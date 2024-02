Campionato tedesco di rally: novità nel 2024

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco ADAC Campionato tedesco di rally 2024 (DRM) - "Pop-Up Power Stage" in aggiunta alla normale Power Stage, nuova classifica speciale "DRM Masters", eventi anche nell'Hunsrück e sul Mar Baltico. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il Campionato tedesco rally inaugura la nuova stagione il 15 marzo con l'ADAC Rallye Erzgebirge. Con i "Pop-Up Power Stages", la classifica speciale "DRM Masters" e due nuovi rally nell'Hunsrück e sul Mar Baltico, il DRM presenta a piloti e fan nuove ed entusiasmanti caratteristiche.



Le Power Stage, introdotte nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) qualche anno fa, sono ora parte integrante di ogni rally del DRM e consentono ai piloti di ottenere punti aggiuntivi nella lotta per il campionato. La Power Stage viene stabilita dai rispettivi organizzatori alla vigilia del rally e comunicata ai partecipanti. Quest'anno, per la prima volta nel Campionato tedesco di rally saranno utilizzate anche le "Pop-Up Power Stage". Queste saranno percorse in ogni evento in aggiunta alla normale Power Stage e saranno valutate con punti per i tre piloti più veloci. Il punto forte: il promotore determina la prova speciale selezionata solo sul posto durante l'evento, garantendo così il massimo dell'emozione durante il weekend di rally.



La classifica speciale "DRM Trophy", introdotta nel 2022, ha riscosso un grande successo negli ultimi due anni e ha contribuito in larga misura al fascino sportivo degli eventi DRM. Quest'anno, un'altra classifica speciale, la "DRM Masters", sarà integrata nel Campionato Tedesco Rally, che dovrebbe rendere più attraenti le partenze degli ospiti nel DRM e quindi garantire ancora più spettacolo alle gare. La base di partenza è la "WRC Masters Cup" introdotta nel WRC. Possono partire tutti i piloti nati nel 1984 o prima, con un veicolo della classe RC2. Saranno conteggiati solo i migliori quattro risultati di rally del partecipante.



Il programma della stagione 2024 prevede un totale di sette gare impegnative. Le novità del calendario sono il 34° Hunsrück Rally e il 16° ADAC Ostsee Rally, che aggiungono al programma tappe estremamente emozionanti e scenari fantastici. Il nuovo formato sprint attende i piloti per la prima volta al Rally di Hunsrück il 25 maggio. L'evento, della durata di un giorno, coprirà circa 70 chilometri secondo il formato del Rally 70. L'ADAC Ostsee Rally, con prove speciali nell'area di addestramento militare di Putlos dal 6 all'8 settembre, segna la fine della stagione del Campionato tedesco di rally. Il segnale di partenza nello Schleswig-Holstein sarà dato venerdì sul lungomare della località turistica di Grömitz, dove i partecipanti taglieranno il traguardo sabato dopo circa 140 chilometri di prove speciali.