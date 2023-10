Griebel domine la finale et fête son troisième titre

Victoire au classement général et victoire en Power Stage lors de l'ADAC Rallye Stemweder Berg, la finale du championnat allemand des rallyes 2023, troisième titre de champion d'Allemagne après 2018 et 2021.

Rapide comme une flèche et des nerfs d'acier. Avec ce mélange magistral, Marijan Griebel (34 ans, Hahnweiler) a non seulement dominé l'ADAC Rallye Stemweder Berg du début à la fin, mais il a également décroché son troisième titre de champion d'Allemagne après 2018 et 2021. Avec son copilote palatin Tobias Braun, qui a fêté son 29e anniversaire le premier jour du rallye, le commissaire principal de police s'est placé dès le départ en tête d'un peloton d'une bonne soixantaine de participants et a progressivement augmenté son avance. Ni une averse lors des deux premières épreuves spéciales, ni la tombée de la nuit à la fin de la première étape n'ont pu arrêter le duo au volant de leur Skoda Fabia RS Rally2 Pole Promotion.

Comme Marijan Griebel avait sept points de retard sur le leader du championnat Christian Riedemann (36, Kirchdorf) en raison de son abandon lors de la deuxième manche de la saison, une victoire ne suffisait pas pour être assuré de remporter le titre. Le Palatinat devait également remporter la Power Stage finale, lors de laquelle des points supplémentaires sont attribués aux cinq pilotes les plus rapides, afin de ne pas dépendre des résultats de ses concurrents directs.

Et Griebel a livré la marchandise. Alors que son adversaire Riedemann a glissé hors de la piste à moins d'un kilomètre de l'arrivée et a dû mettre fin au rallye, Griebel a gravé un temps impressionnant sur l'asphalte avec un "final furioso", s'est assuré les cinq points de bonus pour la quatrième fois de la saison et a ainsi été couronné champion d'Allemagne des rallyes pour la troisième fois.

"C'est fou, je n'arrive pas encore à y croire. Le rallye a été extrêmement difficile et éprouvant pour les nerfs, surtout le vendredi en raison des conditions météorologiques incertaines. Nous n'avions pas le droit à la moindre erreur, car nous devions gagner le rallye pour avoir une chance de remporter le titre. Après notre abandon suite à un accident début mai, nous avons récolté les 105 points possibles, c'est sensationnel. Je voudrais adresser un immense merci à mon copilote Tobi et à l'équipe Pole Promotion, mais aussi, bien sûr, à ma famille, mes partenaires et mes fans. Tous ont contribué à la réussite de cette saison inoubliable et peuvent maintenant se réjouir avec nous d'avoir atteint le grand objectif commun", résume le triple champion fraîchement couronné à l'arrivée de l'épreuve. (Griebel)