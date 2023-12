DRM 2024: Novas datas para Stemwede e para a final

O calendário do Campeonato Alemão de Ralis para o próximo ano sofreu algumas alterações. A fim de evitar conflitos com outros eventos, as rondas seis e sete terão lugar uma semana mais tarde do que o inicialmente previsto. A elite dos ralis alemães vai agora reunir-se a 9 e 10 de agosto para a penúltima ronda da época em Stemweder Berg. A grande final, com a cerimónia de homenagem aos novos campeões alemães, também será adiada sete dias. O ADAC Ostsee Rallye realizar-se-á a 6 e 7 de setembro.

No total, o Campeonato Alemão de Ralis tem sete rondas no programa da época de 2024. A nova época arranca a 15 e 16 de março, com o ADAC Rallye Erzgebirge, em Stollberg. Segue-se o ADAC Actronics Rally Sulingen, a 3 e 4 de maio, antes da estreia dos participantes no DRM e DRM2 na terceira ronda, o Hunsrück Rally (de novo) em Idar-Oberstein. O DRM Sprint de um dia faz parte do calendário pela primeira vez e, de acordo com o formato do rali 70, percorrerá cerca de 70 quilómetros no dia 25 de maio. O DRM celebrará o seu meio tempo no 3º ADAC Rallye Mittelrhein (14/15 de junho) nas vinhas do Mosela. Antes das duas últimas paragens em Stemweder Berg e no Mar Báltico, o ADAC Rally Saarland-Pfalz, a 28 e 29 de junho, anuncia a fase quente da temporada.

Campeonato Alemão de Ralis 2024:

15 - 16 março: 59º ADAC Rallye Erzgebirge-Stollberg

03 - 04 maio: 35º ADAC Actronics Rallye Sulingen

25 maio: 34º Hunsrück Rallye-Idar-Oberstein

14 - 15 junho: 3. Rallye ADAC Mittelrhein-Föhren

28 - 29 junho: ADAC Saarland-Pfalz-Rallye-St. Wendel

09 - 10 agosto: 53º ADAC Rallye Stemweder Berg-Lübbecke

06 - 07 setembro: 16º ADAC Ostsee Rallye / Lensahn