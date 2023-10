Griebel é o décimo campeão alemão no Skoda

Com Marijan Griebel, um piloto da Škoda é coroado Campeão Alemão de Ralis pela décima vez, o polícia de Hahnweiler, na região do Palatinado, vence a final juntamente com o copiloto Tobias Braun.

Com o Fabia RS Rally2, um piloto da Škoda torna-se Campeão Alemão de Ralis pela décima vez, o construtor automóvel checo amplia assim a sua posição excecional. A série de vitórias começa em 2002: o campeão alemão de rali Matthias Kahle ganha o seu primeiro de quatro títulos DRM para a Škoda num Octavia World Rally Car (WRC). Mark Wallenwein, Fabian Kreim, Philip Geipel e agora Marijan Griebel são os próximos pilotos a conquistar o título no maior campeonato de rali da Alemanha com um Skoda

Os campeões alemães de rali de 2023 são Marijan Griebel/Tobias Braun. Com o seu Škoda Fabia RS Rally2, conseguiram derrotar três outros candidatos ao título numa final que foi difícil de bater em termos de suspense. No Rali Stemweder Berg, o polícia de Hahnweiler, na Renânia-Palatinado, juntamente com o seu copiloto Braun, conquistaram a terceira vitória consecutiva na ronda. Conseguiu a proeza quase impossível de aproveitar as suas hipóteses de título, quase reduzidas a zero após o seu abandono na segunda de apenas cinco etapas do DRM 2023. Esta é a décima vez que um piloto da Škoda deixa a sua marca no quadro de honra do Campeonato Alemão de Ralis. Com este sucesso, o fabricante de automóveis checo aumenta ainda mais o seu estatuto de marca de maior sucesso.

O Campeonato Alemão de Ralis parece desfrutar de decisões dramáticas sobre o título: Tal como no ano anterior, quando Philip Geipel e a copiloto Katrin Becker foram coroados campeões com o seu Škoda Fabia Rally2 evo literalmente nos metros finais, a questão do campeonato permaneceu em aberto esta época até à fase final. Apenas o abandono tardio dos líderes do campeonato, Christian Riedemann/Nico Otterbach (Hyundai), que também estavam a lutar soberbamente, quatro curvas antes do final, selou finalmente o merecido triunfo de Marijan Griebel e do copiloto Tobias Braun.

O colega de marca Julius Tannert e o copiloto Frank Christian terminaram em segundo lugar no Fabia RS Rally2, à frente dos seus colegas de marca Geipel/Becker no Fabia Rally2 evo. Ambas as equipas subiram para o segundo e terceiro lugares na classificação final do campeonato. A vitória e o título no Troféu DRM para Dennis Rostek/Dennis Zenz, à frente de duas outras equipas Skoda, encerraram o Rally Stemweder Berg e a temporada DRM deste ano como a marca mais bem sucedida na história deste campeonato, do ponto de vista da Škoda.

Sucessos como uma correia transportadora

63 vitórias à geral e dez títulos de campeão desde 2002: Nenhum outro fabricante moldou tanto o Campeonato Alemão de Ralis como a Škoda. Nas etapas especiais entre Süderbrarup, em Schleswig-Holstein, e a Alta Baviera, a marca assegurou uma história de sucesso única com seis modelos de rali diferentes.

A longa lista de vencedores ao volante de um Škoda no DRM foi aberta no segundo fim de semana de março de 2002: No Rally Oberland, a equipa do importador alemão de Weiterstadt, em Hesse, enviou o World Rally Car (WRC) de 300 cv baseado no Škoda Octavia para a corrida pela primeira vez. O todo-o-terreno turbo tinha sido terminado tão pouco tempo antes do evento que ainda rolou pela rampa de partida em branco virgem. Apenas os logótipos mais importantes adornavam a carroçaria, a impressionante pintura verde e branca só se seguiu ao longo da época. Esta pequena mancha não impediu que o piloto da Skoda Auto Deutschland, Matthias Kahle, e o copiloto Peter Göbel, provocassem um verdadeiro fogo de artifício na Alta Baviera. O Octavia WRC venceu o rali de asfalto por mais de dois minutos - o início de uma nova era!

Nos anos seguintes, o World Rally Car de Mladá Boleslav foi considerado como a referência nas pistas de rali entre o Sarre e a Saxónia. De 2002 a 2004, o Škoda Octavia garantiu o troféu de vencedor em 16 das 22 rondas DRM, o que corresponde a uma taxa de sucesso superior a 70 por cento. 2004 marcou o ponto alto desta história: um Škoda subiu ao degrau mais alto do pódio em sete das oito rondas da época. Seis triunfos foram para o Octavia de Kahle e Göbel, um foi contribuído por Armin Schwarz e Manfred Hiemer no novo Fabia WRC. Os então pilotos de trabalho do fabricante checo utilizaram o Rali do Sarre como teste para a ronda do campeonato do mundo alemão e, por acaso, deram à Škoda o seu primeiro um-dois-três na história do DRM. Kahle/Göbel e os privados Maik Stölzel/Thomas Windisch terminaram ambos no pódio em Octavia WRCs, todos eles em verde e branco.

Em 2005, a equipa Škoda Auto Deutschland também mudou para o mais compacto e ágil Fabia WRC e continuou exatamente onde tinha parado com o Octavia. Em 2005, a equipa Kahle/Göbel conquistou o seu terceiro título DRM em quatro anos. Em 2006, apenas a política desportiva os impediu de repetir: o Campeonato Alemão de Ralis não foi anunciado nesse ano, pelo que a Škoda competiu na recém-criada Série Alemã de Ralis (DRS) - e venceu-a também com desenvoltura.

Em 2007, assistiu-se ao renascimento do DRM, mas sem a participação da Škoda: como os World Rally Cars, que eram populares entre os espectadores mas de manutenção bastante dispendiosa, já não eram elegíveis para pontos, simplesmente não havia nenhum veículo de rali adequado. Esta situação mudou em 2008 com a apresentação do Škoda Fabia Super 2000. Ao contrário do WRC, o novo carro de corrida já se baseava na segunda geração do Fabia, não tinha turbocompressor e foi especialmente desenvolvido para o desporto de clientes. No entanto, o bólide S2000 não era de forma alguma inferior ao seu antecessor em termos de potencial de vitória. Pelo contrário: o Škoda Fabia Super 2000 tornou-se imediatamente a estrela de topo na sua classe e também encontrou o seu caminho para as etapas especiais alemãs na época de 2010.

A Škoda Auto Deutschland adoptou uma abordagem dupla para o tão aclamado regresso da DRM: para além dos veteranos Kahle/Göbel, a equipa também confiou um carro ao jovem Mark Wallenwein e ao copiloto Stefan Kopczyk. Esta estratégia já deu frutos na primeira corrida. Os pilotos da Škoda incentivaram-se mutuamente para um desempenho de topo absoluto no Viking Rally em Schleswig-Holstein e celebraram uma extraordinária vitória de uma dupla. No final, os dois Fabia Super 2000 estavam separados por apenas 6,5 segundos.

Tal como na abertura da época, os veteranos estavam mesmo à frente na classificação final: Kahle/Göbel tiveram de ceder o lugar aos seus colegas de equipa no final da época em Saarland, mas mesmo assim celebraram o seu quarto título DRM na Škoda em Dillingen. Se incluirmos a vitória na Série de Ralis Alemã, a equipa de sonho conquistou mesmo cinco títulos de campeão. "O tempo com a Škoda Auto Deutschland foi o mais bem-sucedido e o melhor de toda a minha carreira", entusiasma-se Matthias Kahle, que lidera a eterna lista dos melhores com um total de sete títulos DRM e ainda hoje actua como representante da Škoda. "O trabalho de equipa foi sempre sensacional ao longo de todos estes anos. Todos ajudaram todos, como numa boa família. Os mecânicos sempre me forneceram um carro perfeitamente preparado, por isso tudo o que tinha de fazer era pisar o acelerador."

Kahle e o copiloto Peter Göbel foram os primeiros, mas não os últimos, a chegar ao Campeonato Alemão num carro de rali de Mladá Boleslav. Enquanto a equipa Škoda Auto Deutschland se apresentou no palco internacional de 2011 a 2014, pilotos privados como Mark Wallenwein mantiveram as bandeiras verdes com a seta alada a voar alto no DRM. O jovem suábio não só conquistou mais cinco vitórias à geral, como também se sagrou campeão em 2012 com o Fabia Super 2000.

Duas vitórias em 2015 provaram que o quadriciclo continuava a ser competitivo mesmo na sua quinta época DRM. No entanto, a substituição seguiu-se: Fabian Kreim, o novo jovem da equipa Škoda Auto Deutschland, conduziu o novíssimo Fabia R5 pela primeira vez no Rally Thüringen. Assim, ele abriu o próximo capítulo na história do DRM da Škoda e preencheu-o com quatro vitórias, bem como o título de vice-campeão no mesmo ano. 2016 continuou na mesma linha: Kreim venceu os ralis Saarland-Pfalz e Sachsen e, após os ralis Stemweder Berg, Turíngia e Baixa Saxónia, também o final da época na Baviera. Assim, ele e o copiloto Frank Christian conquistaram o primeiro título DRM, que defenderam com sucesso em 2017 com mais quatro vitórias em rondas. Em 2018, a equipa despediu-se temporariamente da Alemanha e concentrou-se na classificação U28 do Campeonato Europeu de Ralis. No entanto, as equipas do Fabia R5 venceram quatro das oito rondas DRM da época. Em 2019, Kreim voltou ao palco do rali alemão e conquistou outro campeonato, desta vez junto com o copiloto Tobias Braun. Para o campeão recordista Škoda, já era o oitavo título no DRM.

No ano passado, Philip Geipel e a copiloto Katrin Becker continuaram esta série de vitórias num final de cortar a respiração no Rali das 3 Cidades na Baviera. Após 168,5 quilómetros de SS, bateram os segundos classificados por 0,5 segundos, sob chuva torrencial, com o seu Fabia Rally2 evo na 14ª de 14 provas especiais - e arrebataram o título debaixo do nariz dos anteriores líderes do campeonato, Marijan Griebel/Tobias Braun, no último segundo.

Em 2023, o título também foi decidido no último segundo. Desta vez, porém, a dupla Griebel/Braun mostrou estar mais nervosa. Venceram o décimo campeonato alemão de ralis para um piloto da Škoda ao volante de um Fabia RS Rally2, que se tornou assim o sexto modelo de rali de Mladá Boleslav a entrar na galeria de honra do DRM.

Os Campeões Alemães de Ralis em carros Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia R5

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia R5

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2

Classificação geral Campeonato Alemão de Ralis 2023

1º Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda, 134 pontos

2º Julius Tannert/Frank Christian (D/D), Škoda, 118 pontos

3º Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda, 117 pontos

4º Christian Riedemann/Nico Otterbach (D/D), Hyundai, 106 pontos

5º Dennis Rostek/Dennis Zenz (D/D), Škoda, 82 pontos

6º Georg Berlandy/Tina Annemüller (D/D), Škoda, 61 pontos