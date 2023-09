Marijan Griebel con la terza vittoria si aggiudica il terzo titolo

Il precedente leader della classifica, Christian Riedemann, si ritira nell'ultima prova speciale. La classifica DRM2 va nuovamente a Martin Christ. Dennis Rostek si aggiudica il Trofeo DRM.

È stata una guida da campionato. Marijan Griebel ha vinto il 52° ADAC Rally Stemweder Berg dopo una prestazione impressionante e ha conquistato il suo terzo titolo DRM. Insieme al copilota Tobias Braun, il 34enne ha preso il comando nella prima prova speciale di venerdì e non l'ha mollato fino all'ultima prova speciale. Il leader Christian Riedemann è stato sfortunato quando, insieme a Nico Otterbach sulla Hyundai i20 N Rally2, si è ritirato nell'ultima prova speciale al terzo posto. Tuttavia, il 36enne difficilmente avrebbe potuto minacciare Griebel, che guidava come se fosse scatenato. Il nuovo campione: "È stato un rally perfetto. Fin dal primo metro non abbiamo lasciato dubbi sul fatto che volevamo vincere qui e conquistare il titolo. Per essere sicuri, dovevamo vincere l'ultima prova speciale nonostante il nostro vantaggio, perché lì ci sono stati assegnati importanti punti extra sulla Power Stage. Ci siamo riusciti e siamo diventati campioni grazie ai nostri sforzi", ha dichiarato un felicissimo Griebel, che aveva iniziato la finale DRM al secondo posto in classifica.

Julius Tannert è riuscito a tenere il passo del suo collega di marca, soprattutto nelle ultime prove speciali, e si è assicurato il secondo posto assoluto insieme al copilota Frank Christian. "Marijan è stato imbattibile. Non ha mai perso la speranza che potessimo avvicinarci in qualche modo. Abbiamo migliorato il sabato pomeriggio, il vice-campionato è una conclusione conciliante. Christian si è ritirato poco prima della fine, ed è un peccato per lui. Ma questo è il nostro sport. La squadra e Frank hanno fatto un ottimo lavoro, l'anno prossimo attaccheremo di nuovo", ha promesso Tannert.

L'ex campione Geipel con pneumatici sbagliati

I campioni detronizzati Philip Geipel e Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo) hanno perso ogni possibilità di vincere il titolo già venerdì, a causa di una scelta sbagliata di pneumatici. Katrin Becker: "Ci siamo affidati alle previsioni meteo e siamo usciti con pneumatici da asciutto. Poiché la partenza è stata ritardata, abbiamo guidato sotto la pioggia. A quel punto è stata solo una questione di sopravvivenza e abbiamo perso molto tempo. Sabato siamo riusciti a tenere il passo della nostra auto un po' più vecchia in questa diramazione, ma ci mancava la coppia. Per Christian, mi dispiace per l'uscita di scena tardiva, per noi il terzo posto nell'ultimo rally e nel campionato è un incentivo a tornare con rinnovato vigore nel prossimo". Christian Riedemann è sceso al quarto posto nella classifica finale dopo il suo ritiro, con Dennis Rostek quinto nella Škoda Fabia Rally2 Evo.

Martin Christ ha difeso il titolo nella classifica DRM2 con un margine minimo grazie alla sua esperienza. Il pilota di Geesthachter ha concluso il 52° ADAC Rally Stemweder Berg insieme a Lina Meter con l'Opel Corsa Rally4 al secondo posto dietro a Raffael Sulzinger, assicurandosi nuovamente il campionato con un punto di vantaggio. "È stata molto dura. Raffael era imbattibile e la concorrenza incredibilmente veloce. Dovevamo arrivare secondi dietro Raffael nell'ultima prova speciale e non c'è stato alcun pensiero tattico. Ho dato tutto l'acceleratore e sono rimasto sul gas anche quando la macchina era in quinta marcia. C'era solo la vittoria o l'ospedale, ora è il momento della festa", ha detto il veterano con sollievo.

Raffael Sulzinger (Ford Fiesta Rally4), invece, non sapeva se essere felice per la vittoria o arrabbiato per aver mancato di poco il campionato. "Naturalmente siamo un po' delusi perché avevamo la possibilità di vincere il titolo DRM2. Ma non abbiamo perso il campionato qui, l'abbiamo perso nei rally precedenti". La copilota Lisa Kiefer ha aggiunto. "Abbiamo dimostrato a tutti di cosa siamo veramente capaci nel finale di Stemweder Berg e non abbiamo nulla da rimproverarci". Il terzo posto è andato ai colleghi Marc Rettenberger e Benedikt Preißmann. Il quarto posto è andato alla coppia Alexander Kattenbach/Ann Felke (Opel Corsa Rally4), che ha concluso la stagione al terzo posto.

Nel Trofeo DRM, Dennis Rostek si è assicurato nuovamente il campionato dopo il 2022 vincendo il 52° ADAC Rally Stemweder Berg con Dennis Zenz. "È stato incredibilmente difficile per me dal punto di vista emotivo, perché l'anno scorso avevamo un leader del rally, un mio amico, che purtroppo non è più con noi. Questo mi ha tenuto molto occupato. Nel complesso, è stata una stagione di successo. Come squadra, abbiamo vinto il titolo DRM con Marijan e il Trofeo. Ma è stata anche incredibilmente stressante, quindi ora dobbiamo prendercela comoda, nonostante la gioia". Oliver Bliss e Julius Simon (Škoda Fabia R5) hanno concluso al secondo posto assoluto davanti ai colleghi del marchio Georg Berlandy/Tina Annemüller.

I momenti salienti del Campionato tedesco di rally possono essere visti in esclusiva sulla televisione in chiaro n-tv. Ogni fine settimana, dopo le gare, il canale televisivo trasmetterà il magazine DRM di 30 minuti "PS - DRM Deutsche Rally-Meisterschaft" il sabato pomeriggio e la domenica mattina. In alternativa, la rivista può essere consultata gratuitamente in qualsiasi momento nella mediateca di n-tv o sulla piattaforma di streaming RTL+.

Classifica finale dopo 13 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Griebel/Braum (D), Škoda 1:23:14,7 2 Tannert/Christian (D), Škoda + 17,7 3 Geipel/Becker (D), Skoda + 1:38,1 4 P. Dinkel/Benning (D), Hyundai + 3:55,3 5 Rostek/Zenz (D), Skoda + 4:18,5 6 Knacker/Puls (D), Hyundai + 4:44,2 7 Berlandy/Annenmüller (D), Škoda + 4:53,4 8 Bliss/Simon (D), Škoda + 5:08,6 9 Mohe/Hirsch (D), Renault + 8:40,6 10 Sulzinger/Kiefer (D), Ford + 10:16,5

Classifica finale DRM dopo l'ultima tappa del tour ADAC Rally Stemweder Berg

1° Marijan Griebel / Tobias Braun, Škoda Fabia RS Rally2, 134 punti

2° Julius Tannert / Frank Christian, Škoda Fabia RS Rally2, 118 punti

3 Philip Geipel / Katrin Becker, Škoda Fabia Rally 2 Evo, 117 punti

4° Christian Riedemann / Nico Otterbach, Hyundai i20N Rally2, 106

5° Dennis Rostek / Dennis Zenz, Škoda Fabia Rally2 Evo, 82

Classifica finale DRM2

1° Martin Christ / Lina Meter, Opel Corsa Rally4, 124

2° Raffael Sulzinger / Lisa Kiefer, Ford Fiesta Rally4, 123

3. Alexander Kattenbach / Ann Felke, Opel Corsa Rally4, 118