Griebel domina la final y celebra su tercer título

Rápido como una flecha y con nervios de acero. Con esta magistral mezcla, Marijan Griebel (34 años, Hahnweiler) no solo dominó el ADAC Rally Stemweder Berg de principio a fin, sino que también se aseguró su tercer título de campeón alemán tras los de 2018 y 2021. Junto con su copiloto Tobias Braun del Palatinado, que celebró su 29 cumpleaños el primer día del rally, el inspector jefe de policía tomó la delantera de los 60 participantes desde el principio y amplió gradualmente su ventaja. Ni la lluvia caída en las dos primeras especiales ni la llegada de la oscuridad al final de la primera etapa pudieron detener al dúo en su Skoda Fabia RS Rally2 Pole Promotion.

Como Marijan Griebel había viajado a la final siete puntos por detrás del líder del campeonato, Christian Riedemann (36, Kirchdorf), debido a su abandono en la segunda prueba de la temporada, una victoria aún no era suficiente para asegurar el título. El piloto del Palatinado también tenía que ganar la Power Stage final, en la que se conceden puntos adicionales a los cinco pilotos más rápidos, para no depender de los resultados de sus rivales directos.

Y Griebel cumplió. Mientras que su rival Riedemann se salió de la pista a menos de un kilómetro del final y tuvo que dar por concluido el rally, Griebel quemó un tiempo impresionante en el asfalto con un "final furioso", asegurándose los cinco puntos de bonificación por cuarta vez esta temporada y coronándose así Campeón de Alemania de Rallyes por tercera vez.

"Es increíble, todavía no me lo puedo creer. El rally fue extremadamente difícil y angustioso, especialmente el viernes debido a las condiciones meteorológicas poco claras. No podíamos permitirnos ni un solo error, ya que teníamos que ganar el rally para seguir teniendo opciones de ganar el título. Tras el abandono por accidente a principios de mayo, hemos sumado los 105 puntos posibles, lo que es sensacional. Quiero dar las gracias a mi copiloto Tobi y al Team Pole Promotion, pero también, por supuesto, a mi familia, mis socios y mis fans. Todos han contribuido al éxito de esta temporada inolvidable y ahora pueden alegrarse con nosotros de haber alcanzado el gran objetivo común", resumió el flamante tricampeón al término de la prueba. (Griebel)