Griebel est le dixième champion d'Allemagne en Skoda

Le pilote de la Fabia RS Rally2 est le dixième pilote Škoda à remporter le titre de champion d'Allemagne des rallyes ; le constructeur automobile tchèque consolide ainsi sa position d'exception. La série de victoires commence en 2002 : Matthias Kahle, champion de rallye record d'Allemagne, remporte son premier des quatre titres DRM pour Škoda au volant d'une Octavia World Rally Car (WRC). Mark Wallenwein, Fabian Kreim, Philip Geipel et Marijan Griebel sont les prochains pilotes à remporter le titre du plus grand championnat de rallye d'Allemagne au volant d'une Skoda.

Les champions allemands de rallye 2023 s'appellent Marijan Griebel/Tobias Braun. Au volant de leur Škoda Fabia RS Rally2, ils ont réussi à s'imposer face à trois autres prétendants au titre lors d'une finale au suspense insoutenable. Au Rallye Stemweder Berg, le policier de Hahnweiler, en Rhénanie-Palatinat, et son copilote Braun ont remporté leur troisième course consécutive. Il a réussi l'exploit, à peine croyable, de mettre à profit ses chances de titre, presque réduites à néant après son abandon lors de la deuxième des cinq manches du DRM 2023. C'est la dixième fois que le conducteur d'une Škoda inscrit son nom au tableau d'honneur du championnat allemand des rallyes. Grâce à ce succès, le constructeur automobile tchèque consolide son statut de marque la plus performante.

Le championnat allemand des rallyes semble prendre goût aux décisions dramatiques concernant le titre : Comme l'année dernière, lorsque Philip Geipel et sa copilote Katrin Becker ont littéralement été couronnés champions dans les derniers mètres au volant de leur Škoda Fabia Rally2 evo, la question du titre est restée ouverte jusqu'à l'épreuve finale de cette saison. Ce n'est que la défaillance tardive des leaders du classement Christian Riedemann/Nico Otterbach (Hyundai), qui se sont eux aussi battus de manière grandiose, quatre virages avant l'arrivée, qui a définitivement scellé le triomphe mérité de Marijan Griebel et de son copilote Tobias Braun.

Julius Tannert, le collègue de la marque, et Frank Christian, le copilote de la Fabia RS Rally2, ont franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, devant leurs collègues de la marque Geipel/Becker sur la Fabia Rally2 evo. Les deux équipes se sont ainsi hissées à la deuxième et à la troisième place du classement final du championnat. La victoire et le titre du DRM Trophy pour Dennis Rostek/Dennis Zenz devant deux autres équipes Skoda ont clôturé le Rallye Stemweder Berg et la saison DRM de cette année du point de vue de Škoda, la marque la plus performante dans l'histoire de ce championnat.

Des succès comme à la chaîne

63 victoires générales et dix titres de champion depuis 2002 : aucun autre constructeur n'a autant marqué le championnat allemand des rallyes que Škoda. Sur les épreuves spéciales entre Süderbrarup dans le Schleswig-Holstein et la Haute-Bavière, la marque a assuré un succès unique avec six modèles de rallye différents.

La longue liste des vainqueurs au volant d'une Škoda en DRM a été inaugurée le deuxième week-end de mars 2002 : Au Rallye Oberland, l'équipe de l'importateur allemand de Weiterstadt, dans la Hesse, a envoyé pour la première fois en course la World Rally Car (WRC) de 300 Ch, basée sur la Škoda Octavia. Le tout-terrain turbo a été terminé si peu de temps avant la manifestation qu'il a roulé sur la rampe de départ dans un blanc virginal. Seuls les principaux logos ornaient la carrosserie, la peinture verte et blanche marquante n'a été appliquée qu'au cours de la saison. Ce petit défaut n'a pas empêché le pilote de Skoda Auto Deutschland Matthias Kahle et son copilote Peter Göbel de faire un véritable feu d'artifice en Haute-Bavière. L'Octavia WRC a remporté le rallye sur asphalte avec plus de deux minutes d'avance - le début d'une nouvelle ère !

Les années suivantes, la World Rally Car de Mladá Boleslav a été considérée comme la référence sur les pistes de rallye entre la Sarre et la Saxe. De 2002 à 2004, la Škoda Octavia a remporté la coupe lors de 16 des 22 courses DRM, ce qui correspond à un taux de réussite de plus de 70 pour cent. L'année 2004 a marqué le point culminant de cette histoire : une Škoda est montée sur la plus haute marche du podium lors de sept des huit courses de la saison. Six victoires ont été remportées par l'Octavia de Kahle et Göbel, une par Armin Schwarz et Manfred Hiemer dans la nouvelle Fabia WRC. Les pilotes d'usine du constructeur tchèque ont utilisé le rallye de Sarre comme test pour le championnat du monde allemand et ont offert à Škoda son premier triplé dans l'histoire du DRM. Kahle/Göbel et les privés Maik Stölzel/Thomas Windisch, tous deux au volant d'Octavia WRC, ont assuré un podium exclusivement en vert et blanc.

En 2005, l'équipe de Škoda Auto Deutschland est passée à la Fabia WRC, plus compacte et plus agile, et a repris là où elle s'était arrêtée avec l'Octavia. En 2005, Kahle/Göbel ont remporté leur troisième titre DRM en quatre ans. En 2006, seule la politique sportive les a empêchés de récidiver : le championnat allemand des rallyes n'a pas été mis au concours cette année-là, Škoda a donc participé à la nouvelle série des rallyes allemands (DRS) et l'a remportée haut la main.

En 2007, le DRM a été relancé, mais sans la participation de Škoda : les World Rally Cars, très appréciées des spectateurs mais très chères à l'entretien, n'ayant plus droit aux points, il manquait tout simplement un véhicule de rallye approprié. Cela a changé au cours de l'année 2008 avec la présentation de la Škoda Fabia Super 2000. Contrairement au WRC, le nouveau bolide était déjà basé sur la deuxième génération de Fabia, n'était pas suralimenté par un turbo et avait été développé spécialement pour le sport client. Malgré cela, le bolide S2000 n'avait rien à envier à son prédécesseur en termes de potentiel de victoire. Au contraire : la Škoda Fabia Super 2000 est immédiatement devenue la star de sa catégorie et s'est lancée dans les épreuves spéciales d'Allemagne fédérale pour la saison 2010.

Pour son retour très applaudi au DRM, Škoda Auto Deutschland a adopté une double stratégie : l'équipe a confié une voiture aux vétérans Kahle/Göbel, mais aussi au jeune Mark Wallenwein et à son copilote Stefan Kopczyk. Cette stratégie s'est avérée payante dès la première course. Les pilotes Škoda se sont encouragés mutuellement à se surpasser lors du rallye des Vikings dans le Schleswig-Holstein et ont fêté une double victoire exceptionnelle. A l'arrivée, les deux Fabia Super 2000 n'étaient séparées que par 6,5 secondes.

Comme lors de l'ouverture, les routiniers ont eu une courte longueur d'avance au classement final : Kahle/Göbel ont certes dû céder la place à leurs collègues d'équipe lors de la finale de la saison en Sarre, mais ils ont fêté leur quatrième titre DRM sur Škoda à Dillingen. Si l'on ajoute à cela la victoire de la série des rallyes allemands, l'équipe de rêve a même remporté cinq titres de champion. " La période passée avec Škoda Auto Deutschland a été la plus réussie et la plus belle de toute ma carrière ", s'enthousiasme Matthias Kahle, en tête du palmarès éternel avec sept titres DRM au total et qui représente encore aujourd'hui Škoda. " Le travail d'équipe a toujours été sensationnel pendant toutes ces années. Tout le monde a aidé tout le monde, comme dans une bonne famille. Les mécaniciens ont toujours mis à ma disposition une voiture parfaitement préparée, si bien que je n'ai eu qu'à accélérer".

Kahle et son copilote Peter Göbel ont été les premiers, mais pas les derniers, à dériver vers le championnat allemand dans une voiture de rallye de Mladá Boleslav. Alors que l'équipe de Škoda Auto Deutschland s'est présentée sur la scène internationale de 2011 à 2014, des pilotes privés comme Mark Wallenwein ont porté haut les couleurs vertes de la flèche ailée dans le DRM. Le jeune Souabe a non seulement remporté cinq autres victoires au classement général, mais il a également été couronné champion en 2012 au volant de la Fabia Super 2000.

Deux victoires en 2015 ont prouvé que le 4x4 était encore compétitif même lors de sa cinquième saison en DRM. Malgré cela, la relève a été assurée : Fabian Kreim, le nouveau jeune de l'équipe Škoda Auto Deutschland, a piloté pour la première fois la Fabia R5 flambant neuve au rallye de Thuringe. Il a ouvert le prochain chapitre de l'histoire du DRM de Škoda et l'a rempli la même année avec quatre victoires et le titre de vice-champion. En 2016, Kreim a remporté les rallyes de Sarre-Palatinat et de Saxe ainsi que la finale de la saison en Bavière après les rallyes de Stemweder Berg, Thuringe et Basse-Saxe. Le premier titre DRM pour lui et son copilote Frank Christian était ainsi complet, un titre qu'ils ont défendu avec succès en 2017 en remportant quatre autres courses. Pour 2018, l'équipe a fait ses adieux temporaires à l'Allemagne et s'est concentrée sur le classement U28 du Championnat d'Europe des Rallyes. Néanmoins, les équipages Fabia R5 ont remporté quatre des huit courses de la saison DRM. En 2019, Kreim est revenu sur la scène du rallye allemand et a remporté un autre championnat, cette fois avec son co-pilote Tobias Braun. Pour le champion des records Škoda, il s'agissait déjà du huitième titre en DRM.

L'année dernière, Philip Geipel et sa copilote Katrin Becker ont renoué avec cette série de succès lors d'une finale en forme de coup de cœur au Rallye des trois villes en Bavière. Après 168,5 kilomètres de spéciale, ils ont battu leur Fabia Rally2 evo de 0,5 seconde dans la 14e des 14 épreuves spéciales, sous une pluie battante, et ont arraché le titre à Marijan Griebel/Tobias Braun, les leaders du championnat, à la toute dernière seconde.

En 2023 aussi, le titre s'est joué à la toute fin. Mais cette fois, Griebel/Braun ont eu les nerfs plus solides. Ils ont remporté le dixième championnat de rallye allemand d'un pilote Škoda au volant d'une Fabia RS Rally2, sixième modèle de rallye de Mladá Boleslav à entrer dans la galerie d'honneur du DRM.

Les champions de rallye allemands sur Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia R5

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2

Classement général du championnat allemand des rallyes 2023

1. Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda, 134 points

2. Julius Tannert/Frank Christian (D/D), Škoda, 118 points

3. Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda, 117 points

4. Christian Riedemann/Nico Otterbach (D/D), Hyundai, 106 points

5. Dennis Rostek/Dennis Zenz (D/D), Škoda, 82 points

6. Georg Berlandy/Tina Annemüller (D/D), Škoda, 61 points