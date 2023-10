Il tre volte campione Griebel anche nel DRM nel 2024

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco ADAC Terzo titolo per Marijan Griebel con tre costruttori diversi, la decisione sul campionato è stata presa solo all'ultimo rally, Marijan Griebel: "Sarà anche nel DRM nei prossimi anni". SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Marijan Griebel è stato incoronato campione tedesco di rally per la terza volta all'ADAC Rally Stemweder Berg. In questa intervista, il padre di famiglia di Hahnweiler, nella Renania-Palatinato, parla dei momenti successivi al trionfo nel campionato, dei momenti più importanti della stagione DRM appena trascorsa e dei suoi progetti per il futuro.



Congratulazioni per il suo terzo titolo di campione! Come ci si sente a essere di nuovo campione e che significato ha per lei questo titolo?

Griebel: "È una sensazione incredibilmente bella! L'anno scorso siamo arrivati in finale come leader e poi abbiamo perso il campionato con un margine incredibilmente stretto. Per me è andata bene, perché quell'anno Philip Geipel era davvero molto forte. Ma ho giurato a me stesso che questo non mi sarebbe più successo nel 2023. Il titolo di quest'anno è speciale anche perché in alcuni momenti della stagione eravamo chiaramente indietro. Diventare campione negli ultimi metri, più o meno inaspettatamente, è ovviamente particolarmente emozionante. Di conseguenza, questo e il primo titolo sono i più significativi per me, perché la situazione di partenza era simile. Siamo stati indietro per un po', ma alla fine siamo diventati comunque campioni perché non abbiamo mai mollato".



Quest'anno la lotta al vertice è stata particolarmente serrata. Come siete riusciti a prevalere sui vostri avversari?

Griebel: "Penso che nel complesso abbiamo avuto un'ottima annata. Il distacco è derivato da un unico errore di guida all'ADAC Actronics Rally Sulingen. Siamo stati veloci sia prima che dopo. Il terzo e il quarto round erano per me gare di casa, dove sono fondamentalmente molto forte. Nella mia testa non pensavo affatto al campionato, ma solo a una tappa per volta. A posteriori, ha funzionato molto bene. Prima della finale, si è ovviamente consapevoli della propria posizione di partenza, perché con un distacco di sette punti, il titolo era di nuovo a portata di mano. Alla fine, nonostante la pressione, ha funzionato e siamo diventati campioni!".



Quali sono stati i momenti decisivi di questa stagione?

Griebel: "È difficile dirlo. Alla fine, ogni vittoria è stata un passo importante sulla strada del campionato. Penso che un momento decisivo sia stato l'apertura della stagione al Rally Erzgebirge. Non ho vinto, ma sono riuscito a recuperare punti importanti nella Power Stage contro il secondo classificato Julius Tannert. Con distanze così ravvicinate, questi punti possono essere decisivi. Solo con la vittoria all'ADAC Saarland-Pfalz Rally siamo tornati davvero in lotta per il titolo. Nel corso della stagione, abbiamo spianato la strada per poi conquistare l'alloro all'ADAC Rally Stemweder Berg".



Qual è stato il suo momento più importante in questa stagione?

Griebel: "L'ultima tappa della finale era una Power Stage, quindi si trattava di punti extra. Sapevo di dover essere veloce per diventare campione. Quando mi sono reso conto di aver fatto un buon tempo, è stata una sensazione bellissima! Dopo aver tagliato il traguardo, quando è stato chiaro che era sufficiente, mi è caduta una pietra enorme dal cuore. È stata una sensazione di sollievo incredibile.

Le tappe più belle della stagione, invece, sono state quelle dell'ADAC Mittelrhein Rally. Guidare attraverso i vigneti, questa vista grandiosa, è unico. Il Saarland-Pfalz Rally si è svolto proprio nel mio Paese. Anche essere festeggiato come vincitore assoluto nella piazza del castello di Sankt Wendel, dove spesso si guida privatamente, è stato un momento indimenticabile. Quindi ci sono stati diversi momenti salienti in questa stagione".



Lei è già diventato campione DRM con una Peugeot e una Citroën. Quest'anno ha scelto una Škoda. Che influenza ha avuto l'auto sul suo titolo?

Griebel: "Penso che un grande vantaggio del rally e anche del DRM sia che le auto della classe superiore sono tutte molto simili e alla pari. A differenza della Formula 1, per esempio, la macchina ha solo un'influenza minore sul risultato. Quest'anno guidavo la nuovissima Škoda Fabia RS Rally2, che forse ha rappresentato un piccolo vantaggio in termini di sfumature. Il mio team ha fatto un ottimo lavoro di preparazione della vettura, di manutenzione e di eliminazione rapida di tutti i problemi iniziali di una vettura così nuova. Quindi avevo una macchina forte, ma fortunatamente nei rally questo non è il fattore decisivo".



Che ruolo ha avuto il team in questo successo? Può dirci qualcosa di più sulla collaborazione?

Griebel: "Il mio team Pole Promotion è molto professionale e ampio. Per un pilota è un'ottima cosa, perché può concentrarsi esclusivamente sulle prove speciali. Naturalmente, il pilota e il copilota hanno la massima influenza sul successo o sul fallimento. Ma sapere di avere alle spalle un team competente rende più facile concentrarsi sull'essenziale. Senza una buona squadra, un tale successo non è nemmeno possibile".



Ci sono rally o titoli che vuole ancora vincere?

Griebel: "Ho già gareggiato nei rally internazionali per diversi anni. Sono stati anni bellissimi che mi sono piaciuti molto. Tuttavia, va detto che al momento sembra finanziariamente impossibile lottare ancora per i titoli internazionali. Per questo motivo continuerò a far parte del Campionato tedesco di rally nei prossimi anni, il che mi rende molto felice".



Cosa le aspetta l'anno prossimo?

Griebel: "Il calendario DRM dell'anno prossimo mi si addice molto bene con tre rally di casa, quindi non vedo l'ora che inizi la stagione 2024. Ma non ci sono piani concreti al momento. Il mio desiderio, ovviamente, è quello di lottare di nuovo per il campionato con la stessa auto, lo stesso team e lo stesso copilota".