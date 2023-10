Griebel, triple champion, toujours en DRM en 2024

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand ADAC Troisième titre pour Marijan Griebel avec trois constructeurs différents, la décision concernant le championnat n'a été prise que lors du dernier rallye, Marijan Griebel : "Je serai encore présent dans le DRM les prochaines années". SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Marijan Griebel a été couronné pour la troisième fois champion d'Allemagne des rallyes lors de l'ADAC Rallye Stemweder Berg. Dans une interview, le père de famille originaire de Hahnweiler en Rhénanie-Palatinat évoque les moments qui ont suivi son triomphe au championnat, ses moments forts personnels de la saison DRM qui vient de s'achever et ses projets futurs en matière de rallye.



Félicitations pour ton troisième titre de champion ! Comment se sent-on d'être à nouveau champion et quelle est la signification de ce titre pour toi ?

Griebel : "Cela fait énormément de bien ! L'année dernière, nous sommes arrivés en tête à la finale et avons perdu le championnat de justesse. Cela ne me dérangeait pas, car Philip Geipel était vraiment très fort cette année-là. Mais je me suis juré que cela ne m'arriverait plus en 2023. Le titre de cette année est en outre particulier parce que nous étions nettement en retard à un moment de la saison. Devenir champion dans les derniers mètres, de manière plus ou moins inattendue, est bien sûr particulièrement émouvant. C'est pourquoi ce titre et le premier sont pour moi les plus importants, car la situation de départ était similaire. Nous avons été menés à un moment donné, mais nous sommes finalement devenus champions parce que nous n'avons jamais abandonné".



Cette année, la lutte au sommet a été particulièrement serrée. Comment as-tu pu t'imposer à la fin face à tes adversaires ?

Griebel : "Je pense que dans l'ensemble, nous avons vraiment eu une bonne année. Le retard résulte d'une seule erreur de conduite lors de l'ADAC Actronics Rallye Sulingen. Nous étions rapides aussi bien avant qu'après. Les manches trois et quatre étaient des courses à domicile pour moi, où je suis en principe assez fort. Dans ma tête, je ne pensais plus du tout au championnat, mais seulement à chaque étape. A posteriori, cela a vraiment bien fonctionné. Avant la finale, on est bien sûr conscient de sa position de départ, car avec sept points de retard, le titre était à nouveau à portée de main. Au final, malgré la pression, cela a fonctionné et nous avons été champions !"



Quels ont été les moments décisifs de cette saison ?

Griebel : "C'est difficile à dire. Au final, chaque victoire a été une étape importante sur le chemin du championnat. Je pense que le début de la saison au Rallye Erzgebirge a été un moment décisif. Je ne l'ai pas gagné, mais j'ai pu gagner des points importants sur la Power Stage par rapport au vice-champion Julius Tannert. Avec des écarts aussi serrés, ces points peuvent être décisifs. Ce n'est qu'avec la victoire à l'ADAC Saarland-Pfalz Rallye que nous sommes vraiment revenus dans la course au titre. Tout au long de la saison, nous avons préparé le terrain pour ensuite récolter les lauriers lors de l'ADAC Rallye Stemweder Berg".



Quel a été ton moment fort personnel cette saison ?

Griebel : "La dernière étape de la finale était une Power Stage, il s'agissait donc de points supplémentaires. Je savais que je devais y être rapide pour être champion. Quand j'ai réalisé que j'avais fait un bon temps, c'était un sentiment merveilleux ! Après avoir franchi la ligne d'arrivée, quand il est devenu clair que c'était suffisant, un énorme poids m'est tombé sur le cœur. C'était un sentiment de soulagement incroyable.

Les plus belles étapes de la saison se sont déroulées au Rallye ADAC Mittelrhein. Rouler à travers les vignobles, avoir cette vue magnifique - c'est unique. Le Saarland-Pfalz Rallye s'est déroulé directement dans ma région natale. Être fêté comme vainqueur du classement général sur la place du château de Sankt Wendel, où l'on se rend souvent en privé, a également été un moment inoubliable. Il y a donc eu plusieurs moments forts cette saison".



Tu as déjà été champion DRM au volant d'une Peugeot et d'une Citroën. Cette année, c'était une Škoda. Quelle est l'influence de la voiture sur ton titre ?

Griebel : "Je pense qu'un des grands avantages du rallye et aussi du DRM est que les véhicules de la catégorie supérieure sont tous très similaires et sur un pied d'égalité. Contrairement à la Formule 1 par exemple, la voiture n'a que peu d'influence sur le résultat. Cette année, j'étais au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 flambant neuve, ce qui a peut-être constitué un petit avantage dans les nuances. Mon équipe a super bien préparé la voiture, l'a entretenue et a rapidement éliminé toutes les maladies de jeunesse d'un véhicule aussi neuf. J'avais donc une voiture puissante, ce qui n'est heureusement pas le facteur décisif en rallye".



Quel rôle a joué l'équipe dans ce succès ? Peux-tu nous en dire plus sur cette collaboration ?

Griebel : "Mon équipe Pole Promotion est très professionnelle et très large. En tant que pilote, c'est la classe, car on peut alors se concentrer exclusivement sur les épreuves de classement. Le pilote et le copilote ont bien sûr la plus grande influence sur le succès ou l'échec. Mais le fait de savoir que l'on a une équipe compétente derrière soi permet de mieux se concentrer sur l'essentiel. Sans une bonne équipe, un tel succès n'est même pas possible".



Y a-t-il des rallyes ou des titres que tu aimerais encore gagner ?

Griebel : "J'ai déjà couru plusieurs années en rallye international. Ce furent de belles années, que j'ai beaucoup appréciées. Mais il faut dire que, financièrement, il semble actuellement impossible de se battre à nouveau pour des titres internationaux. C'est pourquoi je continuerai à faire partie du championnat allemand des rallyes dans les années à venir, ce qui me réjouit beaucoup".



Comment les choses vont-elles se dérouler pour toi l'année prochaine ?

Griebel : "Le calendrier du DRM de l'année prochaine me convient très bien avec trois rallyes à domicile, je me réjouis donc particulièrement de la saison 2024. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de plans concrets. Mon souhait est bien sûr de me battre à nouveau pour le championnat avec la même voiture, la même équipe et le même copilote".