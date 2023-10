O tricampeão Griebel também está no DRM em 2024

Marijan Griebel foi coroado Campeão Alemão de Ralis pela terceira vez no ADAC Rally Stemweder Berg. Nesta entrevista, o homem de família de Hahnweiler, na Renânia-Palatinado, fala sobre os momentos que se seguiram ao seu triunfo no campeonato, os destaques pessoais da época passada do DRM e os seus planos futuros para os ralis.



Parabéns pelo seu terceiro título de campeão! Qual é a sensação de voltar a ser campeão e que significado tem este título para si?

Griebel: "É uma sensação incrivelmente boa! No ano passado, chegámos à final como líderes e depois perdemos o campeonato por uma margem incrivelmente pequena. Para mim, isso foi bom, porque o Philip Geipel estava muito forte nesse ano. Mas jurei a mim próprio que isto não me voltaria a acontecer em 2023. O título deste ano também é especial, porque estivemos claramente atrás em alguns momentos durante a época. Tornar-se campeão nos últimos metros, de forma mais ou menos inesperada, é, naturalmente, particularmente emotivo. Por isso, este e o primeiro título são os mais significativos para mim, porque a situação inicial era semelhante. Estivemos atrás durante algum tempo, mas no final ainda nos tornámos campeões porque nunca desistimos".



Este ano, a batalha no topo foi particularmente renhida. Como é que conseguiram levar a melhor sobre os vossos adversários no final?

Griebel: "Penso que, no geral, tivemos um ano muito bom. A diferença resultou de um único erro de condução no ADAC Actronics Rally Sulingen. Fomos rápidos tanto antes como depois. As rondas três e quatro foram rondas caseiras para mim, onde sou basicamente muito forte. Na minha cabeça, não pensava de todo no campeonato, mas apenas em cada etapa. Em retrospetiva, isso funcionou muito bem. Antes da final, é claro que estamos conscientes da nossa posição de partida, porque com uma diferença de sete pontos, o título estava novamente ao nosso alcance. No final, apesar da pressão, funcionou e sagrámo-nos campeões!"



Quais foram os momentos decisivos desta época?

Griebel: "É difícil dizer. No final, cada vitória foi um passo importante no caminho para o campeonato. Penso que um momento decisivo foi a abertura da época no Rali de Erzgebirge. Não ganhei, mas consegui somar pontos importantes na Power Stage contra o segundo classificado, Julius Tannert. Com distâncias tão próximas, estes pontos podem ser decisivos. Só com a vitória no Rali ADAC Saarland-Pfalz é que voltámos realmente à luta pelo título. Ao longo da época, fomos abrindo caminho para depois conquistarmos os louros no ADAC Rally Stemweder Berg."



Qual foi o seu ponto alto nesta época?

Griebel: "A última etapa da final era uma Power Stage, por isso era tudo uma questão de pontos extra. Eu sabia que tinha de ser rápido para me tornar campeão. Quando me apercebi de que tinha feito um bom tempo, foi uma sensação maravilhosa! Depois de cruzar a meta, quando se tornou claro que era suficiente, caiu-me uma pedra enorme do coração. Foi uma sensação de alívio inacreditável.

As etapas mais bonitas da época, por outro lado, foram as do Rali ADAC Mittelrhein. Conduzir por entre as vinhas, com esta vista fantástica - é único. O Rali Saarland-Pfalz teve lugar no meu país natal. Ser celebrado como vencedor na praça do castelo em Sankt Wendel, onde muitas vezes conduzimos em privado, foi também um momento inesquecível. Portanto, foram vários os pontos altos desta época".



Já se sagrou campeão DRM num Peugeot e num Citroën. Este ano foi num Škoda. Que influência teve o carro no teu título?

Griebel: "Penso que uma grande vantagem dos ralis e também do DRM é que os carros da classe superior são todos muito semelhantes e estão em pé de igualdade. Ao contrário da Fórmula 1, por exemplo, o carro tem apenas uma pequena influência no resultado. Este ano estava a conduzir o novíssimo Škoda Fabia RS Rally2, o que talvez tenha sido uma pequena vantagem em termos de nuances. A minha equipa fez um excelente trabalho na preparação do carro, na sua manutenção e na rápida eliminação de todos os problemas iniciais de um carro tão novo. Por isso, tinha um carro forte, mas felizmente nos ralis esse não é o fator decisivo."



Que papel desempenhou a equipa neste sucesso? Pode falar-nos mais sobre a colaboração?

Griebel: "A minha equipa Pole Promotion é muito profissional e abrangente. Como piloto, isso é ótimo, porque assim podemos concentrar-nos exclusivamente nas etapas especiais. É claro que o piloto e o copiloto têm a maior influência no sucesso ou no fracasso. Mas sabendo que temos uma equipa competente a apoiar-nos, é mais fácil concentrarmo-nos no essencial. Sem uma boa equipa, esse sucesso nem sequer é possível".



Há algum rali ou título que ainda queira ganhar?

Griebel: "Já competi em ralis internacionais durante vários anos. Foram anos maravilhosos de que gostei muito. No entanto, é preciso dizer que, neste momento, parece financeiramente impossível voltar a lutar por títulos internacionais. É por isso que vou continuar a fazer parte do Campeonato Alemão de Ralis nos próximos anos, o que me deixa muito feliz."



O que é que se segue para si no próximo ano?

Griebel: "O calendário do DRM para o próximo ano adequa-se muito bem a mim, com três ralis em casa, pelo que estou ansioso pela época de 2024. Mas, de momento, não há planos concretos. O meu desejo, claro, é voltar a lutar pelo campeonato com o mesmo carro, a mesma equipa e o mesmo copiloto."