième place dans la Škoda Fabia Rally2 Evo.

Grâce à sa routine, Martin Christ a défendu de justesse son titre dans le classement DRM2. Le pilote de Geesthacht a terminé le 52e ADAC Rallye Stemweder Berg avec Lina Meter dans l'Opel Corsa Rally4 en deuxième position derrière Raffael Sulzinger et s'est assuré une nouvelle fois le championnat avec un point d'avance. "C'était très dur. Raffael était imbattable et la concurrence incroyablement rapide. Nous devions être deuxièmes derrière Raffael dans la dernière épreuve spéciale et il n'y a pas eu de tactique. J'ai mis les gaz à fond et je suis resté sur l'accélérateur même lorsque la voiture était en travers en cinquième vitesse. C'était la victoire ou l'hôpital, maintenant c'est la fête", a déclaré le vétéran, soulagé.

Raffael Sulzinger (Ford Fiesta Rally4), quant à lui, ne savait pas s'il devait se réjouir de sa victoire ou regretter d'avoir manqué de peu le championnat. "Nous sommes bien sûr un peu déçus, car nous avions la possibilité de remporter le titre en DRM2. Mais nous n'avons pas perdu le championnat ici, mais dans les rallyes précédents". La copilote Lisa Kiefer a complété. "Lors de la finale à Stemweder Berg, nous avons montré à tout le monde de quoi nous étions vraiment capables et nous n'avons rien à nous reprocher". La troisième place est revenue aux collègues de la marque Marc Rettenberger et Benedikt Preißmann. La quatrième place est revenue au duo Alexander Kattenbach/Ann Felke (Opel Corsa Rally4), qui a terminé la saison à la troisième place.

Dans le DRM Trophy, Dennis Rostek s'est assuré une nouvelle fois le championnat après 2022 grâce à sa victoire avec Dennis Zenz lors du 52e ADAC Rallye Stemweder Berg. "C'était incroyablement difficile pour moi sur le plan émotionnel, car l'année dernière, nous avions un directeur de rallye, un ami à moi, qui n'est malheureusement plus avec nous aujourd'hui. Cela m'a beaucoup affecté. Dans l'ensemble, ce fut une saison réussie. Avec Marijan, nous avons remporté le titre DRM et le Trophy. Mais c'était aussi incroyablement stressant, et maintenant, malgré toute la joie, le calme doit revenir". Oliver Bliss et Julius Simon (Škoda Fabia R5) ont terminé deuxièmes au classement général, devant leurs collègues de la marque Georg Berlandy/Tina Annemüller.

Les moments forts du championnat allemand des rallyes sont diffusés en exclusivité par n-tv sur une chaîne de télévision gratuite. Chaque week-end, après les courses, la chaîne d'information diffusera le magazine DRM de 30 minutes "PS - DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft" le samedi midi et le dimanche matin. Alternativement, le magazine peut être consulté gratuitement à tout moment dans la médiathèque de n-tv ou sur la plateforme de streaming RTL+.

Classement final après 13 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Griebel/Braum (D), Škoda 1:23:14,7 2 Tannert/Christian (D), Škoda + 17,7 3 Geipel/Becker (D), Skoda + 1:38,1 4 P. Dinkel/Benning (D), Hyundai + 3:55,3 5 Rostek/Zenz (D), Skoda + 4:18,5 6 Knacker/Puls (D), Hyundai + 4:44,2 7 Berlandy/Annenmüller (D), Škoda + 4:53,4 8 Bliss/Simon (D), Škoda + 5:08,6 9 Mohe/Hirsch (D), Renault + 8:40,6 10 Sulzinger/Kiefer (D), Ford + 10:16,5

Classement final DRM après la dernière étape de l'ADAC Rallye Stemweder Berg

1. Marijan Griebel / Tobias Braun, Škoda Fabia RS Rally2, 134 points

2. Julius Tannert / Frank Christian, Škoda Fabia RS Rally2, 118 points

3. Philip Geipel / Katrin Becker, Škoda Fabia Rally 2 Evo, 117

4. Christian Riedemann / Nico Otterbach, Hyundai i20N Rally2, 106

5e Dennis Rostek / Dennis Zenz, Škoda Fabia Rally2 Evo, 82

Classement final du DRM2

1. Martin Christ / Lina Meter, Opel Corsa Rally4, 124

2. Raffael Sulzinger / Lisa Kiefer, Ford Fiesta Rally4, 123

3. Alexander Kattenbach / Ann Felke, Opel Corsa Rally4, 118