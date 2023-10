Griebel è il decimo campione tedesco nella Skoda

Con la Fabia RS Rally2, un pilota Škoda diventa campione tedesco di rally per la decima volta; la casa automobilistica ceca estende così ulteriormente la sua eccezionale posizione. La striscia di vittorie inizia nel 2002: il campione tedesco di rally Matthias Kahle vince il suo primo dei quattro titoli DRM per Škoda con una Octavia World Rally Car (WRC). Mark Wallenwein, Fabian Kreim, Philip Geipel e ora Marijan Griebel sono i prossimi piloti a conquistare il titolo nel massimo campionato tedesco di rally con una Skoda.

I campioni tedeschi di rally 2023 sono Marijan Griebel/Tobias Braun. Con la loro Škoda Fabia RS Rally2, sono stati in grado di battere altri tre contendenti al titolo in una finale difficile da battere in termini di suspense. Al Rally Stemweder Berg, il poliziotto di Hahnweiler in Renania-Palatinato, insieme al suo copilota Braun, ha conquistato la terza vittoria consecutiva. Ha realizzato l'impresa difficilmente immaginabile di sfruttare le sue possibilità di titolo, che erano state quasi ridotte a zero dopo il suo ritiro nella seconda delle sole cinque prove del DRM 2023. È la decima volta che un pilota Škoda lascia il segno nell'albo d'oro del Campionato tedesco rally. Con questo successo, la casa automobilistica ceca estende ulteriormente il suo status di marchio di maggior successo.

Il Campionato tedesco di rally sembra godere di decisioni drammatiche in materia di titoli: Come nell'anno precedente, quando Philip Geipel e la copilota Katrin Becker furono incoronati campioni con la loro Škoda Fabia Rally2 evo letteralmente negli ultimi metri, anche in questa stagione la questione del campionato è rimasta aperta fino alla fase finale. Solo il ritiro tardivo dei leader del campionato Christian Riedemann/Nico Otterbach (Hyundai), che si stavano battendo in modo eccellente, a quattro curve dal traguardo ha sancito il meritato trionfo di Marijan Griebel e del copilota Tobias Braun.

Il collega di marca Julius Tannert e il copilota Frank Christian sono arrivati secondi con la Fabia RS Rally2, davanti ai colleghi di marca Geipel/Becker con la Fabia Rally2 evo. Entrambi i team sono saliti al secondo e terzo posto nella classifica finale del campionato. La vittoria e il titolo nel Trofeo DRM per Dennis Rostek/Dennis Zenz davanti ad altri due team Skoda hanno concluso il Rally Stemweder Berg e la stagione DRM di quest'anno come il marchio di maggior successo nella storia di questo campionato dal punto di vista di Škoda.

Successi come un nastro trasportatore

63 vittorie complessive e dieci titoli di campionato dal 2002: nessun altro costruttore ha plasmato il Campionato Tedesco Rally quanto Škoda. Sulle prove speciali tra Süderbrarup nello Schleswig-Holstein e l'Alta Baviera, il marchio ha assicurato una storia di successo unica con sei diversi modelli da rally.

La lunga lista di vincitori al volante di una Škoda nel DRM è stata inaugurata il secondo fine settimana di marzo 2002: Al Rally Oberland, il team dell'importatore tedesco di Weiterstadt in Assia mandò in gara per la prima volta la World Rally Car (WRC) da 300 CV basata sulla Škoda Octavia. L'auto turbo è stata ultimata così poco prima dell'evento che ha attraversato la rampa di partenza ancora in bianco. Solo i loghi più importanti ornavano la carrozzeria, mentre l'appariscente verniciatura verde e bianca è arrivata solo nel corso della stagione. Questa piccola imperfezione non ha impedito al pilota della Skoda Auto Deutschland Matthias Kahle e al copilota Peter Göbel di scatenare veri e propri fuochi d'artificio in Alta Baviera. L'Octavia WRC vinse il rally su asfalto con oltre due minuti: l'inizio di una nuova era!

Negli anni successivi, la World Rally Car di Mladá Boleslav fu considerata il punto di riferimento sulle piste da rally tra Saar e Sassonia. Dal 2002 al 2004, la Škoda Octavia si è aggiudicata il trofeo di vincitore in 16 dei 22 appuntamenti del DRM, il che corrisponde a una percentuale di successo superiore al 70%. Il 2004 ha segnato l'apice assoluto di questa storia: una Škoda è salita sul gradino più alto del podio in sette degli otto appuntamenti della stagione. Sei trionfi sono andati alle Octavia di Kahle e Göbel, uno è stato contribuito da Armin Schwarz e Manfred Hiemer con la nuova Fabia WRC. Gli allora piloti ufficiali della Casa ceca utilizzarono il Saarland Rally come test per la prova tedesca del campionato mondiale e, guarda caso, regalarono alla Škoda la prima doppietta nella storia della DRM. Kahle/Göbel e i privati Maik Stölzel/Thomas Windisch sono saliti sul podio a bordo di Octavia WRC, tutte di colore verde e bianco.

Nel 2005, il team Škoda Auto Deutschland passò anche alla più compatta e agile Fabia WRC e continuò esattamente dove aveva lasciato con l'Octavia. Nel 2005, Kahle/Göbel conquistano il terzo titolo DRM in quattro anni. Nel 2006, solo la politica sportiva ha impedito loro di ripetersi: il Campionato tedesco di rally non è stato annunciato quell'anno, quindi la Škoda ha gareggiato nella neonata Serie tedesca di rally (DRS) - e ha vinto anche quella con grande facilità.

Il 2007 vide la rinascita del DRM, ma senza la partecipazione di Škoda: poiché le World Rally Car, popolari tra gli spettatori ma piuttosto costose da mantenere, non avevano più diritto ai punti, non c'era semplicemente un veicolo da rally adatto. La situazione cambiò nel corso del 2008 con la presentazione della Škoda Fabia Super 2000: a differenza della WRC, la nuova vettura da corsa era già basata sulla seconda generazione della Fabia, era priva di turbocompressore ed era stata sviluppata appositamente per lo sport dei clienti. Ciononostante, il bolide S2000 non era affatto inferiore al suo predecessore in termini di potenziale di vittoria. Al contrario: la Škoda Fabia Super 2000 è diventata immediatamente la stella di prima grandezza della sua categoria e ha trovato spazio anche sulle prove speciali tedesche nella stagione 2010.

Škoda Auto Deutschland ha adottato un duplice approccio al tanto acclamato ritorno della DRM: oltre ai veterani Kahle/Göbel, il team ha affidato una vettura anche al giovane Mark Wallenwein e al copilota Stefan Kopczyk. Questa strategia ha dato i suoi frutti già nella prima gara. I piloti Škoda si sono spronati a vicenda per ottenere prestazioni di assoluto rilievo al Viking Rally nello Schleswig-Holstein e hanno festeggiato una straordinaria doppietta. Al traguardo, le due Fabia Super 2000 erano separate da soli 6,5 secondi.

Proprio come all'inizio della stagione, i veterani erano appena davanti nella classifica finale: Kahle/Göbel hanno dovuto cedere il passo ai loro compagni di squadra nel finale di stagione nel Saarland, ma hanno comunque festeggiato il loro quarto titolo DRM su Škoda a Dillingen. Se si include la vittoria nella German Rally Series, il dream team ha vinto addirittura cinque titoli di campionato. "Il periodo con Škoda Auto Deutschland è stato il migliore e di maggior successo di tutta la mia carriera", afferma entusiasta Matthias Kahle, che guida l'eterno elenco dei migliori con un totale di sette titoli DRM e che ancora oggi rappresenta Škoda. "Il lavoro di squadra è sempre stato sensazionale in tutti questi anni. Tutti hanno aiutato tutti, come in una buona famiglia. I meccanici mi hanno sempre fornito un'auto perfettamente preparata, quindi tutto ciò che dovevo fare era premere l'acceleratore".

Kahle e il copilota Peter Göbel sono stati i primi, ma non gli ultimi, a partecipare al campionato tedesco con un'auto da rally di Mladá Boleslav. Mentre il team Škoda Auto Deutschland si è presentato sul palcoscenico internazionale dal 2011 al 2014, piloti privati come Mark Wallenwein hanno tenuto alte le bandiere verdi con la freccia alata nel DRM. Il giovane svevo non solo ha conquistato altre cinque vittorie assolute, ma si è anche laureato campione nel 2012 con la Fabia Super 2000.

Due vittorie nel 2015 hanno dimostrato che la quattro ruote era ancora competitiva anche nella sua quinta stagione del DRM. Tuttavia, è seguita la sostituzione: Fabian Kreim, il nuovo giovane del team Škoda Auto Deutschland, ha guidato la nuovissima Fabia R5 per la prima volta al Rally Thüringen. Ha così aperto il prossimo capitolo della storia della Škoda DRM e lo ha riempito con quattro vittorie e il titolo di vice-campione nello stesso anno. Il 2016 è proseguito sulla stessa linea: Kreim ha vinto i rally di Saarland-Pfalz e Sachsen e, dopo i rally di Stemweder Berg, Turingia e Bassa Sassonia, anche il finale di stagione in Baviera. Questo ha completato il primo titolo DRM per lui e il copilota Frank Christian, che hanno difeso con successo nel 2017 con altre quattro vittorie di gara. Per il 2018, il team ha temporaneamente detto addio alla Germania e si è concentrato sulla classifica U28 del Campionato Europeo Rally. Ciononostante, gli equipaggi della Fabia R5 hanno vinto quattro degli otto round DRM della stagione. Nel 2019, Kreim è tornato sul palcoscenico dei rally tedeschi e ha conquistato un altro campionato, questa volta insieme al copilota Tobias Braun. Per il campione record Škoda si è trattato già dell'ottavo titolo nel DRM.

L'anno scorso, Philip Geipel e la copilota Katrin Becker hanno continuato questa striscia di vittorie in un finale al cardiopalma al Rally delle 3 Città in Baviera. Dopo 168,5 km di SS, hanno battuto i secondi classificati per 0,5 secondi sotto la pioggia battente con la loro Fabia Rally2 evo sulla 14a delle 14 prove speciali e hanno strappato il titolo da sotto il naso dei precedenti leader del campionato Marijan Griebel/Tobias Braun all'ultimo secondo.

Anche nel 2023 il titolo è stato deciso all'ultimo momento. Questa volta, però, Griebel/Braun hanno dimostrato di avere i nervi più saldi. Hanno vinto il decimo campionato tedesco di rally per un pilota Škoda al volante di una Fabia RS Rally2, che diventa così il sesto modello da rally di Mladá Boleslav a entrare nella galleria d'onore della DRM.

I campioni tedeschi di rally su auto Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia R5

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2

Classifica generale Campionato tedesco rally 2023

1° Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda, 134 punti

2° Julius Tannert/Frank Christian (D/D), Škoda, 118 punti

3° Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda, 117 punti

4° Christian Riedemann/Nico Otterbach (D/D), Hyundai, 106 punti

5° Dennis Rostek/Dennis Zenz (D/D), Škoda, 82 punti

6° Georg Berlandy/Tina Annemüller (D/D), Škoda, 61 punti