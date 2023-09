Marijan Griebel com a terceira vitória para conquistar o terceiro título

Marijan Griebel domina o final da temporada e torna-se Campeão Alemão de Ralis 2023, o natural do Palatinado vence três etapas consecutivas e conquista o terceiro título no Campeonato Alemão de Ralis (DRM).

O anterior líder da classificação, Christian Riedemann, abandona a corrida na última etapa especial. A classificação DRM2 vai novamente para Martin Christ. Dennis Rostek recebe o troféu DRM.

Foi uma corrida de campeonato. Marijan Griebel venceu o 52º ADAC Rally Stemweder Berg depois de um desempenho impressionante e conquistou o seu terceiro título DRM. Juntamente com o copiloto Tobias Braun, o piloto de 34 anos assumiu a liderança na primeira especial de sexta-feira e não a abandonou até à última especial. O líder Christian Riedemann teve azar quando ele e Nico Otterbach no Hyundai i20 N Rally2 se retiraram na última especial em terceiro lugar. No entanto, o piloto de 36 anos dificilmente poderia ter ameaçado Griebel, que estava a conduzir como se estivesse a ser libertado. O novo campeão: "Foi um rali perfeito. Desde o primeiro metro, não deixámos dúvidas de que queríamos ganhar aqui e conquistar o título. Para estarmos seguros, tínhamos de ganhar a última etapa especial, apesar da nossa vantagem, porque nos foram atribuídos pontos extra importantes na Power Stage. Conseguimos fazê-lo e tornámo-nos campeões com os nossos próprios esforços", afirmou Griebel, que tinha começado a final do DRM em segundo lugar na classificação.

Julius Tannert conseguiu acompanhar o seu colega de marca, especialmente nas últimas etapas especiais, e também garantiu o segundo lugar na geral, juntamente com o copiloto Frank Christian. "Marijan foi imbatível. Ele nunca perdeu a esperança de nos podermos aproximar. Melhorámos no sábado à tarde, o vice-campeonato é uma conclusão conciliatória. Christian desistiu pouco antes do fim, o que é uma pena para ele. Mas é assim o nosso desporto. A equipa e o Frank fizeram um excelente trabalho, no próximo ano voltaremos a atacar", prometeu Tannert.

Antigo campeão Geipel com pneus errados

Os destronados campeões Philip Geipel e Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo) já perderam todas as hipóteses de conquistar o título na sexta-feira com a escolha errada dos pneus. Katrin Becker: "Confiámos na previsão meteorológica e partimos com pneus para piso seco. Como a partida foi adiada, conduzimos diretamente para a chuva. Depois, foi apenas uma questão de sobrevivência e perdemos muito tempo. No sábado, conseguimos manter o ritmo com o nosso carro um pouco mais velho nesta rampa, mas faltou-nos o binário. Para o Christian, lamento a saída tardia, para nós, o terceiro lugar no último rali e no campeonato é um incentivo para voltarmos com renovado vigor no próximo". Christian Riedemann caiu para quarto na classificação final após o seu abandono, com Dennis Rostek em quinto no Škoda Fabia Rally2 Evo.

Martin Christ defendeu o título na classificação DRM2 por uma margem muito pequena, graças à sua experiência. O piloto de Geesthachter terminou o 52º ADAC Rally Stemweder Berg, juntamente com Lina Meter, no Opel Corsa Rally4, em segundo lugar, atrás de Raffael Sulzinger, e garantiu o campeonato novamente com um ponto de vantagem. "Foi muito difícil. O Raffael era imbatível e a concorrência incrivelmente rápida. Tínhamos de terminar em segundo lugar atrás do Raffael na última especial e não havia qualquer pensamento tático. Dei o máximo e mantive-me no acelerador mesmo quando o carro estava em quinta velocidade. Só havia vitória ou hospital, agora é tempo de festa", disse o veterano com alívio.

Raffael Sulzinger (Ford Fiesta Rally4), por outro lado, não sabia se devia estar feliz com a sua vitória ou zangado por ter perdido por pouco o campeonato. "Claro que estamos um pouco desiludidos porque tínhamos a oportunidade de ganhar o título DRM2. Mas não perdemos o campeonato aqui, perdemo-lo nos ralis anteriores." A copiloto Lisa Kiefer acrescentou. "Mostrámos a todos aquilo de que somos realmente capazes na final em Stemweder Berg e não temos nada a censurar-nos." O terceiro lugar foi para os colegas de marca Marc Rettenberger e Benedikt Preißmann. O quarto lugar foi para a dupla Alexander Kattenbach/Ann Felke (Opel Corsa Rally4), que terminou a época em terceiro lugar.

No Troféu DRM, Dennis Rostek garantiu novamente o campeonato após 2022, ao vencer o 52º ADAC Rally Stemweder Berg com Dennis Zenz. "Foi incrivelmente difícil para mim emocionalmente aqui, porque no ano passado tivemos um líder de rali, um amigo meu, que infelizmente já não está connosco. Isso manteve-me muito ocupado. No geral, foi uma época de sucesso. Como equipa, ganhámos o título DRM com o Marijan e o Troféu. Mas também foi incrivelmente stressante, por isso agora temos de ir com calma, apesar de toda a alegria." Oliver Bliss e Julius Simon (Škoda Fabia R5) terminaram em segundo lugar na geral, à frente dos colegas de marca Georg Berlandy/Tina Annemüller.

Os destaques do Campeonato Alemão de Ralis podem ser vistos exclusivamente na televisão gratuita n-tv. Todos os fins-de-semana, após as provas, o canal de notícias transmite o magazine DRM "PS - DRM Deutsche Rally-Meisterschaft", com a duração de 30 minutos, no sábado à tarde e no domingo de manhã. Em alternativa, a revista pode ser acedida gratuitamente a qualquer momento na biblioteca multimédia da n-tv ou na plataforma de streaming RTL+.

Classificação final após 13 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Griebel/Braum (D), Škoda 1:23:14,7 2 Tannert/Christian (D), Škoda + 17,7 3 Geipel/Becker (D), Skoda + 1:38,1 4 P. Dinkel/Benning (D), Hyundai + 3:55,3 5 Rostek/Zenz (D), Skoda + 4:18,5 6 Knacker/Puls (D), Hyundai + 4:44,2 7 Berlandy/Annenmüller (D), Škoda + 4:53,4 8 Bliss/Simon (D), Škoda + 5:08,6 9 Mohe/Hirsch (D), Renault + 8:40,6 10 Sulzinger/Kiefer (D), Ford + 10:16,5

Classificação final DRM após a última paragem do ADAC Rally Stemweder Berg

1º Marijan Griebel / Tobias Braun, Škoda Fabia RS Rally2, 134 pontos

2º Julius Tannert / Frank Christian, Škoda Fabia RS Rally2, 118 pontos

3º Philip Geipel / Katrin Becker, Škoda Fabia Rally 2 Evo, 117 pontos

4º Christian Riedemann / Nico Otterbach, Hyundai i20N Rally2, 106

5º Dennis Rostek / Dennis Zenz, Škoda Fabia Rally2 Evo, 82

Classificação final DRM2

1º Martin Christ / Lina Meter, Opel Corsa Rally4, 124

2º Raffael Sulzinger / Lisa Kiefer, Ford Fiesta Rally4, 123

3º Alexander Kattenbach / Ann Felke, Opel Corsa Rally4, 118