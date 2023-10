Griebel domina a final e festeja o terceiro título

Vitória à geral e vitória na Power Stage no ADAC Rally Stemweder Berg, a final do Campeonato Alemão de Ralis de 2023, terceiro título do campeonato alemão após 2018 e 2021.

Rápido como uma flecha e com nervos de aço. Com esta mistura magistral, Marijan Griebel (34, Hahnweiler) não só dominou o ADAC Rally Stemweder Berg do início ao fim, como também garantiu o seu terceiro título de campeão alemão após 2018 e 2021. Juntamente com o seu copiloto Tobias Braun, do Palatinado, que celebrou o seu 29º aniversário no primeiro dia do rali, o inspetor-chefe da polícia assumiu a liderança do pelotão de 60 concorrentes desde o início e aumentou gradualmente a sua vantagem. Nem um aguaceiro nas duas primeiras especiais, nem a escuridão no final da primeira etapa conseguiram parar a dupla no seu Skoda Fabia RS Rally2 da Pole Promotion.

Como Marijan Griebel chegou à final sete pontos atrás do líder do campeonato, Christian Riedemann (36, Kirchdorf), devido ao seu abandono na segunda ronda da temporada, uma vitória ainda não era suficiente para garantir o título. O piloto do Palatinado tinha também de vencer a última Power Stage, onde são atribuídos pontos adicionais aos cinco pilotos mais rápidos, para não ficar dependente dos resultados dos seus rivais directos.

E Griebel conseguiu-o. Enquanto o seu rival Riedemann deslizou para fora da pista a menos de um quilómetro do final e teve de terminar o rali, Griebel queimou um tempo impressionante no asfalto com um "finale furioso", garantindo os cinco pontos de bónus pela quarta vez esta época e coroando-se assim Campeão Alemão de Ralis pela terceira vez.

"É incrível, ainda nem consigo acreditar. O rali foi extremamente difícil e enervante, especialmente na sexta-feira devido às condições climatéricas pouco claras. Não nos podíamos dar ao luxo de cometer um único erro, pois tínhamos de ganhar o rali para ainda termos hipóteses de conquistar o título. Depois da desistência por acidente no início de maio, conquistámos todos os 105 pontos possíveis, o que é sensacional. Quero agradecer imenso ao meu copiloto Tobi e à Team Pole Promotion, mas também à minha família, aos meus parceiros e aos meus fãs. Todos contribuíram para o sucesso desta época inesquecível e podem agora regozijar-se connosco por termos alcançado o grande objetivo comum", resumiu o recém-coroado tricampeão no final do evento. (Griebel)