Griebel, tricampeón, también en el DRM en 2024 De Toni Hoffmann ADAC Tercer título para Marijan Griebel con tres fabricantes diferentes, la decisión del campeonato no se tomó hasta el último rally, Marijan Griebel: "También estará en el DRM en los próximos años". SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Marijan Griebel se proclamó Campeón de Alemania de Rallyes por tercera vez en el Rally ADAC Stemweder Berg. En esta entrevista, el padre de familia de Hahnweiler, en Renania-Palatinado, habla de los momentos posteriores a su triunfo en el campeonato, de sus momentos personales más destacados de la pasada temporada del DRM y de sus planes de rally para el futuro.



Enhorabuena por tu tercer título de campeón. ¿Qué se siente al volver a ser campeón y qué significado tiene este título para usted?

Griebel: "¡Me siento increíblemente bien! El año pasado llegamos a la final como líderes y perdimos el campeonato por un margen increíblemente estrecho. Para mí estuvo bien, porque Philip Geipel estaba muy fuerte ese año. Pero me juré a mí mismo que esto no me volvería a pasar en 2023. El título de este año también es especial porque en algunos momentos de la temporada íbamos claramente por detrás. Convertirse en campeón en los últimos metros, de forma más o menos inesperada, es por supuesto especialmente emotivo. En consecuencia, éste y el primer título son los más significativos para mí, porque la situación de partida era similar. Estuvimos detrás durante un tiempo, pero al final nos proclamamos campeones porque nunca nos rendimos".



Este año, la batalla en la cumbre ha estado especialmente reñida. ¿Cómo pudieron imponerse al final a sus rivales?

Griebel: "Creo que hemos hecho un año muy bueno en general. La diferencia se debió a un único error de conducción en el ADAC Actronics Rally Sulingen. Fuimos rápidos tanto antes como después. Las rondas tercera y cuarta fueron las de casa para mí, donde básicamente soy bastante fuerte. En mi cabeza, no pensaba en el campeonato en absoluto, sino sólo en cada etapa. En retrospectiva, eso funcionó muy bien. Antes del final, por supuesto que eres consciente de tu posición de salida, porque con una diferencia de siete puntos, el título volvía a estar al alcance de la mano. Al final, a pesar de la presión, ¡funcionó y nos proclamamos campeones!".



¿Cuáles han sido los momentos decisivos de esta temporada?

Griebel: "Es difícil decirlo. Al final, cada victoria fue un paso importante en el camino hacia el campeonato. Creo que un momento decisivo fue el inicio de la temporada en el Rally Erzgebirge. No gané, pero pude sumar puntos importantes en el Power Stage contra el segundo clasificado, Julius Tannert. Con distancias tan cortas, estos puntos pueden ser decisivos. Sólo con la victoria en el Rally ADAC Saarland-Pfalz volvimos realmente a la lucha por el título. A lo largo de la temporada, allanamos el camino para luego llevarnos los laureles en el ADAC Rally Stemweder Berg".



¿Cuál ha sido su momento más destacado de la temporada?

Griebel: "La última etapa del final era una Power Stage, así que se trataba de conseguir puntos extra. Sabía que tenía que ser rápido allí para proclamarme campeón. Cuando me di cuenta de que había marcado un buen tiempo, ¡fue una sensación maravillosa! Después de cruzar la línea de meta, cuando quedó claro que era suficiente, se me cayó una enorme piedra del corazón. Fue una sensación de alivio increíble.

Por otro lado, las etapas más bonitas de la temporada fueron las del Rally ADAC Mittelrhein. Conducir a través de los viñedos, esta gran vista - eso es único. El Rally Saarland-Pfalz tuvo lugar justo en mi país natal. Celebrar el título de vencedor absoluto en la plaza del castillo de Sankt Wendel, donde se suele conducir en privado, también fue un momento inolvidable. Así que ha habido varios momentos destacados esta temporada".



Ya ha sido campeón del DRM con un Peugeot y un Citroën. Este año ha sido con un Škoda. ¿Qué influencia tuvo el coche en tu título?

Griebel: "Creo que una gran ventaja de los rallies y también del DRM es que los coches de la categoría reina son todos muy parecidos y están a la par. A diferencia de la Fórmula 1, por ejemplo, el coche sólo tiene una pequeña influencia en el resultado. Este año conducía el flamante Škoda Fabia RS Rally2, lo que quizás supuso una pequeña ventaja en matices. Mi equipo hizo un gran trabajo preparando el coche, manteniéndolo y eliminando rápidamente todos los problemas iniciales de un coche tan nuevo. Así que tenía un coche fuerte, pero afortunadamente en los rallyes ese no es el factor decisivo."



¿Qué papel ha desempeñado el equipo en este éxito? ¿Puede contarnos algo más sobre la colaboración?

Griebel: "Mi equipo Pole Promotion es muy profesional y amplio. Como piloto, eso es estupendo porque así puedes concentrarte exclusivamente en las especiales. Por supuesto, el piloto y el copiloto son los que más influyen en el éxito o el fracaso. Pero saber que tienes un equipo competente detrás hace que sea más fácil centrarse en lo esencial. Sin un buen equipo, un éxito así ni siquiera es posible".



¿Hay algún rally o título que aún quiera ganar?

Griebel: "Ya he competido en rallies internacionales durante varios años. Fueron años muy bonitos en los que disfruté mucho. Sin embargo, hay que decir que en estos momentos parece económicamente imposible volver a luchar por títulos internacionales. Por eso seguiré formando parte del Campeonato Alemán de Rallyes en los próximos años, lo que me hace muy feliz."



¿Qué te espera el año que viene?

Griebel: "El calendario del DRM del año que viene me viene muy bien con tres rallies en casa, así que estoy deseando que llegue la temporada 2024. Pero de momento no hay planes concretos. Mi deseo, por supuesto, es volver a luchar por el campeonato con el mismo coche, el mismo equipo y el mismo copiloto."