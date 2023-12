DRM 2024 : nouvelles dates pour Stemwede et la finale

L'ADAC Rallye Stemweder Berg repoussé d'une semaine, les 9 et 10 août, la finale se déroulera lors de l'ADAC Ostsee Rallye les 6 et 7 septembre, le championnat allemand des rallyes (DRM) 2024 avec sept étapes au total.

Le calendrier du championnat allemand des rallyes a encore été modifié l'année prochaine. Afin d'éviter les collisions de dates avec d'autres événements, les sixième et septième manches auront lieu une semaine plus tard que prévu initialement. L'élite du rallye allemand se retrouvera donc les 9 et 10 août pour l'avant-dernière course de la saison à Stemweder Berg. La grande finale avec la remise des prix aux nouveaux champions allemands est également repoussée de sept jours. L'ADAC Ostsee Rallye se déroulera les 6 et 7 septembre.

Au total, sept manches sont inscrites au programme du championnat allemand des rallyes pour la saison 2024. Le coup d'envoi de la nouvelle saison sera donné les 15 et 16 mars lors de l'ADAC Rallye Erzgebirge à Stollberg. Suivra les 3 et 4 mai l'ADAC Actronics Rallye Sulingen, avant que les participants du DRM et du DRM2 ne se réjouissent d'une première lors de la troisième manche, le Hunsrück Rallye (à nouveau) autour d'Idar-Oberstein. Le DRM Sprint d'une journée est inscrit pour la première fois au calendrier et, conformément au format du Rallye-70, il se déroulera le 25 mai sur environ 70 kilomètres de classement. Le DRM fêtera sa mi-temps lors du 3e ADAC Rallye Mittelrhein (14 et 15 juin) dans les vignobles de la Moselle. Avant les deux derniers arrêts au Stemweder Berg et à la mer Baltique, l'ADAC Saarland-Pfalz Rallye des 28 et 29 juin marquera le début de la phase la plus chaude de la saison.

Championnat allemand des rallyes 2024 :

15 - 16 mars : 59e ADAC Rallye Erzgebirge-Stollberg

03 - 04 mai : 35e ADAC Actronics Rallye Sulingen

25 mai : 34e Hunsrück Rallye-Idar-Oberstein

14 - 15 juin : 3e ADAC Actronics Rallye Sulingen Rallye ADAC Mittelrhein-Föhren

28 - 29 juin : ADAC Saarland-Pfalz-Rallye-St. Wendel

09 - 10 août : 53ème ADAC Rallye Stemweder Berg-Lübbecke

06 - 07 septembre : 16ème ADAC Ostsee Rallye / Lensahn