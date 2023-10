Julius Tannert devient vice-champion d'Allemagne des rallyes 2023

Pour Julius Tannert et son copilote Frank Christian, la course de rattrapage a porté ses fruits. Le duo remporte la deuxième place au Rallye Stemweder Berg et s'assure à nouveau le titre de vice-champion d'Allemagne des rallyes.

La dernière manche du championnat allemand des rallyes a permis à quatre équipes de se disputer la couronne de champion. L'épreuve de force du Rallye Stemweder Berg a donné lieu à l'échange de coups attendu entre les meilleurs pilotes de rallye d'Allemagne. Les 13 épreuves spéciales autour de Lübbecke, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ont été disputées au dixième de seconde.

Julius Tannert et son copilote Frank Christian, au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 de 300 Ch de l'Eurosol Racing Team Hungary, étaient au cœur de la lutte pour le titre. Les vainqueurs de l'ouverture de la saison dans les monts Métallifères étaient en tête du championnat allemand des rallyes à mi-parcours après un nouveau podium à Sulingen, mais ils ont dû céder leur position de leader après un abandon au Rallye Mittelrhein. Lors du Rallye Saarland-Pfalz, le duo a pu rattraper de précieux points avec une solide deuxième place et s'est présenté au départ à Lübbecke comme l'un des quatre prétendants au titre. Au début du rallye, une forte pluie s'est abattue sur la région et a perturbé le classement. Julius Tannert et Frank Christian ont alors misé sur les bons pneus et ont pu s'imposer avec brio à la deuxième place.

Le deuxième jour du rallye, le pilote de Zwickau a défendu sa position contre la forte concurrence dans une lutte acharnée à la seconde, a réalisé plusieurs points d'exclamation en signant cinq meilleurs temps au total et s'est assuré la deuxième place au classement général du Rallye Stemweder Berg. En marquant quatre points supplémentaires lors de la Powerstage, Julius Tannert et Frank Christian ont décroché le titre de vice-champion d'Allemagne des rallyes 2023.

"Pour nous, la saison a été formidable et nous avons terminé à la première ou à la deuxième place de chaque rallye que nous avons terminé. Cela nous rend fiers et montre que nous étions capables de courir pour la couronne. Je suis très heureux de ce titre de vice-champion et c'est une belle fin de saison après une course-poursuite passionnante. Nous n'avons jamais abandonné et je tiens à remercier tout particulièrement Frank Christian, l'Eurosol Racing Team Hungary et mes partenaires pour leur soutien particulier. Les fans nous ont également poussés à aller toujours plus loin cette année et j'espère que nous avons pu fournir un bon spectacle", se réjouit Tannert à l'arrivée du rallye.

Score du DRM 2023

1. Marijan Griebel 134

2. Julius Tannert 118

3. Philip Geipel 117

4. Christian Riedemann 106

5. Dennis Rostek 82