Griebel domina la finale e festeggia il terzo titolo

Veloce come una freccia e con nervi d'acciaio. Con questa miscela magistrale, Marijan Griebel (34 anni, Hahnweiler) non solo ha dominato l'ADAC Rally Stemweder Berg dall'inizio alla fine, ma si è anche assicurato il suo terzo titolo di campione tedesco dopo quelli del 2018 e del 2021. Insieme al suo copilota Tobias Braun del Palatinato, che ha festeggiato il suo 29° compleanno il primo giorno del rally, l'ispettore capo della polizia ha preso il comando dei 60 concorrenti fin dall'inizio e ha gradualmente esteso il suo vantaggio. Né la pioggia sulle prime due prove speciali né il sopraggiungere dell'oscurità alla fine della prima tappa hanno potuto fermare il duo sulla Skoda Fabia RS Rally2 della Pole Promotion.

Poiché Marijan Griebel si è presentato alla finale con sette punti di ritardo rispetto al leader del campionato Christian Riedemann (36, Kirchdorf), a causa del suo ritiro al secondo round della stagione, una vittoria non era ancora sufficiente per assicurarsi il titolo. Il pilota del Palatinato doveva anche vincere la Power Stage finale, in cui vengono assegnati punti supplementari ai cinque piloti più veloci, per non dipendere dai risultati dei suoi diretti rivali.

E Griebel ha fatto centro. Mentre il rivale Riedemann è scivolato fuori pista a meno di un chilometro dall'arrivo e ha dovuto terminare il rally, Griebel ha bruciato un tempo impressionante sull'asfalto con un "finale furioso", assicurandosi tutti e cinque i punti bonus per la quarta volta in questa stagione e incoronandosi così Campione tedesco di rally per la terza volta.

"È incredibile, non riesco ancora a crederci. Il rally è stato estremamente difficile e snervante, soprattutto venerdì a causa delle condizioni meteo poco chiare. Non potevamo permetterci di commettere un solo errore, perché dovevamo vincere il rally per avere ancora una possibilità di conquistare il titolo. Dopo il ritiro per incidente all'inizio di maggio, abbiamo raccolto tutti i 105 punti possibili, il che è sensazionale. Voglio ringraziare di cuore il mio copilota Tobi e il Team Pole Promotion, ma naturalmente anche la mia famiglia, i miei partner e i miei fan. Tutti hanno contribuito al successo di questa indimenticabile stagione e ora possono gioire con noi per il raggiungimento del grande obiettivo comune", ha sintetizzato il neo vincitore di tre titoli al termine dell'evento. (Griebel)