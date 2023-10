Julius Tannert torna-se Vice-Campeão Alemão de Ralis 2023

Para Julius Tannert e o copiloto Frank Christian, a corrida para recuperar o atraso valeu a pena. A dupla ficou em segundo lugar no Rally Stemweder Berg e garantiu mais uma vez o título de vice-campeão do Campeonato Alemão de Rally.

Na última ronda do Campeonato Alemão de Ralis, quatro equipas competiram pela coroa do campeonato. O confronto no Rali Stemweder Berg foi a esperada batalha dos melhores pilotos de rali da Alemanha. Para o forte pelotão de partida, cada décimo de segundo estava em jogo nas 13 etapas especiais em torno de Lübbecke, na Renânia do Norte-Vestefália.

Julius Tannert e o copiloto Frank Christian no Škoda Fabia RS Rally2 de 300 cv da Eurosol Racing Team Hungary estavam mesmo no meio da luta pelo título. Os vencedores da abertura da época nas Montanhas Erz lideravam o Campeonato Alemão de Ralis a meio do percurso, depois de outro pódio em Sulingen, mas tiveram de abandonar a sua posição de topo depois de uma desistência no Rali Mittelrhein. No Rali Saarland-Pfalz, a dupla recuperou pontos valiosos com um forte segundo lugar e foi para a partida em Lübbecke como um dos quatro candidatos ao título. Mesmo a tempo do início do rali, caiu uma forte chuva que abalou a classificação. Julius Tannert e Frank Christian confiaram nos pneus correctos e conseguiram manter o segundo lugar.

No segundo dia do rali, o homem de Zwickau defendeu a sua posição contra a forte concorrência numa dura luta pelos segundos lugares, estabeleceu vários pontos de exclamação com um total de cinco melhores tempos e garantiu o segundo lugar na geral do Rali Stemweder Berg. Com quatro pontos adicionais na power stage, Julius Tannert e Frank Christian conquistaram o título de Vice-Campeão Alemão de Ralis 2023.

"Foi uma grande época para nós e ficámos em primeiro ou segundo lugar em todos os ralis que terminámos. Isso deixa-nos orgulhosos e mostra que éramos capazes de competir pela coroa. Estou muito feliz com o título de vice-campeão e é uma óptima maneira de terminar a época depois de uma perseguição emocionante. Nunca desistimos e gostaria de agradecer especialmente a Frank Christian, à Eurosol Racing Team Hungary e aos meus parceiros pelo seu apoio especial. Os fãs também continuaram a empurrar-nos este ano e espero que tenhamos conseguido dar um bom espetáculo", disse Tannert, feliz no final do rali.

Classificação por pontos DRM 2023

1º Marijan Griebel 134

2º Julius Tannert 118

3º Philip Geipel 117

4º Christian Riedemann 106

5º Dennis Rostek 82