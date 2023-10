Griebel es el décimo campeón alemán del Skoda

Con el Fabia RS Rally2, un piloto de Škoda se convierte en Campeón de Alemania de Rallyes por décima vez, con lo que el fabricante checo de automóviles amplía aún más su excepcional posición. La racha de victorias comienza en 2002: el campeón alemán de rallies Matthias Kahle gana su primero de los cuatro títulos DRM para Škoda en un Octavia World Rally Car (WRC). Mark Wallenwein, Fabian Kreim, Philip Geipel y ahora Marijan Griebel son los siguientes pilotos en hacerse con el título en el máximo campeonato alemán de rallyes con un Skoda

Los Campeones de Alemania de Rallyes 2023 son Marijan Griebel/Tobias Braun. Con su Škoda Fabia RS Rally2, lograron imponerse a otros tres aspirantes al título en una final difícilmente superable en cuanto a suspense. En el Rally Stemweder Berg, el policía de Hahnweiler en Renania-Palatinado, junto con su copiloto Braun, consiguió su tercera victoria consecutiva. Logró la hazaña difícilmente imaginable de aprovechar sus opciones al título, que habían quedado casi reducidas a cero tras su abandono en la segunda de las cinco únicas rondas del DRM 2023. Esta es la décima vez que un piloto de Škoda deja su huella en el cuadro de honor del Campeonato Alemán de Rallyes. Con este éxito, el fabricante checo de automóviles amplía aún más su estatus de marca más laureada.

El Campeonato Alemán de Rally parece disfrutar de decisiones dramáticas en cuanto a títulos: Al igual que el año anterior, cuando Philip Geipel y su copiloto Katrin Becker se coronaron campeones en su Škoda Fabia Rally2 evo literalmente en los metros finales, la cuestión del campeonato permaneció abierta esta temporada hasta la última etapa. Sólo el abandono a última hora de los líderes del campeonato Christian Riedemann/Nico Otterbach (Hyundai), que también estaban luchando magníficamente, cuatro curvas antes de la meta selló finalmente el merecido triunfo de Marijan Griebel y su copiloto Tobias Braun.

Su compañero de marca Julius Tannert y su copiloto Frank Christian terminaron segundos en el Fabia RS Rally2 por delante de sus colegas de marca Geipel/Becker en el Fabia Rally2 evo. Ambos equipos también ascendieron al segundo y tercer puesto en la clasificación final del campeonato. La victoria y el título en el Trofeo DRM para Dennis Rostek/Dennis Zenz por delante de otros dos equipos Skoda redondearon el Rally Stemweder Berg y la temporada DRM de este año como la marca más exitosa en la historia de este campeonato desde el punto de vista de Škoda.

Éxitos como una cinta transportadora

63 victorias absolutas y diez títulos de campeón desde 2002: ningún otro fabricante ha dado tanta forma al Campeonato Alemán de Rallyes como Škoda. En las especiales entre Süderbrarup, en Schleswig-Holstein, y la Alta Baviera, la marca aseguró una historia de éxitos única con seis modelos de rally diferentes.

La larga lista de ganadores al volante de un Škoda en el DRM se inauguró el segundo fin de semana de marzo de 2002: En el Rally Oberland, el equipo del importador alemán de Weiterstadt en Hesse envió el World Rally Car (WRC) de 300 CV basado en el Škoda Octavia a la carrera por primera vez. El todoterreno turbo se había terminado tan poco antes del evento que aún rodaba por la rampa de salida en blanco virgen. Sólo los logotipos más importantes adornaban la carrocería, la llamativa pintura verde y blanca sólo llegó en el transcurso de la temporada. Esta pequeña mancha no impidió que el piloto de Skoda Auto Deutschland Matthias Kahle y su copiloto Peter Göbel desataran auténticos fuegos artificiales en la Alta Baviera. El Octavia WRC ganó el rally de asfalto por más de dos minutos: ¡el comienzo de una nueva era!

En los años siguientes, el World Rally Car de Mladá Boleslav fue considerado la referencia en las pistas de rally entre Sarre y Sajonia. De 2002 a 2004, el Škoda Octavia se hizo con el trofeo de ganador en 16 de las 22 rondas del DRM, lo que corresponde a una tasa de éxito de más del 70%. 2004 marcó el punto álgido de esta historia: un Škoda subió a lo más alto del podio en siete de las ocho rondas de la temporada. Seis triunfos fueron para el Octavia de Kahle y Göbel, uno lo aportaron Armin Schwarz y Manfred Hiemer en el nuevo Fabia WRC. Los entonces pilotos de fábrica del fabricante checo utilizaron el Rally Saarland como prueba para la prueba alemana del campeonato del mundo y, de paso, dieron a Škoda su primer doblete en la historia del DRM. Kahle/Göbel y los pilotos privados Maik Stölzel/Thomas Windisch terminaron en el podio con sendos Octavia WRC, todos ellos de color verde y blanco.

En 2005, el equipo Škoda Auto Deutschland también cambió al más compacto y ágil Fabia WRC y continuó exactamente donde lo habían dejado con el Octavia. En 2005, Kahle/Göbel ganaron su tercer título de DRM en cuatro años. En 2006, sólo la política deportiva les impidió repetir: el Campeonato Alemán de Rallyes no se anunció ese año, por lo que Škoda compitió en la recién fundada Serie Alemana de Rallyes (DRS), que también ganó con aplomo.

2007 vio el renacimiento del DRM, pero sin la participación de Škoda: como los World Rally Cars, que eran populares entre los espectadores pero bastante caros de mantener, ya no eran puntuables, simplemente no había ningún vehículo de rally adecuado. Esto cambió a lo largo de 2008 con la presentación del Škoda Fabia Super 2000. A diferencia del WRC, el nuevo coche de carreras ya se basaba en la segunda generación del Fabia, venía sin turboalimentación y se había desarrollado especialmente para el deporte de los clientes. Sin embargo, el bólido S2000 no era en absoluto inferior a su predecesor en términos de potencial ganador. Al contrario: el Škoda Fabia Super 2000 se convirtió inmediatamente en la máxima estrella de su clase y también se hizo un hueco en las especiales alemanas de la temporada 2010.

Škoda Auto Deutschland adoptó un enfoque doble para el tan aclamado regreso de DRM: además de los veteranos Kahle/Göbel, el equipo también confió un coche al joven Mark Wallenwein con su copiloto Stefan Kopczyk. Esta estrategia ya dio sus frutos en la primera carrera. Los pilotos de Škoda se espolearon mutuamente para alcanzar el máximo rendimiento en el Viking Rally de Schleswig-Holstein y celebraron una extraordinaria victoria de los dos. En la meta, los dos Fabia Super 2000 estaban separados por sólo 6,5 segundos.

Al igual que en el inicio de la temporada, los veteranos quedaron justo por delante en la clasificación final: Kahle/Göbel tuvieron que ceder el paso a sus compañeros de equipo en el final de temporada en Sarre, pero aun así celebraron su cuarto título del DRM en Škoda en Dillingen. Si se incluye la victoria en las German Rally Series, el dream team llegó a ganar cinco títulos de campeón. "El tiempo con Škoda Auto Deutschland fue el más exitoso y el mejor de toda mi carrera", afirma entusiasmado Matthias Kahle, que lidera la lista de los mejores eternos con un total de siete títulos de DRM y que todavía hoy actúa como representante de Škoda. "El trabajo en equipo siempre ha sido sensacional durante todos estos años. Todo el mundo ha ayudado a todo el mundo, como en una buena familia. Los mecánicos siempre me proporcionaron un coche perfectamente preparado, así que lo único que tuve que hacer fue pisar el acelerador."

Kahle y su copiloto Peter Göbel fueron los primeros, pero no los últimos, en llegar al Campeonato de Alemania en un coche de rally de Mladá Boleslav. Mientras el equipo Škoda Auto Deutschland se presentaba en la escena internacional de 2011 a 2014, pilotos privados como Mark Wallenwein mantenían las banderas verdes con la flecha alada ondeando bien alto en el DRM. El joven suabo no solo consiguió cinco victorias más en la general, sino que también se coronó campeón en 2012 con el Fabia Súper 2000.

Dos victorias en 2015 demostraron que el cuatro ruedas seguía siendo competitivo incluso en su quinta temporada del DRM. No obstante, llegó el relevo: Fabian Kreim, el nuevo joven del equipo Škoda Auto Deutschland, pilotó por primera vez el flamante Fabia R5 en el Rally Thüringen. Abrió así el siguiente capítulo en la historia del DRM de Škoda y lo llenó con cuatro victorias, así como con el título de subcampeón en el mismo año. 2016 continuó en la misma línea: Kreim ganó los rallies de Sarre-Palatinado y Sajonia y, tras los rallies de Stemweder Berg, Turingia y Baja Sajonia, también el final de temporada en Baviera. Esto completó el primer título DRM para él y su copiloto Frank Christian, que defendieron con éxito en 2017 con otras cuatro victorias en rondas. Para 2018, el equipo se despidió temporalmente de Alemania y se concentró en la clasificación U28 del Campeonato Europeo de Rallyes. No obstante, los tripulantes del Fabia R5 ganaron cuatro de las ocho rondas DRM de la temporada. En 2019, Kreim regresó al escenario alemán de rallies y se adjudicó otro campeonato, esta vez junto a su copiloto Tobias Braun. Para el campeón récord Škoda, ya era el octavo título en el DRM.

El año pasado, Philip Geipel y su copiloto Katrin Becker continuaron su racha de victorias en un final de infarto en el Rally 3-City de Baviera. Después de 168,5 kilómetros SS, vencieron a los subcampeones por 0,5 segundos bajo una lluvia torrencial con su Fabia Rally2 evo en la 14ª de las 14 especiales, y arrebataron el título en las narices de los anteriores líderes del campeonato Marijan Griebel/Tobias Braun en el último segundo.

En 2023, el título también se decidió al final. Esta vez, sin embargo, Griebel/Braun demostraron tener más nervios. Ganaron el décimo campeonato alemán de rallies para un piloto de Škoda al volante de un Fabia RS Rally2, que se convirtió así en el sexto modelo de rallies de Mladá Boleslav en entrar en la galería de honor del DRM.

Los campeones alemanes de rallies en coches Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia R5

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2

Clasificación general del Campeonato de Alemania de Rallyes 2023

1º Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda, 134 puntos

2º Julius Tannert/Frank Christian (D/D), Škoda, 118 puntos.

3º Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda, 117 puntos

4º Christian Riedemann/Nico Otterbach (D/D), Hyundai, 106 puntos.

5º Dennis Rostek/Dennis Zenz (D/D), Škoda, 82 puntos

6º Georg Berlandy/Tina Annemüller (D/D), Škoda, 61 puntos