DRM 2024: nuove date per Stemwede e la finale

Il calendario del prossimo anno del Campionato tedesco di rally è stato modificato. Per evitare scontri con altri eventi, il sesto e il settimo round si svolgeranno ciascuno una settimana dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. L'élite dei rally tedeschi si riunirà ora il 9 e 10 agosto per il penultimo appuntamento della stagione a Stemweder Berg. Anche il gran finale con la premiazione dei nuovi campioni tedeschi sarà spostato di sette giorni. L'ADAC Ostsee Rallye si terrà il 6 e 7 settembre.

Per la stagione 2024, il Campionato tedesco di rally prevede un totale di sette gare. La nuova stagione prenderà il via il 15 e 16 marzo con l'ADAC Rallye Erzgebirge a Stollberg. Seguirà l'ADAC Actronics Rally Sulingen il 3 e 4 maggio, prima che i partecipanti al DRM e DRM2 possano assistere alla prima del terzo appuntamento, l'Hunsrück Rally (di nuovo) intorno a Idar-Oberstein. Il DRM Sprint, della durata di un giorno, è in calendario per la prima volta e, in linea con il formato del Rally 70, coprirà circa 70 chilometri il 25 maggio. Il DRM festeggerà la sua metà al 3° ADAC Rallye Mittelrhein (14/15 giugno) nei vigneti della Mosella. Prima delle due tappe finali a Stemweder Berg e sul Mar Baltico, l'ADAC Saarland-Pfalz Rally del 28 e 29 giugno annuncia la fase calda della stagione.

Campionato tedesco di rally 2024:

15 - 16 marzo: 59° ADAC Rallye Erzgebirge-Stollberg

03 - 04 maggio: 35° ADAC Actronics Rallye Sulingen

25 maggio: 34° Hunsrück Rallye-Idar-Oberstein

14 - 15 giugno: 3. Rallye ADAC Mittelrheid-Pfalz Rallye ADAC Mittelrhein-Föhren

28 - 29 giugno: ADAC Saarland-Pfalz-Rallye-St. Wendel

09 - 10 agosto: 53° ADAC Rallye Stemweder Berg-Lübbecke

06 - 07 settembre: 16° ADAC Ostsee Rallye / Lensahn