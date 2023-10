Julius Tannert diventa vice-campione tedesco di rally 2023

All'ultima prova del Campionato tedesco di rally, quattro squadre si sono contese la corona del campionato. La resa dei conti al Rally Stemweder Berg è stata l'attesa battaglia dei migliori piloti di rally tedeschi. Per il nutrito gruppo di partenti, ogni decimo di secondo era in gioco sulle 13 prove speciali intorno a Lübbecke, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Julius Tannert e il copilota Frank Christian sulla Škoda Fabia RS Rally2 da 300 CV dell'Eurosol Racing Team Hungary erano proprio nel mezzo della lotta per il titolo. I vincitori dell'apertura della stagione sui Monti Erz erano in testa al Campionato tedesco di rally a metà strada dopo un altro podio a Sulingen, ma hanno dovuto cedere la prima posizione dopo un ritiro al Rally Mittelrhein. Al Rally Saarland-Pfalz, il duo ha recuperato punti preziosi con un ottimo secondo posto e si è presentato alla partenza di Lübbecke come uno dei quattro aspiranti al titolo. Appena in tempo per l'inizio del rally, la pioggia battente ha sconvolto la classifica. Julius Tannert e Frank Christian si sono affidati agli pneumatici giusti e sono riusciti a mantenere il secondo posto.

Nella seconda giornata del rally, l'uomo di Zwickau ha difeso la sua posizione contro la forte concorrenza in una dura lotta per i secondi, ha messo diversi punti esclamativi con un totale di cinque migliori tempi e si è assicurato il secondo posto assoluto al Rally Stemweder Berg. Con quattro punti aggiuntivi nella power stage, Julius Tannert e Frank Christian hanno conquistato il titolo di vice-campione tedesco di rally 2023.

"È stata una grande stagione per noi e siamo stati al primo o al secondo posto in ogni rally che abbiamo concluso. Questo ci rende orgogliosi e dimostra che eravamo in grado di competere per la corona. Sono molto contento del secondo posto ed è un ottimo modo per concludere la stagione dopo un'avvincente rincorsa. Non abbiamo mai mollato e vorrei ringraziare in particolare Frank Christian, l'Eurosol Racing Team Hungary e i miei partner per il loro speciale sostegno. Anche i fan hanno continuato a spronarci quest'anno e spero che siamo riusciti a dare un bello spettacolo", ha dichiarato felice Tannert al termine del rally.

Classifica a punti DRM 2023

1° Marijan Griebel 134

2° Julius Tannert 118

3° Philip Geipel 117

4. Christian Riedemann 106

5. Dennis Rostek 82