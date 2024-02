Campeonato Alemão de Ralis: inovações em 2024

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German ADAC Campeonato Alemão de Ralis 2024 (DRM) - "Pop-Up Power Stages" para além da Power Stage normal, nova classificação especial "DRM Masters", eventos também no Hunsrück e no Mar Báltico.

O Campeonato Alemão de Ralis inicia a nova temporada a 15 de março com o ADAC Rallye Erzgebirge. Com as "Pop-Up Power Stages", a classificação especial "DRM Masters" e dois novos ralis no Hunsrück e no Mar Báltico, o DRM apresenta aos pilotos e aos fãs novas e excitantes características.



As Power Stages, introduzidas no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) há alguns anos, fazem agora parte integrante de todos os ralis do DRM e permitem aos pilotos obter pontos adicionais na luta pelo campeonato. A Power Stage é determinada pelo respetivo organizador no período que antecede o rali e comunicada aos participantes. Este ano, as "Pop-Up Power Stages" também serão utilizadas pela primeira vez no Campeonato Alemão de Ralis. Em cada prova, para além da Power Stage normal, serão percorridas estas provas, que serão pontuadas para os três pilotos mais rápidos. O destaque: o promotor só determina a etapa especial selecionada no local durante o evento, garantindo assim o máximo de emoção no fim de semana de rali.



A classificação especial "Troféu DRM", introduzida em 2022, tem sido um grande sucesso nos últimos dois anos e tem contribuído muito para o apelo desportivo dos eventos DRM. Este ano, uma outra classificação especial, o "DRM Masters", será integrada no Campeonato Alemão de Ralis, o que deverá tornar as partidas de convidados no DRM mais atractivas e, assim, garantir ainda mais espetáculo nas rondas. A base para tal é a "WRC Masters Cup" introduzida no WRC. Todos os pilotos nascidos em 1984 ou antes, com um veículo da classe RC2, são elegíveis para a partida. Apenas serão contabilizados os quatro melhores resultados de rali do participante.



O programa da época de 2024 inclui um total de sete rondas exigentes. As novidades no calendário são o 34º Rali Hunsrück e o 16º Rali ADAC Ostsee, que acrescentam ao programa etapas extremamente emocionantes e paisagens fantásticas. O novo formato de sprint aguarda os pilotos pela primeira vez no Rali de Hunsrück, a 25 de maio. Este evento de um dia percorrerá cerca de 70 quilómetros de acordo com o formato do rali 70. O Rali ADAC Ostsee, com etapas especiais na área de treino militar de Putlos, de 6 a 8 de setembro, marca o fim da época do Campeonato Alemão de Ralis. O sinal de partida em Schleswig-Holstein será dado na sexta-feira, no passeio marítimo da estância de férias de Grömitz, onde os participantes também cruzarão a linha de chegada no sábado, após cerca de 140 quilómetros de provas especiais.